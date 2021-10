Donna Moderna lancia il numero speciale “Greenlife”

Q uesta settimana trovi in edicola un numero speciale di Donna Moderna dedicato all'ambiente e alle scelte green che tutti noi possiamo concretamente adottare ogni giorno. Non perderlo!

Quali sono le scelte green che possiamo concretamente adottare ogni giorno? Quali azioni possiamo mettere in atto con gli altri per salvaguardare l’ambiente in cui viviamo? Queste le domande a cui risponde Greenlife, il nuovo numero di Donna Moderna, in edicola da giovedì 14 ottobre.

Cuore del magazine uno speciale di 24 pagine realizzato su carta riciclata 100% PEFC, con testimonianze, consigli e approfondimenti per scoprire come rendere il proprio stile di vita sempre più sostenibile grazie a piccoli e semplici gesti quotidiani.

Un bisogno che emerge anche dal sondaggio sviluppato dal nostro magazine, in collaborazione con BVA – Doxa e Mondadori Lab, secondo il quale le lettrici di Donna Moderna sono sempre più propense ad adottare comportamenti virtuosi. Tra i più condivisi l’attenzione al risparmio energetico e alla raccolta differenziata (64%), la riduzione dell’utilizzo della plastica (47%) e l’acquisto di prodotti biologici e a km 0 (33%).

Il progetto #BeeGreen

Queste iniziative si inseriscono tra le attività che Donna Moderna ha realizzato con la propria community per dare un contributo concreto alla salvaguardia del Pianeta. Un impegno che ha preso il via con #BeeGreen, il progetto partecipativo con cui Donna Moderna ha coinvolto quest’anno oltre 9 milioni di lettrici e utenti, in azioni sostenibili che hanno raggiunto risultati straordinari: oltre 200 tonnellate di CO2 risparmiata, e la messa a dimora di oltre 1 milione di api a Milano.

«Ci siamo accorte che ciò che le nostre lettrici vorrebbero lasciare ai loro figli non sono beni materiali, ma un Pianeta in condizioni migliori di quelle in cui lo hanno trovato. Nostro compito è offrire ispirazione e informazione, e al tempo stesso raccogliere le buone pratiche che le lettrici stesse introducono nella loro routine. Affinché la narrazione di questo stile di vita che cambia diventi una sorta di romanzo collettivo» ha dichiarato Annalisa Monfreda, direttrice di Donna Moderna.

Il numero speciale “Greenlife”

Protagonista di copertina di questo numero speciale di Donna Moderna è Camila Raznovich, la conduttrice del programma Kilimangiaro scelta da Donna Moderna per la sua anima green. Attenta all’ambiente, renitente al consumismo e cintura nera di differenziata, Camila racconta a Donna Moderna il suo mondo fatto di fughe nel verde e di musica, di shopping vintage e del riciclo, come regola di casa ma anche d’amore: “L’attenzione all’ambiente è un dovere e una responsabilità per chiunque”, confida al magazine.

Tre le tematiche principali che si svilupperanno tra le pagine di questo speciale.

Si parte da racconto dei piccoli gesti quotidiani che ogni giorno possiamo adottare con le testimonianze di 27 donne, giornaliste e lettrici, che sveleranno le loro scelte consapevoli per salvaguardare l’ambiente con tanti consigli su come metterle in pratica.

E poi un approfondimento dedicato a cosa possiamo fare concretamente insieme agli altri per proteggere il nostro Pianeta. Ampio spazio al fenomeno di ragazze e ragazzi che in tutta Italia hanno dato vita a progetti e associazioni per salvaguardare il territorio in cui abitano.

Una mappa delle eccellenze made in italy sottolineerà tutti i primati che il nostro Paese ha ottenuto in materia di sostenibilità

Uno storytelling sulle tematiche green che dal magazine si svilupperà anche sul sito e sui canali social del brand, dove verranno declinate e approfondite le tematiche di Greenlife. Dalle storie ai video reel fino alle call to actions: una programmazione di contenuti per coinvolgere gli oltre 2,2 milioni di fan del brand e raccontare le azioni sostenibili che possiamo mettere in atto ogni giorno.

#BeeGreen Honey Day

Le iniziative di Donna Moderna a favore della sostenibilità hanno previsto inoltre il #BeeGreen Honey Day, un evento unico, che ha avuto luogo a Cascina Merlata lo scorso 26 settembre, organizzato in occasione della UpTown Green Week, per festeggiare la produzione di miele delle oltre 1 milioni di api messe a dimora da Donna Moderna e celebrare l’impegno concreto del brand e della sua community a favore dell’ambiente.

Un’attività che è stata anche promossa attraverso le green ambassador del progetto sui loro profili Instagram.