Aloe, creme e cibo: ecco i rimedi naturali contro l’acne

C ontro l'acne ci sono rimedi green che non ti aspetti: se hai la pelle delicata e i brufoli sono i tuoi più acerrimi nemici, ecco come comportarti

Gli adolescenti non la sopportano, ma è una piaga che spesso riguarda anche gli adulti: l'acne non è esclusivamente un problema estetico, ma una malattia vera e propria che porta tante donne (e non solo) a rivolgersi ai migliori dermatologi. È uno dei più diffusi problemi della pelle e per chi ne soffre è causa di grande stress emotivo. Se qua e là sulle tue guance non puoi fare a meno di notare brufoli e arrossamenti, ci sono soluzioni che fanno al caso tuo. Oli essenziali, creme naturali, cibo e non solo: ecco i rimedi green contro i tuoi problemi di acne.

Sai proprio tutto sulla tua pelle?

Colpisce il 90% degli adolescenti, ma ti sbagli se pensi che una volta cresciuta puoi lasciarti alle spalle il problema. L'acne riguarda prevalentemente i più giovani, ma a volte anche gli adulti ne soffrono. La causa è da individuare nell'eccessivo funzionamento delle ghiandole sebacee. Se l'organismo produce troppo sebo, questo ostruisce i follicoli e forma i comedoni, quegli inestetismi della pelle più comunemente noti come "punti neri" (tanto odiati da noi donne). In questa condizione, è favorita la produzione di batteri, responsabili dell'infiammazione e dell'infezione all'interno del follicolo ostruito. Ne derivano così papule e pustole. Le cause alla base della malattia sono molteplici. Impossibile tralasciare una certa predisposizione individuale. In più, a favorire l'acne ci pensano le variazioni ormonali che si verificano nelle diverse fasi del ciclo mestruale, in gravidanza o, naturalmente, durante l'adolescenza.

Di primaria importanza la tua skincare quotidiana. Se soffri di acne, lavati bene il viso mattina e sera: è un passaggio essenziale per rimuovere lo sporco che rischia di ostruire i pori. Per te sono perfetti i detergenti poco schiumogeni e seboregolatori, utili per diminuire la produzione di sebo. Almeno una volta a settimana concediti una maschera a base di argilla: è perfetta per purificare la cute. Per truccarti e idratare la pelle, inoltre, prediligi prodotti oil free e creme a base di acido salicilico. Quest'ultime sono perfette da applicare la mattina. La sera, invece, opta per un gel disinfettante.

Per prevenire il problema o evitare che l'acne peggiori, è importante anche gestire lo stress. Quindi rilassati e concentrati sul tuo benessere psico-fisico. Non dimenticare di ritagliarti del tempo per te e le tue passioni. Fondamentale anche la salute del microbioma cutaneo: per garantirne l'equilibrio, idrata quotidianamente la pelle ed evita una pulizia eccessiva. Sappi che anche il 40% degli adulti soffre di acne e il problema riguarda soprattutto le donne, spesso insieme all'ovaio policistico o altri disturbi ginecologici. Fumo, alimentazione disordinata, prodotti dermocosmetici non adeguati, pulizia del viso non corretta rappresentano altri possibili fattori che provocano l'acne.

I rimedi naturali contro l'acne

Oltre a farmaci e cure specifiche contro l'acne, puoi seguire alcuni accorgimenti green per migliorare la tua pelle. Per la tua cute delicata puoi provare le migliori creme naturali, che tonificano la pelle e la proteggono da batteri e fattori ambientali, favorendo al contempo la regolare produzione di sebo. Le creme vanno applicate sulla pelle pulita, meglio ancora se dopo un bagno caldo. In alternativa, prima dell'applicazione concediti dei bagni di vapore. Fai bollire l'acqua e poi mettila in un recipiente: non dovrai fare altro che metterti davanti e respirare il vapore. Per garantire massima efficacia, puoi coprire la testa con un asciugamano: eviterai che il vapore si disperda.

Tra gli ingredienti che generalmente compongono le creme naturali adatte alle pelli acneiche c'è la bardana, che favorisce la corretta fisiologia della cute. Per i suoi benefici diuretici, è ottima anche come tisana. Ha proprietà antibatteriche e lenitive, oltre a purificare i reni. Non può mancare l'aloe vera: famosa per le sue funzioni antinfiammatorie, si rivela un ottimo cicatrizzante. L'estratto d'ippocastano è un altro elemento naturale adatto per il trattamento delle pelli acneiche e lo stesso vale per il biancospino, che è spesso presente nelle creme contro l'acne per via delle sue proprietà antinfiammatorie. Con i suoi benefici sfiammanti, cicatrizzanti, vasocostrittrici e astringenti, anche l'amamelide si presta al trattamento dell'acne.

Oltre alle maschere d'argilla, da eseguire periodicamente, prova gli oli essenziali: danno vigore alla pelle e la disinfettano dalle impurità. Puoi diluirli con un po' d'acqua e poi applicarli sulla cute con il cotone oppure aggiungerli a creme e maschere. Oli essenziali di origano, timo, limone, arancia amara, cedro, bergamotto, salvia e mirto sono alcuni dei più efficaci.

Esistono anche rimedi naturali da assumere per via orale, potenziando così i benefici delle soluzioni naturali "esterne". Prova il tarassaco, che favorisce l'attività diuretica e depurativa, e i fermenti lattici vivi, utili per regolarizzare la flora batterica intestinale.

Altri suggerimenti

E quando compare quel fastidiosissimo brufolo, come resisti alla tentazione di schiacciarlo? Niente fretta o potresti peggiorare l'infiammazione. Procedi solo quando è pieno di pus (con la superficie giallastra) e serviti preferibilmente di un ago sterile sottilissimo da siringa per incidere la pelle. Poi schiaccia con delicatezza per fare fuoriuscire il pus. Infine, disinfetta.

Oltre ai rimedi naturali contro l'acne, per nascondere gli inestetismi che danneggiano il tuo viso non dimenticarti del make up: è perfetto anche per la pelle acneica, ma attenzione ai prodotti che usi. Metti sempre al primo posto la qualità e non dimenticare di consultare uno specialista dermatologo. Evita il fai-da-te se non vuoi rischiare di peggiore la situazione.

Rimedi naturali contro l'acne: cosa mangiare e cosa no?

Che una sana alimentazione sia essenziale per la nostra salute è ormai assodato. Studi scientifici, inoltre, dimostrano quanto una dieta sana sia importante nel prevenire o combattere l'acne. Quindi, mangia regolarmente frutta e verdura, pesce, carne bianca e cereali integrali. In particolare, le vitamine A, C ed E, lo zinco, gli antiossidanti, gli acidi grassi Omega-3 sono fondamentali per rafforzare la pelle e attenuare le infiammazioni. Ciliegie, spinaci, bacche e tè verde sono utili per le loro proprietà antiossidanti. Importantissimi anche i cibi ricchi di magnesio e selenio.

Prediligi un'alimentazione equilibrata, naturalmente evita gli eccessi e non esagerare con i cibi grassi e ricchi di zuccheri. Infatti, se il livello di zucchero nel sangue aumenta rapidamente, c'è il rischio che il corpo produca un eccesso di insulina. Quest'ultima potrebbe spingere le ghiandole sebacee a produrre più sebo, favorendo l'insorgenza di impurità sulla pelle. Ricordati anche di idratarti regolarmente: bevi almeno un litro e mezzo di acqua al giorno.

In particolare, se vuoi ridurre i tuoi problemi di acne o evitarne l'insorgenza, gli esperti consigliano di togliere dalla tua dieta formaggi, latte e creme a base di latte. Se a metà mattino adori sgranocchiare uno snack o per merenda proprio non puoi farne a meno, ecco che è arrivato il momento di dirgli addio: a causa del loro alto indice glicemico, sono nemici della tua pelle delicata. Evita nei condimenti la margarina e modera il consumo di frutta particolarmente zuccherina. Quindi, non fare una scorpacciata di fichi, prugne e albicocche, ma attenzione anche a uva, cachi, banane, mandarini e mandaranci. Se non resisti alla frutta sciroppata e candita, sappi che non è consigliata in caso di pelle acneica. Da limitare anche il consumo di cibi preparati o industriali, che favoriscono il gonfiore e danneggiano la pelle. Anche le verdure fresche sono sempre da preferire rispetto a quelle surgelate.