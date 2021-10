I l programma amico del pianeta promosso da Amazon festeggia il suo primo anno con una settimana di sconti speciali nella vetrina dedicata: ecco le offerte da non perdere

Fare shopping e allo stesso tempo compiere scelte sostenibili e rispettose del pianeta è oggi una necessità sempre più sentita. Per questo anche il colosso dell’e-commerce Amazon, ormai un anno fa, ha lanciato Climate Pledge Friendly.

Di cosa si tratta? Di un programma dedicato a tutti i prodotti che presentano una o più certificazioni di sostenibilità, riconoscibili appunto tramite l’etichetta Climate Pledge Friendly presente sulla pagina del prodotto, insieme alle informazioni sulle certificazioni.

E proprio in occasione del primo anniversario del programma, Amazon ha lanciato in questi giorni l’iniziativa Buon compleanno Climate Pledge Friendly, con cinque nuove certificazioni di sostenibilità – Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica (AIAB), EU Organic, Fair For Life, Natrue e Soil Association Certification – ma soprattutto con una vetrina dedicata a sconti esclusivi tra il 15% e il 30% fino al 17 ottobre, che puoi vedere cliccando sul pulsante qui sotto:

Abbigliamento, cosmetica, elettronica, soluzioni per l’ufficio, alimentari e casalinghi... le proposte green da non perdere sono tantissime!

Per aiutarti nello shopping, noi ne abbiamo selezionato 10... Eccole!

Il tè Matcha bio

Il Matcha è un tè verde Giapponese pregiatissimo, coltivato in Giappone. Le sue caratteristiche sono la consistenza in polvere, molto fine e profumata, ma soprattutto l'inconfondibile colore verde smeraldo intenso. Se ancora non l'hai provato, questo è il momento giusto per rimediare: trovi infatti su Amazon a prezzo scontato il tè Matcha di NaturaleBio.

La maschera per il cuoio capelluto

Da inserire assolutamente nella beauty routine dei tuoi capelli, tra le offerte dedicate di Amazon trovi anche la Maschera Gel Ossigenante Cute Agli Aha, un trattamento esfoliante in crema che, una volta massaggiato, si trasforma in gel. I suoi AHA, ovvero alfa-idrossiacidi, permettono di purificare il cuoio capelluto dagli agenti inquinanti, favorendo la corretta ossigenazione della cute e stimolando il rinnovamento cellulare.

Il gel modella ricci

Chioma indomabile? Punta su questo gel fluido senza risciacquo pensato proprio per lo styling dei capelli ricci e mossi. Con la sua azione modellante e disciplinante, lascerà la tua chioma morbida e in ordine. Basta tamponare bene i capelli dopo lo shampoo e distribuire la giusta quantità di prodotto tra le mani, applicandolo sulle lunghezze dal basso verso l'alto.

Integratore di Alga Spirulina Bio

La spirulina è un alga azzurra che cresce in acqua dolce ed ha origini antichissime. La sua funzione? Quella di fungere da ricostituente naturale, sotto forma di integratore alimentare. Prova allora quella di NaturaleBio: senza additivi ed eccipienti, è coltivata in India, nella provincia di Tamil Nadu e certificata biologico da organismi di controllo autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole.

L'olio di cumino MeaVita

Adori sperimentare prodotti nuovi? Prova l'olio di cumino nero biologico MeaVita che trovi in offerta su Amazon. Di qualità biologica, puoi usarlo per la cura dei capelli, massaggiandolo sulle punte, ma anche come olio di condimento, perfetto per marinate o salse, grazie al suo aroma unico e orientale.

Il megapack di pastiglie per la lavastoviglie

Con i prodotti giusti, anche l'igiene domestica può diventare sostenibile. Svelto Powered by nature Tutto in 1 svolge infatti un'azione igienizzante sui piatti e sulle stoviglie utilizzando solo ingredienti di origine naturale. Da provare, allora, in un maxi formato risparmio.

La box di infusi rilassanti

A caccia di un'idea regalo per un'amica? Tra i prodotti in offerta nella vetrina Climate Pledge Friendly trovi anche la speciale scatola di Pukka contenente 5 tipi di tisane biologiche diverse per ritagliasi un momento di relax.

I semi di chia

Tra le offerte da non perdere, anche quella dedicata ai semi di Chia di Mea Vita. Fonte preziosa di proteine, antiossidanti, acidi grassi naturali omega-3 e fibre puoi usarli nei condimenti e nelle zuppe o aggiungerli ai frullati e allo yogurt.

L'organizer ad anelli

Praticissimo per organizzare e tenere in ordine i tuoi documenti importanti, il raccoglitore di AmazonBasics ha copertina e interno in durevole polipropilene ed è approvato dal Forest Stewardship Council (FSC).

La tastiera gaming

Infine, da non perdere, anche la tastiera di nuova generazione che sincronizza l'illuminazione con i contenuti di gioco e di intrattenimento. Con controlli multimediali dedicati, ha la rotellina del volume che consente un controllo rapido e ottimale per riprodurre, mettere in pausa, saltare o disattivare l'audio in qualsiasi momento.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.