Bastano pochi ingredienti per deodorare casa in modo naturale. Scopri le ricette da realizzare in pochi minuti

Se vuoi fare una scelta naturale per la tua casa, prova a preparare un deodorante green. In questo modo eviterai deodoranti inquinanti e aggressivi, ridurrai la produzione di packaging, non avrai barattoli di plastica da smaltire, risparmierai parecchio e avrai una casa profumata naturalmente.

Ricordati anche di cambiare regolarmente l’aria in tutti gli ambienti della casa, lasciando le finestre aperte almeno 15 minuti al mattino, anche d’inverno.

Deodorante al bicarbonato

Per preparare dei deodoranti per la casa il bicarbonato di sodio sarà un grande alleato, perché ha un forte potere assorbente.

Puoi mettere nella scarpiera, o in altri ambienti chiusi, un barattolo di vetro pieno di bicarbonato, che neutralizza gli odori e assorbe l’umidità. Se vuoi dare anche una profumazione puoi aggiungere al bicarbonato qualche goccia di olio essenziale di limone e/o lavanda. Ricordati di sostituire il bicarbonato una volta al mese.

Sacchettini con sapone di Marsiglia

Puoi profumare cassetti e armadi con il sapone di Marsiglia. Procurati dei sacchettini a rete e riempi con saponette di Marsiglia intere oppure a pezzi (in questo modo puoi finire le saponette ormai troppo piccole). Tieni i sacchetti nei cassetti della biancheria personale oppure negli armadi di asciugamani e lenzuola.

Vaporizzatore alla lavanda

Acqua e olio essenziale sono i due ingredienti di questo semplice deodorante per la casa: in uno spruzzino versa acqua e qualche goccia di olio essenziale di tuo gusto. Noi ti consigliamo la lavanda, il cui profumo in genere mette d'accordo tutti, e ha anche un'azione rilassante. Mescola bene e vaporizza in giro per la casa.

Bastoncini di legno

Procurati dei bastoncini di legno (ad esempio dei piccoli perni), un barattolo di vetro e l’olio essenziale che preferisci. Inserisci i pezzetti di legno nel barattolo, versa qualche goccia di olio essenziale, chiudi il barattolo, scuotilo bene per far bagnare tutti i bastoncini. Tieni il barattolo chiuso a temperatura ambiente per due settimane, durante le quali i bastoncini di legno assorbono gli olii essenziali. Potrai utilizzare i tuoi bastoncini profumati nei cassetti, in bagno (in una ciotolina) o nella biancheria di casa.