D alla beauty routine naturale ai rimedi green in casa e in giardino, ecco 10 modi per utilizzare il caffè. Scoprili tutti, sono sorprendenti!

10 modi per utilizzare il caffè: per la bellezza, in casa e in giardino

Il caffè è sempre una buona idea, sì! Che lo si beva da sole per la giusta ricarica, che sia la scusa per un incontro o un momento di break, il caffè è un momento per rigenerarsi e per concedersi del tempo per sé stesse.

Sai che il caffè ha tantissime virtù che fanno bene al nostro corpo? Non parliamo solo della bevanda, che nelle giuste dosi è un toccasana, ma dei benefici del caffè su pelle e capelli per esempio. Le sue proprietà lo rendono un ingrediente molto utilizzato nella produzione di prodotti per il corpo. Ma i suoi utilizzi sono tanti anche in ambito domestico.

Se hai voglia di prenderti una pausa caffè, ecco cosa puoi fare per utilizzare il caffè in 10 modi davvero insoliti e sorprendenti. C

Impacco per capelli

Se ti è rimasto del caffè, non buttarlo via! Una volta freddo, potrai utilizzarlo come ultimo risciacquo per i capelli dopo lo shampoo. Applica il caffè sui capelli umidi, dalle radici alle punte: lascia riposare l'impacco per una trentina di minuti, dopo aver avvolto la testa con la pellicola trasparente.

Il caffè aiuta i capelli castani ad assumere dolcissime sfumature naturali. Se vuoi sperimentare una maschera rinforzante, che avrà effetti positivi anche sulla forfora, massaggia il cuoio capelluto con un fondo di caffè.

Scrub corpo

In una ciotola mescola due fondi di caffè, un cucchiaio di olio e due di sale fino: puoi utilizzare questo esfoliante naturale, ottimo per contrastare la cellulite e aiutare il benessere dell'epidermide, sotto la doccia, massaggiando dolcemente il corpo con movimenti in senso circolare, in particolare su cosce e glutei.

Ormai da tempo numerose ricerche hanno confermato che la caffeina è un potente alleato contro gli inestetismi della cellulite.

Desideri una crema fai da te naturale?

Mescola dei fondi di caffè all'olio, aggiungendo qualche goccia di olio essenziale di pompelmo, rosmarino o cipresso. Aiuterà la circolazione combattendo il ristagno dei liquidi: puoi conservare la preparazione in un barattolo in frigorifero e utilizzare il composto al caffè sotto la doccia per un energico massaggio drenante.

Pediluvio

I fondi di caffè sono utili in cucina per togliere dalle mani odori antipatici, quali il pesce. Puoi utilizzare il caffè anche nel pediluvio: versa qualche goccia nell'acqua, unisci l'olio essenziale che ami e usa i fondi per massaggiare il piede in profondità, soffermandoti su calcagno e dita. Trattamento di bellezza naturale fai da te.

Ed ora, dopo gli usi del caffè nell'ambito della bellezza, ti diamo qualche suggerimento per utilizzare il caffè in ambito domestico: dalla cura del tuo amico a quattro zampe, agli impieghi in casa e in giardino.

Prodotto naturale per il pelo del cane

Inserisci all'interno di un sacchettino traspirante o un ritaglio di tulle (ad esempio, quelli per confetti) dei fondi di caffè umidi, con cui strofinerai il pelo dell'animale di casa: una strategia per eliminare cattivi odori e pulci in modo naturale.

Repellente naturale

Ricordati che i chicchi di caffè, insieme a rimedi come l'aceto, il sale e l'aglio contribuiscono a tenere lontane formiche e insetti: basta posizionare uno di questi ingredienti lungo il loro percorso.

Per dipingere o tingere i tessuti

Hai mai utilizzato il caffè rimasto per dipingere? Dopo aver fatto raffreddare il caffè, usa un pennello e un foglio poroso, ruvido al contatto, per dipingere il profilo di un deserto incantato, castelli e ritratti color seppia. Naturalmente il caffè, insieme al tè, è noto per tingere anche i tessuti, a cui darà un effetto anticato.

Contro i cattivi odori

Per eliminare i cattivi odori nel frigorifero ogni tanto pulisci gli scaffali in profondità con acqua e aceto. Lascia all'interno del frigorifero una tazzina con un fondo di caffè. Puoi utilizzare i fondi di caffè anche per igienizzare e pulire gli scarichi di casa: unendoli all'acqua calda contribuirai a prevenire la formazione di cattivi odori.

All'interno dei posaceneri è possibile lasciare un po' di fondi di caffè: strategie utile per tenere lontani i cattivi odori. Se desideri una profumazione specifica aggiungi qualche goccia del tuo olio essenziale preferito.

Per ravvivare il legno

Se desideri ravvivare il riflesso castano di un mobile o rendere più scuro il legno chiaro, puoi utilizzare una miscela di caffè e acqua. Unisci il caffè all'acqua calda, in modo da ottenere un concentrato che spalmerai sul legno con l'aiuto di un pennello piatto.

Attenzione: prima di effettuare tutto il lavoro, sperimenta il composto su un angolo nascosto del mobile.

Fertilizzante per le piante

Inserisci nel terriccio dei fondi di caffè: contribuiranno al benessere delle piante di casa grazie a calcio, magnesio, potassio e la ricca presenza di minerali.

