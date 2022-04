Come riutilizzare le carte di credito smagnetizzate in modo originale

R iutilizzare le carte di credito smagnetizzate o scadute, non solo è possibile ma è anche un'alternativa divertente e sostenibile per l'ambiente. Ecco alcune semplici idee per non buttarle via

Ogni persona, ha in media dalle due alle quattro carte di credito. Se a queste poi aggiungiamo le carte del supermercato, le varie carte fedeltà dei propri negozi preferiti, quella della palestra e quella dei mezzi di trasporto, il numero delle carte presenti nel portafoglio può aumentare fino a dodici. Ma cosa fare quando si smagnetizzano o scadono? Ci sono tante idee creative per riutilizzare le carte di credito in modo innovativo per evitare di gettarle.

Smaltire le carte di credito infatti, non è sempre facile. Quelle che presentano il microchip vengono considerate rifiuti speciali, dunque vanno smaltite nelle apposite isole ecologiche; quelle senza componente elettronica, invece, vanno gettate nel sacco dell’indifferenziata. Per questo riutilizzarle e dare loro una seconda vita, è sempre un’alternativa più sostenibile per l'ambiente. Vi basterà munirvi di colla a caldo e di forbici adeguate e con pochi strumenti, le vostre carte avranno nuova vita.

Tutto in ordine

Avreste mai pensato che delle semplici carte di credito possono aiutarvi a tenere in ordine? Ritagliando un piccolo rettangolo in una delle due estremità più corte, potete ottenere degli splendidi segnalibri. Se invece volete sistemare i cavi che invadono la vostra casa potete avvolgerli singolarmente attorno alla carta di credito per evitare che si aggroviglino. Questa è una soluzione perfetta soprattutto per i fili di piccole dimensioni come quelli degli auricolari. Ma non è finita qui. Le vostre carte di credito possono anche diventare dei simpaticissimi portachiavi o delle targhette per catalogare qualsiasi cosa vogliate. Le targhette sono molto utili per riconoscere valigie, zaini e ogni tipo di bagaglio da viaggio. Basterà munirvi di una foratrice e di colori o fogli per rivestire e decorare le carte come meglio preferite.

Gioielli fai da te

La vostra carta di credito può diventare un gioiello molto originale. Il vostro nome inciso sulla carta può diventare un ciondolo per una collana. Per farlo è necessario ritagliare nella forma che più preferite (rettangolare o rotonda) la superficie attorno il vostro nome, perforarla ai lati e far passare un nastro o una catenina sottile. Non solo collane. Con la carta di credito è possibile creare anche degli orecchini. Le carte di credito sono spesso coloratissime, questo le rende delle perfette candidate per realizzare dei favolosi orecchini da indossare con gli outfit più disparati. Se utilizzate una carta con lo sfondo di un unico colore, potete decorarlo con un pennarello o con colori acrilici adatti. Potete creare la forma che più desiderata, da un cerchio a una stella, ad un rettangolo fino ad una piramide, create quindi un piccolo foro per inserire il gancio, fissatelo bene e il gioco è fatto!

Per la casa

Arredare la vostra casa non è mai stato più semplice e più sostenibile. Un'ottima soluzione per riutilizzare le carte di credito smagnetizzate o scadute è realizzare dei piccoli contenitori per decorare le stanze di casa. Basteranno anche solo cinque carte e la colla a caldo (o un collante altrettanto resistente) per creare una scatola porta tutto. Più sarà il numero di carte di credito a disposizione, più grande potrà essere il vostro contenitore. Un consiglio è quello di utilizzare il contenitore ottenuto per tenere sempre in ordine gioielli, chiavi o oggetti di piccole dimensioni che spesso invadono casa. Per gli amanti del buon vino invece, un collage di carte di credito può diventare un simpatico sottobicchiere coloratissimo e unico.

Per i bambini

Si sa che ai bambini non manca la fantasia. Con il vostro aiuto e con delle semplici carte si possono ottenere tante idee perfette per giocare con i bambini. Per riutilizzare le carte di credito smagnetizzate potete costruire una casetta o altri giochi assemblando insieme più carte, oppure potete creare un divertente memory con i temi che più vi piacciono: colori, figure o personaggi. Fondamentale per il memory è che le carte siano sempre di numero pari. Ma non è finita qui. Le carte di credito smagnetizzate possono essere una buona alternativa per imparare a fare i conti. Con i vostri bambini potete simulare delle operazioni di compra-vendita e divertivi insieme. Liberate la fantasia e lasciate che siano i bambini a farvi scoprire tutti gli usi di una semplice carta.

Bonus: carte di credito raschia tutto

Sembrerà banale ma la sua forma rigida e sottile rende le carte di credito perfette per raschiare le superfici. Quante volte vi sarà capitato di avere a che fare con delle macchie ostinate su pavimenti, indumenti o altre superfici della casa (e non solo)? Ci sono macchie che una semplice spugna non è in grado di rimuovere. Macchie soprelevate, grasso ostinato, pittura, intonaco; macchie in superfici ristrette e difficili da raggiungere. Con l'angolo della vostra carta sarà possibile raschiare delicatamente la macchia e raggiungere anche gli spazi più stretti.