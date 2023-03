C antanti, attrici, attori, scienziate, registi: qui una carrellata di celebrities che con il loro nome sostengono fondazioni, progetti, cause ambientali

Billie Eilish

Che il destino della Terra sia nelle mani dei ragazzi è un pensiero che da un lato inquieta (che mondo lasciamo ai nostri figli?), dall’altro dà speranza (faranno meglio di noi). Anche le popstar sono impegnate. Prendiamo la 21enne Billie Eilish: concerti sostenibili, abiti vintage o di brand ecoresponsabili. Memorabile la sua maglietta che, già 4 anni fa, proclamava: ”No music on a dead Planet”, non c’è musica su un Pianeta morto. Vero.

Matt Damon

IPA

Matt Damon, fra i più talentuosi e schivi divi di Hollywood, non perde tempo in mondanità. E già nel 1990, con l’ingegnere Gary White, ha fondato Water.org, nonprofit che vuole garantire accesso all’acqua a chi non ce l’ha. In 30 anni l’ha portata a 52 milioni di persone. Ma ancora oggi, ci ricorda l’attore, 771 milioni di noi (1 su 10!) non hanno acqua potabile. E 1 su 4 non ha un bagno.

Natalie Portman

IPA

Attivissima nel campo dell’attivismo, convinta che il suo impegno, dal femminismo all'ambientalismo, siano sempre legati, Natalie Portman si dà da fare su più fronti. Vegana da sempre, è stata una delle prime attrici a disegnare scarpe vegane per sostenere The Nature Conservancy, associazione che lavora per proteggere l’ambiente e la biodiversità (nature.org). Ecco, provare a seguirla (che sia per il veganesimo o per l’impegno per la natura) è una buona idea.

L'oceanografa italiana

Era una ragazzina quando decise che la sua vita sarebbe stata il mare. Da allora Mariasole Bianco, oceanografa italiana (in tv è su Kilimangiaro) non si è più fermata. Il suo orgoglio? L’organizzazione di cui è fondatrice e presidente, WorldRise, che si dedica alla salvaguardia dei mari e attenta ai giovani, i futuri custodi dell’ambiente (worldrise.org).

Sting

IPA

Sting è stato fra le prime rockstar a darsi una mossa per l’ambiente! Nel 1989, il leader dei Police, la moglie Trudie Styer e la giurista Franca Sciuto hanno lanciato la Rainforest Fund a protezione della foresta pluviale in Amazzonia. Tanti i progetti e i successi, ma la strada è lunga e il sostegno benvenuto (rainforestfund.org): aiutare chi ha scritto Every breath you take in un momento così soffocante ha un suo perché.

La Monaco Ocean Week

Alla Monaco Ocean Week, fino al 26 marzo, gli esperti di tutto il mondo si trovano per fare il punto sullo stato di salute dei mari. Il che ci permette di ricordarti che il Museo Oceanografico del Principato è entusiasmante: se non ci sei mai stata, merita una gita a Montecarlo. E, fino al 30 aprile, nei giardini della Fondazione Principe Alberto II di Monaco è in mostra la scultura dell’artista Paola Buratto Caovilla Gli oceani sono vita.

Emma Watson

IPA

Per noi è sempre hermione, maghetta serissima. Del resto, Emma Watson mette le buone cause davanti a tutto. Usa i red carpet per ricordare che la moda, sua grande passione (l’attrice è nel board di Kering, la multinazionale del lusso), deve essere sostenibile. Indossa solo abiti di tessuti organici, di seta avanzata o vintage. Un modo elegante per sensibilizzare un’industria che l’ambiente non lo rispetta abbastanza.

L'account @sea

Pinguini e pinguinotti, polpi che danzano, cavallucci che ci guardano, onde che di notte frangono luminose come neon. Se ti piace viaggiare su Instagram, segui @sea e vedrai immagini meravigliose. Se qualcuno ha da ridire, ricordagli che non stai perdendo tempo. Stai imparando quanto è meraviglioso tutto quello che accade sott’acqua. E già che ci sei, ricordagli di chiudere il rubinetto quando si lava i denti!

Chris Hemsworth (per tutti Thor)

IPA

l’idea che Chris HemswortH (per tutti Thor) si dedichi alla difesa degli oceani ci piace. Perché non è un innamoramento passeggero, quello dell’attore per il mare. Appena può si dà al surf. Con Elsa Pataki, sua moglie, ha sostenuto l’organizzazione Oceana. Per National Geographic ha girato un film sul rapporto uomo-squalo. Si batte per sensibilizzare sul cambiamento climatico. Prossimo ruolo Poseidone?

David Attenborough

Il suo più recente documentario, Wild Isles è in onda adesso e racconta il fascino selvaggio delle isole inglesi. Il suo primo lavoro per la BBC dedicato al mondo degli animali risale al 1952, ed era un quiz. David Attenborough è una leggenda vivente quando si parla di natura e di impegno per la difesa dell’ambiente. I suoi documentari sono splendidi e non possiamo che consigliarti di vederli. Tutti!

Ben Affleck

Era il 2010 quando Ben Affleck fondò la Eastern Congo Initiative con Whitney Williams, esperta di advocacy. L’attore, che sostiene il Congo all’Onu, ha lanciato anche Asili, programma innovativo che rende indipendenti i villaggi in fatto di accesso all’acqua e cure mediche (easterncongo.org). Bello e pragmatico. Un po’ come l’idea che abbiamo di lui.