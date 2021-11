Dal tradizionale abete in vaso a quello scenografico fino alle proposte più originali e creative: ecco la mini guida all'albero di Natale perfetto, da acquistare online

Albero di Natale: le tendenze 2021

Scopriamo tutte le tendenze per l'albero di Natale 2021 con largo anticipo: del resto secondo uno studio recente nel periodo natalizio, chi addobba prima la casa è più felice. Se ancora non l’hai fatto, d’obbligo allora correre ai ripari, partendo, ovviamente dalla scelta dell’albero di Natale.

Addobbare l'albero di Natale è una tradizione antichissima che ancora oggi, nei giorni dell’Avvento, rappresenta l’usanza più diffusa e amata da grandi e piccini: niente di più magico infatti che ritrovarsi ad addobbare il proprio albero, tra luci, decorazioni e l'immancabile playlist natalizia in sottofondo, e magari fare anche il presepe.

Ma come scegliere l’albero perfetto per le proprie esigenze? Le proposte sono tantissime: dagli abeti veri che diffonderanno per la casa il loro inconfondibile profumo, a quelli artificiali ma super realistici. Dai classici alberi verdi a quelli in bianco che evocano le suggestioni della neve fino alle reinterpretazioni creative da appendere alle pareti di casa.

Se ancora non sai che albero scegliere, ti aiutiamo noi con una mini guida al christmas tree dei tuoi sogni.

Albero di Natale: vero o artificiale?

Se ami le piante e hai il pollice verde, puoi puntare su un abete vero che ti terrà compagnia anche dopo il periodo delle feste e che sprigionerà per casa il suo meraviglioso profumo. Di contro, tieni presente anche che probabilmente ti toccherà raccogliere con una certa frequenza gli aghi che cadranno dai suoi rami e che, nonostante le cure, sarà difficile farlo sopravvivere, specie in appartamento. La soluzione esiste: moltissimi rivenditori offrono la possibilità di poter riconsegnare loro l'abete una volta trascorse le feste natalizie. Può essere una buona idea se non hai problemi con il trasporto e se desideri un abete vero a tutti i costi.

Albero di Natale artificiale: le tendenze 2021

Se preferisci invece una soluzione che non richieda particolari attenzioni, punta su un abete artificiale: la maggior parte delle proposte in commercio oltre ad essere super realistiche, sono anche facili da assemblare e da riporre una volta trascorso il periodo natalizio e occupano meno spazio. In più potrai riutilizzarlo per anni.

Se desideri puntare su un albero artificiale, per prima cosa pensa a dove vorrai allestirlo. In base allo spazio a disposizione, potrai così scegliere la grandezza più adatta all’ambiente: si va dai mini alberelli da 90 cm, fino a quelli più scenografici che superano anche i due metri. Questi modelli che abbiamo selezionato su Amazon, sono tra i più venduti e pratici: alcuni sono dotati di borse dove riporli una volta trascorse le feste e altri anche di copri-base tattici:

Albero di Natale slim

Sogni un albero di Natale maestoso ma pensi di non avere abbastanza spazio? La soluzione giusta potrà allora essere l’albero di Natale slim, ovvero dalla forma allungata: occuperà poco spazio rispetto agli altri modelli, garantendoti comunque l’effetto WOW desiderato. Prova a dare un'occhiata a questi:

Albero di Natale bianco

In vendita puoi trovare anche abeti finti completamente bianchi, oppure con una spolverata di bianco che riproduce l'effetto della neve. Può essere una soluzione esteticamente molto indovinata soprattutto se vuoi creare un punto luce: il bianco infatti ingrandisce gli spazi e crea un ambiente più luminoso. A questo aggiungiamo che l'effetto "neve" anche dentro casa può essere molto suggestivo, e inoltre far risaltare meglio anche addobbi e decorazioni.

Se ami questo genere, ecco degli abeti stile White Christmas che possono fare al caso tuo:

Se invece le soluzioni DIY sono il tuo forte, quest’anno puoi pensare di realizzare l’albero dei tuoi sogni anche hand made. Prendi ispirazione dal web e lascia libero spazio alla creatività.

Per realizzare un albero di Natale divertente può bastare della stoffa, se te la cavi bene con il cucito, delle semplici tavolette di legno di diversa lunghezza da appendere alla parete, piuttosto che una lunga fila di lucine colorate a cui dare la forma di un abete magico.

In poche mosse e magari utilizzando materiale di recupero, otterrai un albero a impatto zero, originale e creativo.

... e se ancora non hai trovato l'albero che fa per te, ecco una selezione di proposte originali e pensate per soddisfare tutte le esigenze.

L'albero artificiale che sembra vero

Se non ami l'effetto troppo finto degli abeti artificiali, questo albero di Natale può essere la scelta giusta per te. Ispirato ad un pino naturale, è decorato con pigne vere, ha aghi molto lunghi e rami folti che ti assicurano una resa super realistica. In più, le microperle con brillantini gli conferiscono un bagliore particolare. A completare il tutto l'effetto innevato, discreto e chic, e il supporto pieghevole in legno.

L'albero di Natale moderno

Stanca dei classici alberi di Natale? Quest'anno punta allora su una versione di design, semplice ed elegante. Realizzato in legno naturale e composto da 28 rami disposti ad arte, si monta (e si smonta) facilmente. Il vantaggio in più? Puoi sceglierlo di diverse dimensioni e lo decori come vuoi, anche puntando su addobbi insoliti.

L'albero di Natale eco-chic

Un'altra proposta originale da prendere in considerazione quest'anno, è l'alberello di Natale composto solo da rami di legno naturale. Piccolo e facile da montare, può essere decorato con semplici lucine e assicurerà un'atmosfera cozy a qualsiasi ambiente.

L'albero di Natale da appendere

Non vuoi rinunciare alla tradizione dell'albero ma hai poco spazio in casa? Quest'anno la soluzione tattica è l'abete da appendere alla parete: piccolo e leggero, può essere facilmente fissato grazie all'apposito gancio e la sua forma, priva di rami sul retro, ti permette di collocarlo anche negli angoli delle stanze. Dotato di 50 luci LED e di rami che puoi decorare come vuoi, è l'idea giusta anche per evitare che i tuoi amici a quattro zampe... riescano a smontarlo prima di Natale!

L'albero nordic style

Un'altra idea salva-spazio è l'albero da parete costituito da semplici rami di betulla naturale. Alto 88 cm, è facilissimo da appendere, decorato con un romantico effetto innevato e dotato di 50 microLED bianchi che emanano una luce fioca e calda. La scelta giusta se ami soluzioni originali ma anche chic.

L'albero di Natale per bambini

Adatto ai più piccoli e perfetto per decorare la cameretta in vista del Natale, il morbido albero in feltro dispone di 31 addobbi natalizi, tra cui fiocchi di neve, stelle, cervi e pacchetti regalo. I bambini possono scatenare la creatività decorandolo a loro piacere e senza rischi. Il plus? Il prezzo decisamente abbordabile.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.