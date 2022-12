V orresti riutilizzare i tubetti di cartone della carta igienica? Ti sveliamo come creare tante cose nuove e divertirti!

I tubetti di cartone della carta igienica sono fra i rifiuti più comuni nelle nostre case. Ne produciamo moltissimi, gettandoli nell’immondizia, senza sapere che potremmo sfruttarli in un altro modo e creare qualcosa di nuovo e originale.

Con un po’ di fantasia infatti i tubetti di cartone possono diventare nuovi oggetti super utili e particolari. Bastano manualità e buona volontà per trasformare il cartone e divertirsi in modo fuori dal comune. Perciò conserva i rotoli e scegli cosa creare a seconda dei tuoi gusti!

Segnaposto

Devi organizzare una cena con gli amici a casa tua? Allora realizza degli originali segnaposto con i rotoli di cartone della carta igienica. Taglia a metà il tubetto, poi decoralo a seconda dei tuoi gusti, infine inserisci all’interno tovagliolo e posate. Puoi dare sfogo alla fantasia, scegliendo un tema e uno stile, puntando su un nome o su una frase particolare da scrivere. Insomma: hai solo l’imbarazzo della scelta!

Portapenne

In casa le penne sono sempre sparse ovunque e non sai mai dove metterle? Allora crea un portapenne con i rotoli di cartone. Per prima cosa prendi una scatola di scarpe, dipingi il fondo usando la tempera, poi pittura anche i rotoli e incollali sulla base usando della colla vinilica. Ricordati di posizionarli uno accanto all’altro, sino a quando non avrai ottenuto un perfetto portapenne.

Porta elastici

Gli elastici sono utilissimi, ma spesso, fra il bagno, la camera da letto e il salone finiamo per perderli. Vuoi un oggetto in cui riporli? Allora usa ai tubetti di cartone della carta igienica. Colora i tubi come preferisci in base ai tuoi gusti, poi arrotolaci intorno gli elastici. Potrai portarli in borsa, tenerli in un cassetto di casa oppure nello zaino, usandoli quando vuoi.

Vasetti per piante

Non hai abbastanza spazio in casa, ma vorresti creare un piccolo orto? Usa i tubetti di cartone della carta igienica per realizzare dei comodi vasetti. Realizza degli intagli usando le forbici, poi chiudi le estremità incrociando bene i lembi e creando una base chiusa. Inserisci poi del terriccio all’interno, piantando dei semi.

Custodie per i cavi elettrici

I rotoli usati sono ottimi pure per creare delle custodie in cui riporre i cavi elettrici. Arrotolali al meglio e inseriscili nei tubetti di cartone, poi scrivi sopra il tipo di cavo per evitare errori e problemi. Puoi sfruttare questa tecnica per riporre i cavi del phon, della piastra e degli elettrodomestici, in bagno come in cucina.

Scatole regalo

Vuoi realizzare delle scatole regalo? Appiattisci i rotoli con le mani, creando delle pieghe ai lati. Poi decorali usando un nastro colorato o della carta regalo. Ripiega i lembi alle estremità e chiudi definitivamente la scatolina regalo. Termina l’opera con un fiocchetto.

Ghirlande

I rotoli si possono utilizzare pure per costruire delle deliziose ghirlande con cui decorare in ogni stagione la tua casa. Per prima cosa taglia i tubetti di cartone a strisce e incollali fra loro, formando dei petali. Incolla quest’ultimi a cerchio, formando una ghirlanda, da decorare al centro usando un bottoncino.

Giochi per bambini

I tubetti di cartone possono diventare un lavoretto originale e creativo per i bambini. Ad esempio avevi mai pensato di creare un coccodrillo di cartone? Procurati tre rotoli terminati di carta igienica, forbici, colla e un taglierino. Incidi un rotolo, formando bocca e occhi, poi unisci il secondo tubetto al primo usando della colla. Infine usa il terzo rotolo per ideare coda, zampe e squame.

In generale i tubetti della carta igienica finita sono l’ideale per stimolare la fantasia dei bambini e aiutarli a ideare qualcosa di unico. Ad esempio si possono usare per ideare dei personaggi con cui dare vita a storie fantastiche. Basterà disegnare occhi, naso e labbra sul cartone, aggiungendo dei vestiti ritagliati con la carta e dei capelli ricavati con la lana, da incollare nella parte alta del tubo usando la colla e fiocchetti per decorare.

Come riciclare nel modo giusto i tubetti di cartone

Dove si buttano i tubetti di cartone della carta igienica? Per capirlo è fondamentale conoscere la composizione del “famoso” cilindro. Secondo le regole andrebbe buttato nel cassonetto della “carta e cartone”. Si può gettare integro, tagliare a metà oppure schiacciare. In alternativa si può anche sminuzzare prima di inserirlo nella pattumiera.

Insieme ai tubetti della carta igienica finita vanno buttati giornali, libri e quaderni, ma anche imballaggi, scatole e contenitori in tetra pack (da cui eliminare ogni possibile traccia di plastica). Non vanno invece gettati in questo contenitore la carta chimica (ad esempio gli scontrini), la carta carbone, i bicchieri, i piatti e la carta unti oppure con dei residui di cibo, ma anche la carta con della colla.