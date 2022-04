3 modi per festeggiare la giornata della Terra

I l 22 aprile si festeggia l'Heart Day. Ecco le iniziative promosse da Donna Moderna e le vincitrici della nostra challenge

1. A chi va l’Oscar della sostenibilità?

La grande sfida ecologica di Donna Moderna è arrivata alla fine e siamo più orgogliose che mai, perché avete tracciato la strada per il cambiamento, per un futuro green. E concreto. «Hanno partecipato tante lettrici e con i nostri utenti hanno dato vita a una community vivacissima che si è scambiata consigli ogni giorno» dice Gregory Eve, amministratore delegato e cofondatore di greenApes, la app partner dell’iniziativa. «Gli argomenti più caldi? La cura del corpo e l’abbigliamento. Le persone cercano alternative sostenibili e vogliono essere protagoniste».

E visto che avete giocato in tantissime, la redazione ha scelto 3 vincitrici, una per ogni challenge. Eccole: @ TraLeFrascheEleonora e la sua spazzola biodegradabile; @ Ramoon che ha segnalato Melrose, il negozio vintage di Firenze; @ ValevalinaPenzoloni che ci ha svelato la sua schiscetta veg.

2. L’evento da non perdere

È il momento di sensibilizzazione più “impattante” del Pianeta. Perché all’Earth Day del 22 aprile partecipano 75.000 partner in 193 Paesi del mondo. E noi siamo tra i protagonisti.

«Saremo in diretta dalla Nuvola di Fuksas a Roma, un luogo simbolico perché sembra guardare il cielo e l’ambiente intero» spiega Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia. «Dalle 8.30 del mattino fino a notte, trasmetteremo su RaiPlay una maratona speciale in cui i migliori esperti parleranno di sostenibilità da ogni punto di vista. Per i bambini, per esempio, abbiamo ideato un focus sull’educazione ambientale con migliaia di scuole coinvolte e pronte a far diventare green il proprio istituto. Poi coinvolgeremo gli adolescenti e li sproneremo a diventare attivisti ecologici, visto che non sono soltanto il futuro ma anche il presente. Sul palco ci saranno anche comici e attori, come Raul Bova, che racconteranno il loro impegno. E per il gran finale avremo il nostro ambasciatore Giovanni Allevi, che ci incanterà al pianoforte e lancerà tanti video con musicisti da tutto il mondo che hanno messo in note la splendida voce della Terra».

Donna Moderna sostiene l’iniziativa Call4Earth – Produci il cambiamento

L’idea è quella di mobilitare i giovani italiani a candidare le loro idee e i loro progetti all’Earth Day con l’obiettivo di selezionare i migliori per portarli come testimonianza concreta alla prossima Conferenza sul Clima, la COP27. Tra tutti i progetti che arriveranno, la redazione ne sceglierà uno, per noi speciale, che premieremo.

3. Il green fa bene

Quando la sostenibilità fa rima con la solidarietà, vanno in scena piccole meraviglie quotidiane. Ricordate Babaco Market, il delivery di casa nostra che consegna la frutta e la verdura che di solito vengono scartate perché imperfette? Insieme a Donna Moderna, ha donato 30 box ricolme di delizie all’associazione di volontariato San Vincenzo di Monza, che a sua volta le ha consegnate alle famiglie italiane bisognose e ai profughi che stanno arrivando dall’Ucraina. L’ecologia fa sempre bene, e in questi casi ancora di più.