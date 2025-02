Quando si torna a casa dopo una lunga e stressante giornata, non c’è niente di meglio che rilassarsi facendo un bel bagno caldo. Per rendere questo momento ancora più piacevole è possibile utilizzare dei sali da bagno. Particolarmente indicati sono quelli alla lavanda, il cui profumo è senza dubbio estremamente gradevole. Inoltre, i sali da bagno alla lavanda si possono realizzare in casa seguendo pochi e semplici passaggi.

La lavanda è ricca di proprietà benefiche: è capace di calmare, conferisce tranquillità, allontana lo stress e la stanchezza. Oltre a ciò, è anche antinfiammatoria ed antireumatica. I sali da bagno alla lavanda si possono acquistare tranquillamente in qualsiasi profumeria oppure in erboristeria. Tuttavia non tutti sanno che è possibile anche crearli da soli a casa propria. Questo metodo non è molto complicato ed è anche piuttosto economico. Nella seguente guida pertanto verrà spiegato, in pochi e semplici passaggi, come fare i sali da bagno alla lavanda.

Sali da bagno alla lavanda: scegliere i sali

Per realizzare degli ottimi sali da bagno alla lavanda dovrai utilizzare le materie prime giuste. Per prima cosa acquista del sale apposito da sciogliere nella vasca da bagno o nell’idromassaggio. Oppure orientati su quello extra benefico di epsom che ha spiccate doti rilassanti ed è eccellente dopo l’attività fisica. Se invece vuoi un effetto drenante utilizza pure il sale iodato da cucina che è anche una scelta low-cost.

Sali da bagno alla lavanda: l’essenza giusta

La lavanda è un ottimo rilassante, fa bene alla psiche perché dona serenità e aiuta anche a eliminare lo stress dal corpo. Per i tuoi sali da bagno alla lavanda devi utilizzare oli essenziali puri e sicuri, appositi cioè per lo scopo: li trovi in erboristeria o in farmacia. Al contrario se vuoi un effetto meno profumato e durevole scegli la lavanda essiccata che potrai mixare al sale, oppure adopera del miele alla lavanda se il sale lo vorrai stendere sul corpo come uno scrub.

Sali da bagno alla lavanda: elementi decorativi

Se vuoi realizzare dei sali da bagno alla lavanda più particolare prendi in considerazione anche l’aspetto estetico del prodotto. Aggiungi alla miscela dei boccioli di lavanda essiccati o freschi, magari anche dei boccioli di rosa o di altre specie profumate, o ancora scegli di adoperare del sale colorato apposito per la vasca o per l’idromassaggio. Puoi anche aggiungere al mix di sale delle sfere da bagno altrettanto benefiche e profumate, meglio se idratanti se hai la pelle particolarmente secca.

Il contenitore adatto

Importante, per conservare i tuoi sali da bagno homemade, utilizza un barattolo di vetro sterile o che avrai igienizzato accuratamente. Puoi scegliere quelli delle conserve, i tipici delle salse o delle confetture, oppure acquistare vasetti particolarmente raffinati e con tappo di sughero. In questo ultimo caso assicurati che siano ben chiusi prima di regalarli a qualcuno, per evitare fuoriuscite legali anche con un nastro colorato, meglio se color lavanda per restare in tema. Importante è apporre un’etichetta che ne descriva il contenuto, magari aggiungi pure un bigliettino augurale se i sali da bagno saranno donati ad amici o parenti.

Sali da bagno alla lavanda: come realizzarli

Dopo aver visto tutti gli aspetti preliminari per la realizzazione dei sali da bagno alla lavanda homemade, scopriamo i passaggi da seguire per crearli.

Occorrente

Sale grosso da cucina

Colorante alimentare rosso

Olio essenziale di lavanda

Sacchetti per contenere i sali

Procedimento

Prendi 1 kg di sale grosso e versalo in un barattolo di vetro abbastanza capiente. Aggiungici 40 gocce di olio essenziale di lavanda, poi mescola il tutto con un cucchiaio da minestra e fai amalgamare la profumazione ai sali. Successivamente chiudi il barattolo con l’apposito tappo e continua ad agitarlo per qualche minuto. A questo punto aggiungi ai sali da bagno profumati di lavanda sei gocce di colorante alimentare. Li puoi trovare in qualsiasi supermercato nel reparto dolci. Puoi scegliere vari colori come il blu, il rosso o il giallo. È consigliabile scegliere una tonalità più lieve di blu, perché ha la fama di donare calma, tranquillità e serenità. Se invece vuoi dare ai sali un colore più forte aumenta la quantità delle gocce. Ricorda che i sali in acqua non solo si scioglieranno ma lasceranno anche il colore. Il tuo bagno caldo sarà così piacevolmente rilassante, profumato e colorato. I sali da bagno alla lavanda sono dunque pronti. Adesso non ti resta che armarti di creatività e tanta fantasia. Ricorda inoltre che i sali si possono usare pur non avendo a disposizione una vasca. Basterà metterli in dei piccoli sacchetti di tessuto a maglia fine, bagnarli con l’acqua e passarli durante la doccia sul corpo come una spugna. La tua pelle diventerà liscia come la seta, avvolta dal meraviglioso profumo di lavanda. Infine, puoi anche confezionarli in delle eleganti bustine di plastica oppure in sacchetti profumati per regalarli alle tue amiche.

Leggi anche 5 nuovi massaggi da provare alla Spa

Leggi anche Olio di rosa canina: il rimedio naturale per pelle secca e danneggiata