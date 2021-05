È arrivato il momento di pensare e agire in modo più green, scegliendo prodotti che prestino un’attenzione particolare agli ingredienti e che siano buoni per te e per il pianeta: un esempio? La nuova linea di creme corpo Naturally Good di Nivea.

Prendersi cura della propria pelle e del proprio corpo è un gesto di cura nei confronti della propria persona e, per farlo, tutte cercano prodotti performanti e con ingredienti ricercati che possano essere considerati un plus nella beauty routine di ognuna.

Quando si parla di bodycare, specialmente in vista della bella stagione, si tende a prestare ancora più attenzione alla scelta dei propri prodotti, perché non c’è migliore sensazione di un corpo idratato, setoso e piacevole al tatto. Ed è proprio in questo campo che i consumatori hanno deciso di alzare l’asticella chiedendo e cercando prodotti sempre più green e con ingredienti di origine naturale.

Ma non solo: viene data sempre più importanza alla possibilità di scegliere e usare prodotti dal packaging sostenibile e facilmente riciclabile. Un gesto semplice, ma davvero importante per il futuro del pianeta e delle prossime generazioni.

Naturally Good di Nivea è la nuova gamma di creme corpo che risponde a tali richieste dei consumatori, essendo stata pensata e creata proprio per chi tiene alla propria salute e a quella del pianeta.

Cinque referenze tutte da scoprire: formulate in modo semplice, con il 98% di ingredienti di origine naturale, assicurando un’idratazione che dura fino a 48 ore , e rispettando le esigenze di ogni tipo di pelle. Una vera e propria coccola da usare tutti i giorni, insieme a un massaggio morbido e rilassante per ritrovare qualche momento di relax.

Il packaging: rivoluzionario, arrotolabile e riciclabile al 100%

Proprio per questo motivo, la linea di creme corpo Naturally Good di Nivea è contenuta in un packaging davvero rivoluzionario che permette di non sprecare nemmeno una goccia di prodotto.

Il flacone infatti è realizzato con il 50% di plastica in meno, il che lo rende flessibile, facile da schiacciare ed arrotolare come un tubetto di dentifricio: così si può utilizzare fino all’ultima goccia di crema. Una volta finito, può essere smaltito nella raccolta differenziata (senza dover staccare l’etichetta)!

Cinque creme per soddisfare le esigenze di ognuna

Ogni donna ha esigenze diverse e ognuna merita una risposta adeguata anche quando si parla di bodycare. Proprio per questo motivo, la gamma corpo Naturally Good di Nivea è composta da ben 5 varianti, ciascuna con un diverso beneficio per la pelle. Cinque ingredienti naturali al 100% contenuti in una formulazione completamente vegana e con un inci trasparente senza parabeni, oli minerali, siliconi e microplastiche.

Dalla crema con olio di canapa, pensata per lenire le pelli più secche e assetate, passando per gli estratti di riso con proprietà emollienti e adatte alle pelli che tendono ad irritarsi e hanno bisogno di uno step in più di delicatezza. Fino all’avocado, ideale per rendere morbide e vellutate le pelli secche, e all’avena che da sempre nutre la pelle in profondità finendo poi con l’aloe adatta a pelli normali o secche, e che può essere usata in qualsiasi momento.

Impossibile non trovare la formula perfetta per rendere la pelle morbida, idrata e soffice fino a 48h.

Non più un sogno, ma una gamma di creme green pensata per ogni donna.

*Riduzione degli sprechi: meno plastica rispetto ad una confezione standard di NIVEA crema corpo Nutriente 350ml

