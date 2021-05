C ercare soluzioni più green e tentare di conoscere in maniera più approfondita il mondo che ci circonda è un percorso lungo e i libri sono fondamentali: ecco quelli da leggera, per noi e per i più piccoli

Negli ultimi anni, essendo cresciuta l’attenzione verso il Pianeta, non sono mancate le pubblicazioni di volumi davvero interessanti e che sono talmente numerosi da non poter essere tutti elencati. Grazie ad alcuni di questi libri molti hanno finalmente compreso che i lupi non sono cattivi, che i supereroi veri sono quelli che lottano per il bene del pianeta e che ognuno di noi può far parte di una “green league” imparando a fare la differenziata, a risparmiare energia, a ridurre le emissioni climalteranti e agendo di conseguenza.

Ecco quindi, per la vostra ecolibreria, alcune proposte divise per tre categorie di utenti: bambini, ragazzi e adulti. Di seguito trovate tutti i libri dedicate a ecosostenibilià, ambiente, ecologia.

Libri per insegnare ai bambini l’ecologia

Partiamo dai libri per i più piccoli, i nostri bambini. Ecco alcuni suggerimenti, magari da leggere insieme.

I libri “salvamondo”

Clima, lotta allo spreco, energia da salvare e rifiuti da evitare! Ecco le missioni dei 4 libri “Salvamondo” (editi da Fabbri, 2020). Scritti da Andrea Vico e Lucia Vaccarino sono perfetti da leggere con i nostri pargoli per far germogliare in loro il seme della sostenibilità. A guidarci saranno i bambini protagonisti delle quattro storie.

Con “ Attenti al clima ” potremo spiegare ai più piccoli come l’inquinamento e le emissioni climalternanti possono incidere sui cicli della natura.

” potremo spiegare ai più piccoli come l’inquinamento e le emissioni climalternanti possono incidere sui cicli della natura. “ Non sprechiamo cibo ” ci aiuterà a far capire loro che lasciare gli avanzi nel piatto può avere effetti negativi sull’ambiente.

” ci aiuterà a far capire loro che lasciare gli avanzi nel piatto può avere effetti negativi sull’ambiente. Con “ Risparmiamo energia ” i giovani di casa potranno diventare gli eroi dell’efficienza energetica

” i giovani di casa potranno diventare gli eroi dell’efficienza energetica “Zero plastica” contribuirà a far capire che la Terra e i nostri mari non devono diventare una grande pattumiera.

123 cose da sapere sul clima

Perché d’estate in città scoppia il caldo? Perché all’interno del tronco di un albero ci sono gli anelli? Le zanzare sono davvero necessarie all’ecosistema? Sappiamo bene quante domande fanno i bambini. A dare loro le risposte, ponendo l’accento su come le nostre azioni incidano sui cambiamenti climatici, è “123 cose intelligenti da sapere sul clima” (Rizzoli, 2020) adatto a tutti (dai 7 anni in sù) scritto da Mathilda Masters e illustrato da Louize Perdieus.

L’odissea di una bottiglia di plastica finita in mare

Quando vediamo galleggiare una bottiglia di plastica in acqua non è mai buon segno, ma ci siamo mai chiesti cosa può pensare lei? A raccontare ai bambini (e ai grandi) il punto di vista della bottiglia che voleva solo essere riciclata è “Sybilla. L’odissea di una bottiglia di plastica” (Noctua Book, 2020), un libro per bambini scritto da Marco Mastrorilli e con tante illustrazioni di Imma Vitello. Dopo averlo letto in famiglia starete tutti più attenti a fare la corretta raccolta differenziata, per il bene di Sybilla e per un futuro più green.

Nessuno è brutto!

Ratto (di nome e di fatto) vive in una bella casa nutrendosi degli avanzi fino a quando viene scacciato dalla proprietaria. Il motivo? La signora lo trova disgustoso. Smarrito ed impaurito si rifugia nel bosco ove incontrerà tanti animali che si sono rifugiati lì perchè avevano paura di essere giudicati e perseguitati per il loro aspetto. Ratto nel paese degli animali brutti (Il battello a vapore, 2019) di Sibylline e Jérôme d'Aviau è ricco di illustrazioni che saranno amate anche dai più piccoli e regala un grande insegnamento: non conta l’apparenza e la biodiversità rappresenta una grande ricchezza. Il lieto fine nel libro è assicurato …..ma non ve lo sveliamo.

Libri per i teenager

Continuiamo con i nostri consigli legati alle letture per i teenager. Potranno contenere tante risposte alle domande che i nostri ragazzi, crescendo, iniziano a farsi anche nel monto intorno a se stessi.

Factory: cosa accade in un allevamento intensivo

Non è facile raccontare ai più giovani perché, a volte, si preferisca un cibo piuttosto che un altro e cosa ci sia dietro il sistema alimentare. Ancor più difficile è parlare dei sistemi di allevamento. Ad aiutarci è Scorza un topo che, da anni, vive all’interno della Factory, da cui prende anche il nome il libro edito da Rizzoli e scritto Tim Bruno che, oltre ad essere uno scrittore affermato, è anche il coordinatore scientifico dell'Acquario di Genova. All’interno della Factory gli animali vengono allevati, sottoposti alla più grigia routine produttiva per poi diventare cibo in scatola. Il topo, da sempre diffidente verso tutto ciò che lo circonda, un giorno fa amicizia con con A550, un vitello molto loquace. È l’inizio del cambiamento: conoscerà anche la maialina Aurora e la pecora Nuvola e tutti insieme cercheranno di cambiare il futuro degli animali.

I gironi infernali degli anti ambientalisti

La vita quotidiana di un gallo cambia a seguito di un incidente di autobus: così inizia l’avventura del protagonista de “La Gallina Commedia” libro di Debora Fabietti (Europa Edizioni, 2020) che alterna alle pagine scritte tavole illustrate che raccontano la storia e filastrocche (nelle pergamene) che la riassumono in rima. Di girone in girone si scopriranno così i peggiori peccati capitali contro l’ambiente.

Vito “superstar” il primo gatto bionico

Vito - Vituzzo per gli amici - è un gatto star del web e ora anche delle biblioteche grazie al libro scritto da Silvia Gottardi, Linda Ronzoni e Claudia Fachinetti (Il battello a vapore, 2020). La sua particolarità? Essere il primo gatto bionico d’Italia.

Adottato da una coppia di vacanzieri a San Vito Lo Capo, dopo una serie di vicissitudini si trasferisce a Milano ove la sua vita scorre felice tra amici e scorribande finché un bruttissimo incidente gli fa perdere le zampe. Le sue padrone ed un super veterinario non si arrendono e, grazie a due protesi, regalano un’altra vita al gatto trasformandolo in un gatto bionico. Sui social sono in tanti a seguirlo!

Un libro che fa fiorire la voglia di natura

Pensate che esistano tanti libri sui fiori? Forse avete ragione, ma quest’opera è davvero da scoprire: “Flower power” di Christine Paxmann e Olaf Hajek (Rizzoli. 2021) è un libro illustrato che potremmo definire uno scrigno di curiosità sul mondo dei fiori, delle piante, sulla loro funzione in natura ma anche su come la loro storia si intrecci con quella dell’umanità. Questo libro è un vero e proprio erbario che unisce saperi di antica memoria ai disegni dell’artista Hajek. Per qualche teenager può rappresentare un meraviglioso “battesimo” nel mondo dei fiori e lo aiuterà a scoprire cosa c’è dietro alle erbe spontanee che spesso incontriamo in un parco o in un bosco.

Non è mai troppo tardi per diventare ecologisti: libri per gli adulti

Se i libri dei quali abbiamo parlato fino a questo momento sono perfetti per i lettori più giovani, esistono dei testi che imperdibili per ecologisti più grandi.

La nostra casa è in fiamme

Chi non ha mai sentito parlare di Greta Thunberg? C’è chi pensa che un giorno potrebbe anche vincere un premio Nobel per la pace, ma sono in pochi a conoscere la sua storia. Come ha iniziato ad interessarsi ai cambiamenti climatici la giovane ragazza dal cui esempio è nato il movimento dei Fridays for Future? Chi è Greta nella vita privata? Per avere una risposta a questi (e a tanti altri) quesiti basterà leggere “La nostra casa è in fiamme”, redatto a otto mani dall’intera famiglia Thumberg-Ernman (Greta, Svante, Beata e Malena) ed edito, in Italia, da Mondadori. Le pagine raccontano i problemi delle figlie dal punto di vista della madre e di come sia partita la rivoluzione green che ha coinvolto oggi le giovani generazioni (e non solo) nella lotta al climate change.

Una vita 100% green

Riuscire ad avere una vita 100% green è un’ambizione di molti, ma raggiungere questo traguardo è davvero arduo. Nel libro Voglio una vita 100% green (Sonda,2020) Jérémie Pichon e Bénédicte Moret ci offrono tanti consigli per riuscire, passo passo, nel nostro intento. Ad arricchire il libro troverete anche l’analisi dei costi e dell’impatto di ogni nostra azione quotidiana: ad esempio, potremo scoprire che, a livello globale, produciamo una quantità di cibo che potrebbe sfamare 12 miliardi di persone ma ne gettiamo via la metà.

Storie di crimini contro gli animali e di uomini che li difendono

L’amore per gli animali non conosce limiti, ma a volte, paradossalmente, finisce per compromettere il loro benessere. L’idea di possedere un animale esotico o un cucciolo di una particolare razza rischia di alimentare, spesso inconsapevolmente, traffici e mercati illeciti. In“Cani, Falchi, Tigri e Trafficanti” (Sperling & Kupler, 2020) Ermanno Giudici e Paola D’amico raccontano storie di crimini contro gli animali, ma anche di tutte le persone che non si sono arrese per difenderli, per sottrarli a lucrosi traffici illegali o a situazioni di animal hoarding ovverosia ad un accumulo compulsivo di animali dei quali viene messa a repentaglio l’esistenza.

Cosa devi sapere prima di fare la spesa

Scegliere cosa acquistare è fondamentale per dare un impulso alla green economy e per comprare solo prodotti a minor impatto ambientale. Cosa mettere (e cosa escludere) nel nostro carrello viene spiegato in Occhio all'etichetta! di Lucia Cuffaro ed Elena Tioli (Macro Edizioni. 2019), una pratica guida che aiuta a fare la spesa in maniera più consapevole: dal cibo ai prodotti per la casa, dai detergenti agli abiti, diverrete consumatori consapevoli in poche pagine.

Come diventare un green worker

100 Green Jobs per trovare lavoro (Edizioni ambiente, 2019) nasce a 10 anni di distanza da “Guida ai Green Jobs” per mano degli stessi autori - Tessa Gelisio e Marco Gisotti - ed è oggi uno dei manuali di riferimento per coloro i quali vogliono approfondire il tema dei “lavori verdi” e conoscere gli skill necessari ad entrare in questo mondo. Il libro contiene informazioni utili soprattutto per chi cerca di orientare la propria formazione o chi vuole cambiare mestiere ovviamente con una svolta green.