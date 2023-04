C ontro le rughe non solo acido ialuronico, ma anche vitamine, aminoacidi e lipidi che aiutano la pelle a mantenersi tonica

Capita da un momento all'altro: ci si vede allo specchio e si scorge qualche piccola ruga. E così scatta la ricerca del miglior siero antirughe, da mettere prima delle crema da giorno o da notte. Quale scegliere? Sicuramente, per iniziare la lotta anti-age, meglio orientarsi su un prodotto con acido ialuronico, ovvero il re degli idratanti. Aiuta a contrastare le rughe, perché richiama acqua negli strati superficiali dell'epidermide, mantenendo la pelle più turgida. E poi l'acqua è fondamentale per gli scambi cellulari, compresi quelli della pelle, di modo che la pelle si rigenera facilmente.

Oltre all'acido ialuronico, il siero antirughe per eccellenza deve contenere principi attivi che aiutino a formare nuovo collagene, la proteina che dà sostegno alla pelle, mantenendola tonica e compatta. Con l'età tende a diminuire e a degradarsi, cioè perdere di qualità, col risultato di rendere la pelle cadente e tendente a raggrinzirsi in rughe. Aiutano a formare nuovo collagene vitamine, in particolare la vitamina C, peptidi bio-mimetici, cioè aminoacidi che mimano il comportamento delle cellule umane, ed estratti vegetali, come esempio zafferano e bakukiol.

Guarda la nostra selezione dei sieri antirughe efficaci, ideali a partire dai 30-35 anni.

HA Stim, siero antirughe di Bionike Cosmeceutical

Si ispira alla biorivitalizzazione, un trattamento di medicina estetica idrata la pelle a partire dagli strati più profondi. Questo siero antirughe concentrato aiuta a contrastare il crono- invecchiamento, ricompattando l’epidermide. Contribuisce a stimolare l’attività delle cellule che producono collagene. Contiene un'alta concentrazione di acido ialuronico.

HA STIM Concentrato Acido Ialuronico High Tech 2.2%, siero antirughe, Bionike Cosmeceutical (120 euro in farmacia)

Il prodotto ideale per chi presenta microrugosità.

Cell-Expert, siero antirughe di Matis

Un siero che protegge il capitale delle cellule staminali cutanee, protagoniste dell’auto rigenerazione della pelle. Contiene cellule staminali della rosa bianca, dall'azione antiossidante, abbinate ad acido ialuronico a basso peso molecolare, dall’azione rimpolpaente. Un attivo cheratolitico rende la pelle più bella, rendendo la superficie più regolare.

Cell-Expert, siero universale, Matis (82 euro nei saloni di estetica).

Il prodotto ideale per le prime rughe.

Bone Promoter di Biomolecular Diagnostic

Un siero antirughe ma anche contro perdita di tono e pelle avvizzita. Contiene un mix di attivi funzionali che aiutano la pelle a mantenersi turgida. In particolare, la formula è ricca di: vitamine K2, C, E, acido ialuronico, collagene idrolizzato, estratto di bidens pilosa o bioretinolo, oli vegetali di semi di girasole, di semi di cotone, di semi di lino e di palma .

Bone Promoter Skin, siero anti-age (37 euro sull'e-shop Healthypromoter.com)

Il prodotto ideale per una pelle dall'aspetto svuotato.

Global-Repair Intensive di Filorga

Oltre alle rughe, questo siero "globale" contrasta la tendenza ai cedimenti cutanei e alle discromie. Aiuta a rimodellare l'ovale del viso e a ristabilire l'assetto idrolipidico della pelle. Il merito è delle super-ceramidi, degli omega 3-6-9 e delle vitamine E, A, D, K. La texture è lattiginosa, adatta a una pelle esigente.

Global-Repair Intensive, siero nutri-ricostituente e multirivitalizzante, Filorga (115 euro).

Il prodotto ideale per chi cerca un siero completo contro tutti i segni dell'età (rughe, discromie e perdita di elasticità cutanea).

Nuxuriance Gold di Nuxe

Un siero a base di cellule bi-floreali di piante (zafferano e bouganvillea) e di di un oleattivo di rosa di porcellana: un potente mix per rigenerare la pelle. L’incarnato risulta più levigato, compatto e radioso. La texture è vellutata, ideale per una pelle disidratata.

Nuxuriance Gold, siero nutriente rivitalizzante, Nuxe (74,90 in farmacia)

Il prodotto ideale per una pelle matura, povera di lipidi.

Lift Integrale, siero reidratante di Lierac

Formulato per il 96% da ingredienti di origine naturale. Associa il fermento reidratante e l’acido ialuronico ad alto peso molecolare a un patch molecolare a base d’urea che rilascia le sue particelle idratanti per tutto il corso della giornata. Sulla pelle funge come una bevanda dissetante.

Lift Integral, siero reidratante, Lierac (39 euro in farmacia).

Il prodotto ideale per chi sente la pelle disidratata, che chiede acqua.

Siero concentrato antirughe di Anew Avon

Un siero altamente concentrato in acido ialuronico, ben il al 3,5%, per un’idratazione ad azione antirughe a lunga durata. Idrata intensamente e trattiene l’idratazione, per una pelle dall’aspetto immediatamente rimpolpato.

HA+, siero concentrato antirughe, Anew Avon (19,99 euro)

Il prodotto ideale per chi cerca un siero costituito principalmente da acido ialuronico.

Collagen Boost, siero antirughe di Miamo

Aiuta la pelle a mantenere intatte le proprie riserve di collagene che col tempo diminuiscono. In questo modo, restituisce tono al viso e combatte le rughe di espressione. La formula contiene un complesso di ramnosio, uno zucchero che stimola la produzione di nuovo collagene. Il tripeptide-5 è un aminoacido che evita la degradazione delle fibre di collagene, aiutando così a mantenere la pelle elastica e compatta.

Collagen Boost, siero antirughe, Miamo (79 euro)

Il prodotto ideale per un viso che tende a formare le rughe di espressione.

Tensage di Endocare

La linea Endocare Tensage utilizza una tecnologia brevettata a base di estratto di secrezione di lumaca. Si tratta di una sostanza composta da proteine, acido ialuronico e calcio che possiede proprietà rigeneranti, riparatrici e antiossidanti, comprovate da studi scientifici. Pertanto, se inserito nei cosmetici, è utili per contrastare i danni dell’invecchiamento cutaneo.

Tensage, siero rassodante, Endocare (58 euro in farmacia).

Il prodotto ideale per una pelle matura o secca.

DermAbsolu di Avène

Un siero "fondamentale" che agisce su rughe, perdita di luminosità, mancanza di tono e di elasticità. I suoi principi attivi sono brevettati e altamente concentrati: polifenoli di vaniglia per incrementare la produzione di acido ialuronico, il bakuchiol (Syténol™), un'alternativa vegetale al retinolo, e glycoléol, un precursore dei lipidi della pelle.

DermAbsolu, siero anti-età, Avène (49 euro in farmacia).

Il prodotto ideale per chi cerca una texture non proprio liquida ma ugualmente a rapido assorbimento.