Lookfantastic beauty box: il meglio per la vostra beauty routine

E cco come funziona Lookfantastic beauty box: una soluzione davvero super per avere sempre le migliori novità beauty

Lookfantastic, la famosa boutique inglese fondata nel 1996, è ormai leader nella vendita di prodotti di bellezza online.

Il catalogo Lookfantastic, infatti, conta un assortimento di circa 14.000 prodotti di haircare, skincare, make-up, unghie, accessori, salute, selezionati tra oltre 350 dei migliori brand in circolazione.

Questa boutique e-commerce si rivela il luogo ideale per trovare il regalo perfetto per fidanzate, amiche, parenti, approfittando degli speciali sconti del periodo.

È il caso della beauty box di febbraio, creata appositamente per gli innamorati (della bellezza e non solo): al suo interno troverai sette prodotti tra i migliori in catalogo, di cui la maggior parte full size e a un prezzo di vendita inferiore rispetto al loro valore di mercato.

È bene dunque non farsi trovare impreparati, soprattutto perché grazie all’immancabile codici sconto Lookfantastic ci sarà un ulteriore risparmio sugli articoli presenti in catalogo.

Ti stai chiedendo come avere o regalare una Lookfantastic beauty box? Te lo spieghiamo subito!

Lookfantastic, spedizioni sicure e veloci

Sul sito Lookfantastic.it, esclusivamente dedicato ai clienti in Italia, potrai trovare tutte leofferte a disposizione e tutte le news sui migliori prodotti di bellezza, da ricevere comodamente a casa e senza lo stress delle file.

Nel caso della beauty box, basterà connettersi al sito nell’apposita sezione e selezionare la “scatola dei desideri” di questo mese, aggiungerla al carrello ed entrare nell’area Lookfantastic metodi di pagamento: et voilà, il gioco è fatto!

Inoltre, sul primo acquisto, iscrivendoti alla newsletter, avrai diritto al 25% di sconto sui prodotti nel tuo carrello spesa.

E nonostante il periodo particolare che stiamo vivendo, le spedizioni di Lookfantastic restano assolutamente sicure e soprattutto puntuali, ma, cosa ancora più importante, gratuite se si supera la soglia dei 30 euro di spesa.

NuFace Lookfantastic, impossibile farne a meno

NuFace Lookfantastic, il più desiderato beauty device anti-età del momento creato dalla famosa estetista Carol Cole, è il must have di tutte le amanti della skin care e non solo.

NuFace appartiene alla categoria dei Trinity Facial Tonid Device, ovvero quei dispositivi di bellezza studiati per rassodare la pelle e contrastare i segni del tempo, migliorando la tonicità e donando un effetto lifting visibile già dopo le prime settimane di utilizzo.

Inoltre, sono disponibili in catalogo anche i prodotti coadiuvanti come il NuFace Gel Primer idratante da 150 ml, il Line Smoothing device o l’Optimizing Mist spray viso, tutti ovviamente ad un prezzo speciale.

Contenuto sponsorizzato. Focus.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Focus.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificate disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.