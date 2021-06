P er quanto ti ostini a pulire, la polvere sembra non darti tregua? Niente panico: ecco le dritte utili e gli accessori tattici per risolvere il problema

Le hai provate tutte ma la polvere sembra non sparire mai del tutto? Non preoccuparti: si tratta di un problema molto diffuso. Per liberarsi dalla polvere, infatti, non basta solo l’impegno ma occorre anche qualche piccola astuzia e, naturalmente, gli accessori giusti.

Per sconfiggere la tua nemica numero uno, devi prima di tutto conoscerla. Ebbene: ti sei mai chiesta cosa sia la polvere e come si forma nel tuo appartamento?

Ecco svelato il mistero: alla base del problema, c’è infatti l’accumulo di microparticelle di sporco, capelli ma anche tessuti e fibre di varia natura; sono queste microscopiche particelle che, circolando nell’aria, formano la tanto odiata polvere. Riscaldamento, smog ma anche animali domestici sono fattori che possono contribuire alla formazione della polvere in casa la cui rimozione, è bene ricordarlo, non è importante solo da un punto di vista puramente estetico ma anche e soprattutto per una questione di salute, poiché la polvere può causare allergie e problemi alle vie respiratorie.

Sebbene sia impossibile evitare che la polvere si ripresenti, per limitare la sua formazione, osserva prima di tutto queste semplici regole:

tieni le finestre aperte solo per un tempo limitato poiché molta delle polvere che si forma in casa proviene dall’esterno;

solo per un poiché molta delle polvere che si forma in casa proviene dall’esterno; cerca di tenere puliti i pavimenti in modo da evitare che residui di sporco possano dare origine alla polvere;

in modo da evitare che residui di sporco possano dare origine alla polvere; se soffri di allergia o se in casa ci sono bambini, utilizza un purificatore in grado di filtrare l’aria eliminando le particelle di polvere che possono creare problemi alla salute.

Detto questo, per vincere la tua guerra contro la polvere ti servono le armi giuste.

Tra piumini per raggiungere anche gli angoli più estremi della stanza e sistemi hi tech, abbiamo scovato i must have per una casa... senz’ombra di polvere.

Lo spolverino telescopico

Il problema quando si cerca di rimuovere la polvere è che ci sono angoli in cui sembra impossibile arrivare. La soluzione? Il piumino in microfibra con asta telescopica che può superare i due metri di lunghezza. Così puoi raggiungere facilmente anche i punti critici come pareti, soffitti, scale o mobili di grandi dimensioni rimuovendo ragnatele e polvere.

I guanti tattici

Il modo più pratico e veloce per fare la polvere in casa? Dei semplici guanti da indossare e passare su specchi, mobili o qualsiasi altra superficie. Quelli che trovi su Amazon sono 4 e possono essere usati sia asciutti che bagnati. Lavabili in lavatrice, sono in ciniglia di microfibra così da trattenere le particelle di polvere senza rilasciarle nell'aria.

L'aspirapolvere compatto

Per vincere la tua battaglia contro la polvere ti serve anche un elettrodomestico in grado di supportarti al meglio. Rowenta RO2913, oltre ad essere leggero e compatto, sfrutta la tecnologia ciclonica avanzata per produrre un elevato livello di separazione di aria e polvere, così da garantire prestazioni di pulizia elevate. E grazie al cavo con una copertura eccezionale puoi raggiungere facilmente ogni angolo della casa.

Il kit con scopa e panni

Polvere sul pavimento ed anche sotto ai mobili? Punta sul pratico kit con scopa e panni usa e getta. Usarlo è semplicissimo: a differenza delle scope tradizionali, i panni di Swiffer - grazie al loro spessore e alla speciale trama con azione elettrostatica attiva - catturano la polvere e la bloccano all’interno. E una volta eliminata la polvere, puoi pulire il pavimento con i 3 panni umidi inclusi nella confezione. Più semplice di così!

Come dicevamo, la polvere in casa può creare anche qualche problema di salute. L'alleato perfetto, allora, è il purificatore d'aria. Quello con filtro a carboni attivi ad alta efficienza è perfetto per eliminare il 99,97% dei germi presenti nell'aria, ma anche acari della polvere, spore di muffe, allergeni e odori sgradevoli. Silenziosissimo, dispone di un interruttore one-touch e può essere usato anche come rilassante luce notturna e come diffusore per l'aromaterapia.

La scopa elettrica senza filo

Se la scopa tradizionale non basta, punta sulla versione elettrica. Quella di Hoover unisce la praticità di un aspirapolvere senza filo a una serie di accessori super, tra cui la spazzola dotata di luci LED per illuminare gli angoli bui e incrementare la visibilità durante la pulizia sotto i mobili. In più con la spazzola a pennello integrata puoi pulire anche le superfici delicate, mentre con la bocchetta per fessure, raggiungi anche gli angoli stretti e il battiscopa.

Panni in microfibra

Per rimuovere efficacemente la polvere ricorda anche di non usare uno straccio qualsiasi: l'ideale infatti per un risultato ottimale è dotarsi di una bella scorta di panni in microfibra. Nel set di Vileda ne trovi 8, coloratissimi e lavabili facilmente in lavatrice.

Il mangiapolvere

Per rimuovere la polvere servono anche i prodotti giusti. Emulsio Mangiapolvere è uno spray antistatico che puoi usare per pulire mobili, oggetti d'arredo ma anche tv e accessori hi tech. In più ha un profumo piacevole e delicato e sfrutta un innovativo sistema ad aria compressa senza emettere gas nocivi.

Il robot aspirapolvere

Infine, se sei stufa di pulire il pavimento dando la caccia alla polvere, non ti resta che puntare su un elettrodomestico che ... faccia tutto al posto tuo. Il robot aspirapolvere di Lefant è pensato per raggiungere anche i punti più stretti e permette di rimuovere polvere ma anche briciole o peli di animali domestici. In più puoi collegarlo ad Alexa e programmarlo tramite smartphone.

