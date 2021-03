Lavanda: il suo profumo inconfondibile riesce a donare calma quanto le sfumature fra l'azzurro e il viola. Ecco come usarla per decorare

Decorare casa con la lavanda: ecco le idee a cui ispirarti

A volte basta davvero poco per decorare la casa e renderla più accogliente: le piante per esempio sono un ottimo complemento d'arredo che donano colore e vitalità. E tra le piante la lavanda non può mancare nelle nostre case perché è una pianta che crea atmosfera: bellissima da vedere, profumata e dalle mille proprietà curative. I benefici della lavanda non si fermano a quelli terapeutici: anche usarla per decorare gli ambienti che viviamo è un ottimo modo per usare questa pianta dalle mille virtù.

Di seguito abbiamo raccolto delle idee per decorare casa con la lavanda: dalla decorazione dell'ingresso di casa alla tavola, ecco come utilizzare la lavanda.

Segnaposto con rametto di lavanda

Apparecchiare la tavola è un gesto che non passa mai inosservato. Scegli una tovaglia bianca, sempre molto elegante. Puoi creare un portatovagliolo semplice ma d'effetto aggiungendo un mazzolino di lavanda in ognuno, legato al tovagliolo con del merletto: anche il tovagliolo di carta acquisterà un'aria chic. E se desideri un segnaposto speciale aggiungi un bigliettino con il nome di ciascun ospite. Avrai un simpatico e profumato segnaposto da regalare agli amici una volta terminato il pasto.

Vasetto decorato con lavanda

Vasetti e barattoli già utilizzati? Non buttarli! Il riciclo creativo ti insegna trasformare i contenitori in vasi per i fiori. Se ti piace il bricolage gioca con i colori: grazie alle tecniche découpage potrai realizzare graziosi vasetti oppure decorarli con della stoffa grezza in stile provenzale.

Portacandele con lavanda

Bicchieri, candele, lavanda e raffia: ecco l'occorrente per creare degli eleganti e profumati portacandele. Potrai posizionarli sulla tua tavola oppure creare un angolo relax, perchè il profumo della lavanda è molto rilassante.

Corona di lavanda

Un cuore di lavanda è il miglior modo per accogliere gli ospiti. Intreccia dei rametti di lavanda con un nastrino di raso viola tenue e appendi alla tua porta di casa questa corona. Sarà un benvenuto profumato e accogliente.

Vaso di lavanda

Un ingresso di casa che accoglie con un vaso di fiori è sempre molto chic e se questo fiore è la lavanda, il tuo ingresso avrà un tocco provenzale e romantico.

Decorazione per pacchetti regalo

Una confezione regalo all'insegna del green: decora i tuoi pacchetti con un rametto di lavanda. Realizzerai una confezione semplice, fine e profumata

Quadro di fiori secchi

Un'idea davvero originale è dare vita ad una cornice non utilizzata e non appropriata magari per le foto ma che si sposa perfettamente al altro uso. Divertiti a creare la tua composizione da appendere alle pareti e il tuo quadro fai da te sarà un successo