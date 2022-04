Come riutilizzare le cialde del caffè in maniera più che geniale

C ollane, orecchini, ghirlande, cerchietti, ecco tanti e inaspettati riutilizzi creativi delle cialde e delle capsule del caffè

Come riutilizzare le cialde del caffè e le capsule? Pratiche e comode, sono ormai diffuse ovunque, utilizzate sia in casa che in ufficio. Ma che fine fanno una volta consumate? Solitamente le gettiamo nella spazzatura, perché non provare in alternativa a riciclarle con creatività, evitando sprechi e strizzando l'occhio all'ambiente?

Possiamo farne collane, ghirlande, orecchini, portachiavi e molte altre cose. Prima di iniziare però, una piccola precisazione: le cialde propriamente dette sono diverse dalle capsule, sia nella forma che nel materiale, sebbene il termine venga spesso utilizzato per indicarle entrambe. Difatti se le cialde sono di carta e vanno gettate nell'umido, le capsule sono di plastica o alluminio, e inquinano parecchio. Motivo in più per imparare a riutilizzarle con creatività, evitando sprechi.

Con le vecchie capsule del caffè potete realizzare delle originalissime ghirlande fai da te. Tutto ciò che occorre sono capsule del caffè usate, colla a caldo, perline colorate, cartone, nastro o cordino, forbici.

Dopo aver lavato, svuotato e asciugato bene le capsule riciclate, dovrete schiacciarle con l'aiuto di un bicchiere e piegarle a metà, modellando ciascuna con le mani per formare un petalo.

Una volta realizzati 4-5 petali, uniteli con la colla a caldo formando i fiori. Realizzatene parecchi perché dovrete averne abbastanza per rivestire tutta la ghirlanda.

Aggiungete una perlina del colore preferito al centro di ogni fiore.

Disegnate sul cartone un cerchio delle dimensioni preferite e un cerchio leggermente più piccolo interno. Ritagliate la parte interna con le forbici, in modo che rimanga soltanto la corona che farà da base alla ghirlanda. Praticate un forellino sul lato superiore.

Incollate i fiori sulla ghirlanda con la colla a caldo, distribuendoli in modo uniforme, fino a rivestirla completamente.

Infine fate passare il nastro o il cordino nel piccolo foro praticato sulla sommità della ghirlanda e appendetela alla porta o alla parete.

Collana

Come abbiamo visto, la realizzazione di un fiore di capsule è molto semplice e intuitiva. E con i fiori potete non solo realizzare decorazioni per la casa, come le ghirlande, ma anche dare vita a una splendida collana artigianale.

In che modo? Semplice, praticando un forellino sulla sommità di un petalo e facendoci passare un cordino per collane o un semplice filo di cotone neutro o colorato, a seconda delle preferenze.

Cerchietto floreale

Basta un solo fiore per personalizzare e rendere originale un banale cerchietto. Tutto ciò che dovete fare è realizzare un fiore seguendo il procedimento descritto nel primo paragrafo, quindi applicarlo con la colla a caldo sul cerchietto, che diventerà in un battibaleno come nuovo!

Quale cerchietto utilizzare? È indifferente, l'importante è fissare bene il fiore in modo che non possa staccarsi dal supporto. Unico suggerimento, optate per un cerchietto di un colore in sintonia con quello della capsula del caffè, tenendo presente che le tonalità vivaci spiccano sia su una base scura che più chiara. A voi la scelta!

Desiderate un paio di orecchini handmade introvabili altrove? Niente di meglio che riutilizzare le capsule del caffè, un piccolo gesto ecologico che fa bene all'ambiente, alle tasche e all'estetica!

Procuratevi 4 capsule e schiacciatele con l'aiuto di un semplice bicchiere. Prendetene due e incollatele una sull'altra con la colla a caldo. Procedete allo stesso modo con l'altra coppia di capsule.

In alternativa, se preferite la forma a spirale, potete tagliare due cialde da un solo lato e arrotolare ciascuna su se stessa.

Praticate un forellino sulla sommità di ciascun orecchino. Non resta che inserire i gancetti e la monachella.

Portacandela

Con le capsule riciclate e un pizzico di ingegno, potete realizzare degli originali portacandele fai da te.

Procuratevi almeno 8 capsule dello stesso colore, schiacciatele e piegatele leggermente a metà, senza però far combaciare le due parti. Dovrete ottenere una forma a foglia.

Aiutandovi con una pinza, realizzate delle piccole piegature sul bordo di ciascuna capsula.

Con la colla a caldo applicate ciascuna foglia sul bordo di un tappo, fino a rivestire l'intera circonferenza. Va benissimo il tappo di un qualunque barattolo.

Create altre 8 foglie con capsule di un altro colore a scelta. Applicatele sopra le precedenti, lasciando intravedere quelle sottostanti.

Se lo ritenete opportuno, create un terzo strato dello stesso colore del precedente.

Infine aggiungete al centro della composizione la candela.

Portachiavi originale

Niente di più semplice che realizzare un simpatico portachiavi con le capsule riciclate. Vi serviranno solamente una capsula schiacciata e un anello base per portachiavi provvisto di catenina. L'anellino alla base della catenina va aperto e inserito nell'apposito forellino che avrete realizzato sulla sommità della capsula schiacciata.

Volendo, potete personalizzare ulteriormente il portachiavi alternando le capsule alle perline. In questo caso dovrete procurarvi perline con foro, in modo da poterci far passare un cordino, e incollare una capsula schiacciata sull'altra, non prima però di aver inserito tra le due il cordino. Così facendo, lungo il cordino, potete aggiungere perline e capsule a piacere, rendendo più o meno lungo il vostro portachiavi personalizzato.