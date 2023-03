Oroscopo della settimana dal 23 al 29 marzo

Buone prospettive in vista per tutti. Plutone si concede all’Acquario e Marte dai Gemelli passa al Cancro, diventando meno aggressivo”. Come ogni giovedì ecco le previsioni settimanali del nostro astrologo Stefano Vighi, che trovi anche su Instagram

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco

Ancora una volta dimostri che il coraggio non ti manca e sai gestire ogni situazione con l’approccio giusto. Se Marte ci mette lo zampino creando tensione, riconosci il vero valore di ogni gesto ed evita situazioni che creano stress e preoccupazioni fuori luogo. Fidati dell’istinto.

Toro (21 aprile-20 maggio) - Segno di Terra

È merito di Venere nel tuo segno se sei di una bellezza per niente scontata? Oppure è di Marte che ti rende decisa, mentre argomenti le tue idee e ottieni l’approvazione generale? Si annuncia una settimana che ti vede protagonista e dove puoi dimostrare chi sei. Non essere timida.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) - Segno d’Aria

Ciao Marte. Finalmente il Pianeta Rosso ti abbandona (era con te da agosto) riportando calma e leggerezza alle tue giornate. Subito ne approfitti per ristabilire un bell’equilibrio con chi ami, e scovi la bellezza in tante situazioni che ti riguardano. Non devi fare altro che sorridere e rilassarti.

Cancro (22 giugno-22 luglio) - Segno d’Acqua

Cosa ci fa Marte nel tuo segno? Probabilmente accende premura e passione, convincendoti a vivere a tutta velocità. Non dovresti strafare, però, altrimenti rischi che qualcosa ti sfugga di mano per una fretta eccessiva che non condividi. Plutone, intanto, ti aiuta a chiarirti le idee.

Leone (23 luglio-23 agosto) - Segno di Fuoco

Plutone si affaccia in opposizione, accendendo in te vecchi dubbi e nuovi interrogativi. Per una volta, non essere troppo sospettosa. Al contrario, fidati delle persone e di quello che hanno da offrirti per migliorare la tua quotidianità. È tempo di collaborare, non sei sola al mondo.

Vergine (24 agosto-22 settembre) - Segno di Terra

Marte non è un tuo problema, non rappresenta più quell’energia nemica che ha reso tosti e intensi gli umori, soprattutto sul lavoro, mentre eri alle prese con questioni impegnative. Ora puoi sorridere e rilassarti. È il momento ideale per ritrovare il piacere di stare insieme.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) - Segno d’Aria

inaspettate, creando quella giusta energia che serve per crescere e cambiare un po’. In questi giorni hai Plutone dalla tua parte che ti fa sentire rilassata e a posto, pronta per qualcosa di inedito. Coltiva l’ottimismo, presto dovrai affrontare la fretta di Marte.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) - Segno d’Acqua

In questi giorni, riesci a spostare la tua attenzione da qualcosa che, forse, non ti apparteneva per avvicinarti alle tue vere ambizioni. Nuove realtà e promesse ti rafforzano, regalando subito un senso a ogni cosa. Marte ti rimette al centro: dedicati tempo, spazio e pensieri.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) - Segno di Fuoco

Il fuoco della tensione si spegne, calano i disaccordi, migliora l’energia che ti lega alle persone che ami. E subito diventa spontaneo rivalutare qualcuno, avere voglia o bisogno della sua compagnia. Giove e Mercurio compiono per te un vero miracolo di bellezza e d’amore.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) - Segno di Terra

Devi imparare a gestire la nuova opposizione di Marte, mantenendo la promessa di essere forte per le persone che contano. Evita ogni forma di competizione e accetta il fatto che ognuno è diverso e ha le proprie opinioni. Lascia che gli altri non la pensino come te.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) - Segno d’Aria

Che effetto fa Plutone così vicino? Sicuramente i tuoi pensieri sono più profondi o, magari, stai solo cercando altre verità. Energia e passione si prendono una pausa e questa settimana lavori su te stessa, per andare finalmente a fondo su una questione che è poco chiara.

Pesci (20 febbraio-20 marzo- Segno d’Acqua

La fortuna del momento passa dalla possibilità (e dalla voglia), di stare con gli altri, condividendo il loro entusiasmo e non restando sola. Anche Marte accende in te la voglia di divertimento e di osare cose proibite. Non trovare scuse e vivi l’attimo, approfittando di ogni buona occasione.