A tinta unita o a fantasia, skinny o ampi, eleganti o sportivi... ecco 10 modelli di tendenza che dovrai indossare per la bella stagione!

La comodità sposa lo stile, l’eleganza si alterna al casual. Il capo comune denominatore di tutto ciò? I pantaloni per la primavera estate 2021, che si confermano in cima ai capi più intramontabili e amati di sempre. Dai palazzo pants ai carrot fit, dritti, a gamba ampia, skinny, a vita alta: i pantaloni saranno i tuoi preziosi alleati.

Quali sono i modelli che non potranno mancare nel tuo guardaroba della prossima stagione calda? Te ne proponiamo 10, per il resto a te la scelta! da avere subito per la primavera estate 2021.

A vita alta

Non passano mai di moda, anche se le tendenze degli ultimi tempi hanno visto un ritorno alla vita bassa... Proprio come quelli indossati nei primi anni Duemila. Di fatto, però, la vita alta è ancora una costante e non ti abbandona neanche per la bella stagione. Anzi, la amerai ancora di più! È una preziosa alleata di stile e slancia la tua silhouette facendoti sembrare ancora più alta. E per di più ci sono tanti modelli di pantaloni tutti pronti da indossare: monocolore, specie nelle tinte dolci, ma finanche a fantasia.

Pantaloni palazzo

Parola d'ordine? Comodità! Ma finanche quel pizzico di stile in più che non guasta mai. Per la primavera estate 2021 le tendenze parlano chiaro: i pantaloni palazzo si confermano tra i modelli da sfoggiare praticamente con tutto. Il loro segreto? Ti fanno sembrare più alta e rendono il tuo fisico più longilineo. Per questo motivo sono fra i più amati. Da tutte. E per dare quel tocco primaverile anche ai tuoi look, indossane un paio con i fiori coloratissimi.

A sigaretta

Dallo stile "meanlike", arrivano infatti dal guardaroba del tuo lui e ti conquistano per la capacità di sapersi trasformare in un capo femminile e seducente. I pantaloni a sigaretta sono un must have di quei look bon ton e non solo. In primavera li abbini con una blusa romantica, magari con le rouches e i dettagli in pizzo. Completerai poi con gli accessori, ben vengano dunque le scarpe con tacco e una mini bag.

Skinny

Stretti alla caviglia, si adattano alle forme della tua silhouette esaltando i tuoi punti di forza. Te li puoi assolutamente permettere se hai un fisico longilineo, slanciandoti ancora di più. Specie se li abbini a un paio di stivali con tacco. Completa il tuo look con una blusa semplice e un paio di occhiali da sole modello cat-eye, per un tocco classy.

In vinile

Luccicosi, non ci sono dubbi. Danno un tocco in più a ogni tuo outfit, elegante o sportivo che sia. E ti riportano indietro nel tempo, li amerai quindi se sei una vera fan del vintage. Sono un bacio e un abbraccio agli Eighties, per questo motivo hanno finanche uno stile un po' "glam rock" ma ovviamente tutto dipende da come li indossi. Per dare un tocco di femminilità portali con un paio di décolleté o di sandali.

Classici

Dal taglio sartoriale, con le pinces ovvero le piegoline che si formano lungo tutta la gamba. Un vero e proprio dettaglio di questo modello, insomma, che lo rende immediatamente elegante. Per questo motivo è perfetto con i look da ufficio, aggiungendo un blazer in tinta e le scarpe con tacco.

Sportivi

Il longewear è ormai entrato di diritto come stile da avere a tutti i costi, specie in questo periodo in cui hai bisogno di comodità. Ben vengano dunque i pantaloni sportivi, ad esempio scegline un paio con i bottoni laterali (per un tocco di glam in più!). Per ricreare lo stile athleisure aggiungi un paio di scarpe con tacco come le décolleté.

Cargo

Dallo stile decisamente metropolitano. I pantaloni cargo arrivano direttamente dal mondo militare e ti conquistano per la capacità di adattarsi a più look, sia casual e comodi che glamour. Scegline un paio dalle classiche tonalità, marrone o verde ad esempio. Abbinali a un top e un paio di scarpe con tacco per fare un twist di eleganza.

Carrot fit

Ovvero dal taglio a carota. Sono gli ideali se hai delle curve morbide e vuoi slanciarti esaltando i punti di forza del tuo fisico. Allo stesso tempo sono perfetti se non vuoi rinunciare alla comodità. Portali con camicie bon ton e blazer in tinta. Aggiungi le scarpe con tacco per elevare ancora di più la tua silhouette.

Pantaloni culotte

Sono sempre trendy. Una costante dei look casual ed "easy" puoi finanche renderli più eleganti abbinando le scarpe con tacco, dalle pumps agli stivaletti. I pantaloni culotte stanno bene a molte evidenziando le caviglie. In sostanza sono una fusione tra i due modelli, i palazzo pants e i capri. Sono ampi e terminano poco prima delle caviglie appunto. Indossali con blazer, camicie o bluse dal gusto classy o romantico.

Pantaloni vita alta stampa fiorata (LUISA CERANO) Pantaloni militari lilla (BERSHKA) Pantaloni taglio sartoriale (ELISABETTA FRANCHI) Pantaloni a vita alta verde salvia (H&M) Pantaloni a vita alta a fantasia (ALYSI) Pantaloni crop bianchi (LIU JO) Pantaloni palazzo in raso (MAX & CO.) Pantaloni con stampa fiorata (MANGO) Pantaloni in vinile neri (PHILIPP PLEIN) Pantaloni a vita alta taglio sartoriale (MAX MARA) Pantaloni skinny a vita alta (MOTIVI) Pantaloni a vita alta stampa fiori (M MISSONI) Pantaloni sportivi rosa (PINKO) Pantaloni a gamba ampia azzurri (PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI) Pantaloni a vita alta fucsia (ROTATE) Pantaloni a vita alta con stampa a quadretti (STRADIVARIUS) Pantaloni culotte rosa (UNITED COLORS OF BENETTON) Pantaloni culotte a fantasia con bottoni (ZARA)

Se hai trovato utili i nostri consigli sui pantaloni per la primavera estate 2021 da avere, potrebbe interessarti anche 10 indispensabili del guardaroba per la PE 2021.