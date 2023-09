L e premesse fondamentali sono un pizzico di realismo e tanta costanza. E soprattutto, non ossessionarsi su un problema che spesso è transitorio

Durante i cambi di stagione, la ricerca sui prodotti anticaduta è un appuntamento fisso. Del resto, con l’età i capelli si assottigliano, si fanno sempre più radi e fini. A ciò si aggiunge la caduta autunnale (l’effluvium) che nella maggioranza dei casi è fisiologica. Attualmente, la caduta dei capelli progressiva colpisce il 21% della popolazione (fonte Indiana University, USA).

Le cause? Il passare del tempo, gli scompensi ormonali e il patrimonio genetico. Questi sono i fattori che concorrono a minare la vitalità dei capelli e lo spessore del proprio cuoio capelluto. Lungi dall’essere solo un problema estetico, la caduta dei capelli può ripercuotersi pesantemente su morale e autostima. Ecco perché è bene muoversi per tempo, appena il problema manifesta i primissimi segnali.

Certo, le aspettative sulle cure anticaduta sono altissime: sicuramente aiutano ma non fanno miracoli, qualora il diradamento dovesse essere evidente e più importante di un evento transitorio. In questi casi, un dermatologo, esperto tricologo, saprà senz’altro prescrivere la cura farmacologica più idonea. In tutti gli altri casi, il mix di fiale o lozioni, integratori e shampoo rinforzanti, può senz’altro dare una mano a rinfoltire la chioma. A patto di essere costanti e seguire i tempi. Gli integratori, per esempio, per funzionare hanno bisogno di almeno 3 mesi, ovvero il ciclo di vita del capello.

Le fiale anticaduta

Biothimus AC Active

Una cura intensiva che contrasta la caduta dei capelli nelle donne. Contiene un mix di sostanze che favoriscono l’attività delle cellule del bulbo pilifero, prolungando la fase di crescita del capello. Uno speciale peptife (SH-Polypeptide-9) agisce sul microcircolo, favorendo i processi metabolici indispensabili per la crescita dei capelli. Completano la formula aminoacidi e taurina, indispensabili per la sintesi della cheratina.

Trattamento attivo anticaduta donna, Viatris (62,90 euro 10 fiale sufficienti per un mese, in farmacia).

Il prodotto ideale per chi non ama le fiale da applicare tutti i giorni.

Crescina MITO di Labo Suisse

Aiuta a contrastare le caduta dei capelli perché agisce sui follicoli non completamente atrofizzati. Il merito è di una formula, giunta al 25° compleanno, a base di cisteina e lisina, i componenti principali della cheratina, uniti alla glicoproteina: insieme forniscono un importante stimolo alla ricrescita dei capelli. Disponibile in 3 dosaggi diversificati in base al grado di diradamento.

Fiale ricrescita e anticaduta, trattamento completo, Labo Suisse (a partire da 99 euro in farmacia).

Il prodotto ideale per chi è disposta a fare un investimento (la cura completa dura 4 mesi).

Triphasic Progressive di Furterer

Dedicato alla caduta progressiva dei capelli: grazie all’estratto di mangostano mantiene la funzionalità delle cellule staminali e rinforza il «radicamento» del capello. Contiene inoltre Gliceril Laurato, che riduce l’eccessiva produzione di sebo e vitamine B5 e B7/B8, olii essenziali ed estratto di pfaffia BIO per migliorare l’apporto di sostanze nutritive al bulbo del capello.

Fiale anticaduta di Rene Furterer (104,90 euro in farmacia).

Il prodotto ideale per chi nota un diradamento dei capelli a prescindere dalla stagionalità.

Le lozioni anticaduta

Tricostrong® Stanartis

La presenza di procianidina B2, estratta dalla mela melannurca, previene la calvizie poiché prolungala fase anagen (la fase vitale del capello). Il trifoglio rosso aiuta contro l’alopecia androgenetica ed è considerato una delle fonti più ricche di isoflavoni, sostanze in grado di neutralizzare il DHT, l’ormone a cui è dovuta l’azione androgena che sta alla base sia della calvizie comune che dell’alopecia.

Tricostrong®, lozione anticaduta, Stanartis (65 euro sull’e-shop Stanartis.com)

Il prodotto ideale per chi ha diradamenti importanti.

Cofanetto anticaduta di Medavita

Un cofanetto composto da 13 fiale anticaduta e una lozione tonica quotidiana. Le fiale stimolano il microcircolo ed inibiscono gli enzimi responsabili delle modificazioni funzionali alla base della caduta. Contengono un pool di principi attivi funzionali (aloe, zenzero, calamo, canfora, arnica, galbano, rosmarino, cannella, mirra, moce moscata), vasoattivi, antiossidanti e ossigenanti. Il tonico energizza la cute grazie all’azione di biotina, caffeina, vitamina C ed estratto di epilobio.

Lotion Concentrée Trattamento intensivo anticaduta + Energizing Daily Tonic, Medavita (75,50 euro in salone)

Il prodotto ideale per chi ha i capelli indeboliti.

Aminexil Advanced di L’Oréal Professionnel

Un siero leggero a base di aminexil, un principio attivo brevettato da L’Oréal contro la caduta dei capelli. È considerato un’alternativa più sicura al minoxidil, un farmaco usato per la calvizie ma che presenta l’effetto collaterale di abbassare la pressione sanguigna, aumentare la crescita dei peli sul viso, procurare prurito, irritazione da contatto e dermatite. L’aminexil, invece, non ha effetti collaterali. Migliora il nutrimento dei follicoli piliferi e previene il processo di cheratinizzazione del collagene attorno alla radice del capello. Di conseguenza, inibisce efficacemente la caduta dei capelli e ne stimola la ricrescita.

Lozione anticaduta, L’Oréal Professionnel (49,50 euro).

Il prodotto ideale per chi riempie la spazzola di capelli.

Gli integratori

Annurkap orosolubile

Pratiche bustine di una polverina che si scioglie in bocca senza bisogno di acqua. In questo modo il principio attivo (AnnurtriComplex® a base di mela annurca) viene subito assorbita dalla mucosa orale per entra immediatamente in circolo, evitando così sia il passaggio nello stomaco, dove il principio attivo verrebbe parzialmente disattivato, sia il metabolismo di primo passaggio a livello del fegato. Aiuta a prolungare la fase di crescita anagen ed estende la fase telogen di rinfoltimento.

Annurkap orosolubile, integratore alimentare (49,50 euro la confezione da 60 bustine).

Il prodotto ideale per chi è sempre fuori casa.

Nova Genina di Bioscalin

Un cocktail di ingredienti funzionali che rinforzano i capelli: rischi, carciofo, galeopsis, glarutina e rutina. Completano la formula l’Ornitina, amminoacido per la sintesi della cheratina e Zinco e Biotina che contribuiscono al mantenimento di capelli sani.

Nova-Genina, integratore alimentare, Bioscalin (28,50 euro la confezione da 30 compresse).

Il prodotto ideale per i cambi di stagione.

Bio-Force di Bioclin

Sono formulate per rilasciare in modo graduale i principi attivi specifici per il benessere e il trofismo dei capelli. Nella formula spiccano lo zinco, il rame e l’estratto di semi d’uva, che proteggono le cellule del capello dallo stress ossidativo. La biotina e lo zinco, invece, contribuiscono al mantenimento di capelli sani.

BIO-Force, integratore alimentare, Bioclin (39,90 in farmacia confezione da 60 compresse.

Il prodotto ideale per chi ha bisogno di rinforzare i capelli.

Lo shampoo fortificante

Fortify di Lazarigue

Una base lavante molto delicata da usare come coadiuvante nei trattamenti anticaduta. L’estratto di guaranà ha proprietà stimolanti ed energizzanti, poiché è ricco di caffeina. L’olio di ricino organico rinforza i capelli e li rende più resistenti.

Il prodotto ideale da usare nei cambi di stagione.