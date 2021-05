In primavera e in estate non c'è niente di meglio che godersi l'aria aperta con un bel pic nic: ecco tutto quello che ti serve

La stagione calda avanza, le belle giornate aumentano e le temperature si alzano: è ora di cominciare a organizzare qualche picnic per godersi le giornate in compagnia di chi ami in campagna, in montagna o al mare.

Prepara come da rito un delizioso pranzo al sacco (se sei a corto di idee sbircia la nostra selezione di ricette di torte salate!) e ora andiamo a vedere tutto quello che serve per un picnic perfetto.

Il cestino da picnic

Il cestino, rigorosamente vintage! In vimini naturale con fodera interna a quadratini bianchi e rossi è la perfezione assoluta. Ideale per un picnic romantico con la propria dolce metà, quello proposto in foto è completo di piatti di porcellana, posate e tazze per sorseggiare una buona tazza di te, leggendo un romanzo di Emilie Brontë e sognando la brughiera inglese. Completo di chinghie in ecopelle esterne per il trasporto e interne per fissare le vettovaglie. Può essere anche un'idea originale per un regalo alla vostra amica amante del genere picnic chic!

Non dimenticate la borraccia termica, in grado di salvaguardare la freschezza dell'acqua e delle eventuali altri bevande. Si tratta di una soluzione comodissima (c'è anche la maxi taglia da un litro) e anche ecologica, perchè ci evita di utilizzare l'acqua in bottiglia.

I cubetti di ghiaccio in plastica





Comodi e super pratici i cubetti di plastica sono un must, soprattutto nelle giornate più calde. Si possono preparare poche ore prima nel reparto freezer e conservare in una comoda borsa frigo. In materiale non tossico, sono facili da trasportare e non c'è pericolo che sciogliendosi bagnino la borsa o le vivande. Inoltre, non annacquano le bevande. Dopo averli utilizzati basta sciacquarli e sono pronti al riuso!

La cassa bluetooth per la musica

Buon vino, quattro chiacchere tra amici immersi nel verde... manca solo un po' di musica in sottofondo. Lo speakerUltimate Ears Wonderbook 2 si collega direttamente al cellulare o al tablet atttraverso la tecnologia Bluetooth, così da avere sempre le playlist preferite a portata di mano. La batteria è ricaricabile e garantisce una durata sino a 15 ore. Ci piace ancora di più perché: è rivestito da un resistente tessuto impermeabile per cui nessuna tragedia se la vostra amica sbadata ci rovescia sopra il bicchiere e se si sporca si può lavare con acqua!

Non dimentichiamo di portare con noi un gioco da tavolo. Magari il gioco di strategia più famoso al mondo. Quello proposto è una versione del gioco In Riga in legno di teak e palline colorate, in versione portatile per portarlo sempre con sè. Basta essere in due e allineare 4 palline dello stesso colore in orizzontale, verticale o diagonale.

Le posate ecologiche

La praticità è sicuramente sinonimo di picnic. Bandite però le posate in plastica per salvaguardare il nostro prezioso pianeta. Per una scelta più eco-consapevole meglio optare per posate in materiale naturale e riutilizzabile come il bambù, di alta qualità, sicuro e non tossico. Le piccole dimensioni le rendono acili da trasportare. Possono essere riutilizzate e lavate direttamente in lavastoviglie.

