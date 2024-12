Legno, carta, uncinetto e tanti altri materiali di recupero sono l’ideale per realizzare un albero di Natale fai da te. Quindi, spazio alla creatività!

A Natale c’è una tradizione a cui nessuno rinuncia: l’albero di Natale. L’albero di Natale si può acquistare e, nel caso si abbiano un giardino, un terrazzo o comunque un terreno in cui ripiantarlo una volta finite le feste, avremo molto probabilmente un bell’abete frondoso; altrimenti si può scegliere uno dei numerosi modelli artificiali, o anche, perché no, realizzare un albero di Natale fai da te. Ci sono in effetti tanti modi per realizzare degli alberi di Natale fatti a mano, utilizzando ad esempio materiali semplici da trovare o di recupero come i tappi di sughero, la carta, il cartone e così via. Non è detto che questo albero che costruiremo con le nostre mani debba sostituire l’albero di Natale tradizionale, ma può certamente essere una bellissima decorazione da accostare ad esso per rendere la nostra casa ancora più magica e bella nel periodo delle feste di Natale.

Realizzare un albero di Natale originale in legno è semplice e ci sono almeno due diversi modi per farlo. Nel primo caso ci basta recuperare dei listelli di legno, magari avanzati dal lavoro su qualche libreria o da qualche mobile smontato. Dovrebbero avere dimensioni diverse, ma se così non fosse dovremo tagliarli per costruire la classica progressione a piramide. Poi dovremo fissare un listello all’altro con della colla. Se invece vogliamo usare dei legnetti, possiamo addirittura ottenere un albero da appendere alla porta o al muro. Il nostro modi di addobbare l’albero di Natale in legno sarà infatti bidimensionale, con i legnetti tenuti insieme dallo spago e un bel fiocco rosso in cima.

L’albero di Natale può anche essere…commestibile! Realizzarlo è molto semplice: dobbiamo cucinare dei biscotti classici, ritagliandoli con una formina a stella, e glassare con il verde. Una volta asciutte le stelle andranno sovrapposte creando la struttura dell’albero (quindi più stelle in basso e meno in alto) e poi potremo mettere una stella dritta in cima come puntale.

C’è poi l’albero di Natale di libri. Vi consigliamo di usarne di vecchiotti, perché potrebbero rovinarsi un pochino. In questo caso i libri vanno aperti e sovrapposti, in maniera anche un po’ disordinata. Poi passiamoci intorno i classici festoni e sistemiamo sulla cima un puntale a stella.

Si può usare un semplice ferro da calza per creare un bellissimo alberello di Natale per la casa. Il ferro da calza si usa infatti come struttura portante per costruite l’albero di Natale tutto intorno con divertenti palle colorate. Questo semplice progetto fai da te ci permette di creare una meravigliosa decorazione per la casa con il fai da te, magari riciclando palline e vecchi ferri che altrimenti non useremmo.

Con un po’ di spago potete dare vita a una creazione originale, bella esteticamente e personalizzabile a vostro piacimento.

Occorrente

un po’ di spago

pellicola per alimenti

nastro adesivo

colla vinilica

un foglio di carta

Procedimento

Arrotolate il foglio di carta per formare un cono e fermatelo con del nastro adesivo. Poi ricoprite il cono con della pellicola per alimenti in modo da renderlo impermeabile. In una ciotola, mescolate acqua e colla vinilica al 50%, successivamente immergete lì lo spago e iniziate ad arrotolarlo sul cono partendo dall’alto. Continuate ad arrotolare fino a ricoprire tutto il cono. Attendete almeno 24 ore, sfilate il foglio di carta e il vostro magnifico albero sarà pronto!

Sapete che con un po’ di lana, fili di cordoncino, colla e decorazioni varie è possibile ottenere un fantastico e originale albero?

Materiale

cono di polistirolo (misura e altezza a scelta)

lana medio/fine

bottoni in legno o plastica

perle in plastica, legno, feltro

cordoncino

stelle in legno o feltro

fili di paillettes o sfuse

colla a caldo

colla vinilica

Istruzioni

tendete la colla vinilica sul cono di polistirolo partendo dalla base per alcuni centimetri e avvolgete la lana intorno senza tirare il filo. Continuate a stendere la colla più in alto e avvolgere la lana fino a terminare sulla punta, poi lasciate asciugare. Quando la colla è asciutta, se il risultato è soddisfacente e l’albero è abbastanza pieno passate alla decorazione, altrimenti ripetete una seconda volta il procedimento di colla e lana. Per la decorazione, avvolgete sul cono il cordoncino in modo obliquo e poi le paillettes e poi incollate a piacere, con la colla a caldo, bottoni, perle e stelline. Incollate la stella di legno su uno stecchino e inseritela nella punta del cono.

Per ricreare la magia e l’atmosfera del Natale, ecco una simpatica decorazione ad albero da appendere ovunque vogliate, si tratta proprio di un alberello di Natale da realizzare con i ferri da uncinetto.

Materiale necessario

filo di ferro

pinza con i becchi tondi

uncinetto da 3 mm

filato di medio spessore di colore verde

gugliate di lana rossa e gialla

perline

Abbreviazioni e punti usati

cat = catenella

mbss= maglia bassissima

mb = maglia bassa

ma = maglia alta

Istruzioni

L’albero si sviluppa attorno ad un’anima in ferro che viene piegata con le pinze. Il consiglio è quello di disegnare su un foglio di carta la sagoma che vogliamo sviluppare, in modo che l’aspetto finale sia quanto più simile all’abete stilizzato. Non preoccupatevi se il risultato non sarà precisissimo Con l’uncinetto e il filato verde eseguite un primo giro di mb, avendo cura di spingerle ogni tanto all’indietro per rendere l’aspetto più compatto Proseguite quindi con un secondo giro di mb lavorate su quelle del giro precedente in modo da evidenziare ancora di più la sagoma dell’abete Finite con una mbss sulla prima mb del giro, lasciando un anello col filato in modo da poter appendere la vostra decorazione Realizzate ora una prima decorazione col filato rosso con circa 50 cat, da fissare all’albero con delle perline colorate Allo stesso modo procedete col giallo, attorcigliando alla base la lunga catenella e puntandola all’estremità sempre con le perline Per la stella di Natale, avviate col giallo una nello di 5 cat e alternando una mbss ad una ma ricreate le punte Senza tagliare il filo avviate ancora 5 cat e lavorate 2 ma, 1 mb e 2 mbss per creare la coda Chiudete con una mbss in corrispondenza dell’anello, tagliate il filo e fissate alla cima dell’albero con una perlina

Gli alberi di Natale si possono realizzare riciclando materiale che non si usa più. Si possono realizzare gli alberi di Natale con carte colorare, bottiglie di plastica e tantissimi altri materiali di recupero, risparmiando anche tanto rispetto al costo di un albero di Natale nuovo per il quale si può spendere davvero tanto.

La carta è un materiale versatile che si può utilizzare per creare moltissime decorazioni natalizie, compreso l’albero di Natale. Ritagliamo e incolliamo insieme pezzettini di carta per creare un bellissimo alberello di Natale realizzato con la carta colorata. Volendo si può fare anche un albero di Natale con il cartone.

Materiale necessario

fogli di giornale o cartoncini in quantità

cartone

stecchino per spiedini (ferro da maglia o tondino di ferro per alberi più alti)

polistirolo

forbici

vaso

Istruzioni

Per creare una solida base scegliamo un vasetto basso, riempiamolo completamente di polistirolo e inseriamo all’interno il nostro stecchino di legno Stabilita l’ampiezza dalla quale vogliamo partire, ritagliamo un quadrato di cartone di un centimetro per lato più piccolo e infilziamolo sul bastoncino fino a farlo appoggiare ai bordi del vaso (ottimale è il cartone degli scatoloni, non troppo spesso, ma resistente) Procediamo quindi infilzando un foglio dopo l’altro nel centro; facciamoli scorrere verso il basso e ruotiamoli in modo che gli angoli risultino sfalsati. Con dei piccoli quadratini di cartone creiamo dello spessore tra un foglio e l’altro e di tanto in tanto inseriamo un quadrato più grande (come quello che abbiamo inserito alla base), così che la carta abbia un supporto solido e non tenda ad ‘afflosciarsi’. Man mano che procediamo verso l’alto ritagliamo i fogli di carta in formati sempre più piccoli e continuiamo con l’alternanza carta-cartone. Giunti in cima, ultimiamo il nostro lavoro inserendo sullo stecchino una pallina di natale di dimensioni adeguate, oppure realizziamo un pon pon fai da te, bianco, o colorato, a seconda dei gusti.

Per impreziosire il nostro albero di Natale con un tocco di luce, è inoltre possibile armarsi di colla spray e lasciarvi cadere sopra una pioggia di brillantini. Per realizzare alberi più grandi, si consiglia di utilizzare vasi di terracotta, di per sé più pesanti, e fissare un tondino di ferro (che farà da sostegno verticale) sostituendo il polistirolo con alcuni strati di truciolato, così da conferire maggiore stabilità al tutto. In questo caso, meglio inoltre optare per fogli di carta più rigidi.

Non buttate via i tappi di sughero delle bottiglie di vino, si possono infatti riciclare in maniera creativa per creare un albero di Natale. Il procedimento è molto semplice: basta mettere i tappi in orizzontale e incollarli uno sopra l’altro creando una specie di piramide. In cima mettiamo una stella di cartone e coloriamo i tappi come più ci piace.

I profumati bastoncini di cannella possono essere dei perfetti tronchi per dei mini alberi di Natale molto profumati. La stoffa tagliata in forma triangolare si imbottisce, poi alla base infiliamo proprio il bastoncino di cannella e il gioco è fatto! È un modo davvero carino per creare gli alberi di Natale, molto colorato e facile da personalizzare.

Avete presente i rotoli di carta igienica? Ebbene possono essere utilizzati per creare un bellissimo albero di Natale. Questa è una delle forme di riciclo natalizio più utili, perché davvero tutti quanti abbiamo in casa dei rotoli di carta igienica che verranno consumati e che quindi possono essere riciclati per creare un albero di Natale.

Volete rendere più allegra casa vostra in vista del Natale? Cominciate dalla porta appendendo un bellissimo alberello di Natale come decorazione di Natale.

Materiale necessario

Carta velina

Pannolenci

Avanzi di lana

Ago per la lana

Forbici

Colla a caldo

Imbottitura

Macchina da cucire

Cartoncino

Istruzioni

Questo fuori-porta natalizio si realizza in pochissimo tempo, l’importante è avere tutto il materiale per il tutorial a portata di mano. In fondo è un simpatico albero! Ritagliate una sagoma di albero di Natale fai da te da un foglio di carta velina. Appoggiate la sagoma dell’albero su un pezzo di pannolenci e disegnatene i contorni. Ritagliate la sagoma dell’albero di Natale particolare e originale. Con gli avanzi di lana per fare l’albero di Natale con materiali riciclati di vari colori preparate dei pompon per l’albero di Natale e cuciteli con l’ago al pannolenci. Avvolgete altri avanzi di lana per fare i festoni natalizi e incollateli con la colla a caldo sul retro dell’albero. Ritagliate un’altra sagoma dell’albero di Natale sull’imbottitura e appoggiatela sul retro del pannolenci. Cucite i bordi con la macchina da cucire facendo attenzione ai rami dell’albero. Con la colla a caldo attaccate qualche ciuffetto di imbottitura all’albero di Natale per dare l’effetto neve. Cucite un appendino per l’albero di Natale e attaccatelo alla porta. Buon Natale!

