N on hai il pollice verde ma non vuoi rinunciare a dare alla casa un tocco green? Niente paura: punta sulle piante finte che, con le dritte giuste, possono essere una soluzione tattica per arredare gli spazi

Piante finte che arredano? Se pensi possa trattarsi solo di un miraggio, perché nulla può eguagliare l’aspetto di quelle vere, preparati a ricrederti.

Seguendo qualche semplice dritta e scegliendo le tipologie giuste, infatti, anche le piante artificiali possono rivelarsi un’ottima idea per regalare alla casa un tocco di colore e di charme. I vantaggi saranno diversi, perché puoi posizionarle ad arte in qualsiasi angolo di casa, anche se poco illuminato, durano per sempre e non devi ricordarti di bagnarle o potarle. Insomma, se hai il "pollice nero", sono decisamente la scelta più azzeccata per te.

Ma come arredare con le piante finte senza commettere errori? Ecco qualche consiglio che potrà esserti utile e qualche idea da cui trarre ispirazione!

Sceglile voluminose da sistemare a terra

Se cerchi una pianta adatta ad arredare un angolo del soggiorno, punta su quelle finte ma scenografiche e voluminose. Posizionate a terra, a fianco al divano o accanto alla libreria, regaleranno all’ambiente tutta un’altra atmosfera.

Il Ficus di Crosofmi

Il ficus proposto da Crosofmi è perfetto da posizionare in soggiorno, perché accuratamente realizzato per imitare l'aspetto della pianta originale. In più è dotato di robusti fili metallici interni che ti permettono di regolare il tronco secondo la forma che si desideri. E in caso di polvere, puoi pulirlo facilmente con un panno umido o uno spolverino.

La Palma Areca

Dello stesso brand, anche la Palma Areca è un'ottima soluzione per arredare il tuo soggiorno. Realizzata in poliestere, ha una base fatta di cemento per impedirne il ribaltamento. E, anche in questo caso, è del tutto identica a quella vera.

Scegli il vaso giusto

Piante finte ok, ma attenzione al vaso o al contenitore che scegli: un dettaglio che può fare la differenza, facendo sembrare la pianta del tutto simile a quelle vere. Il trend del momento? Il cesto a due manici che regala un tocco esotico e chic.

La Monstera

Perfetta da posizionare in un cesto a due manici è la Monstera, la pianta che ormai spopola su Instagram. La versione artificiale è altrettanto scenografica ma molto più facile da gestire: alta 95 cm, ti basterà solo pulirla dalla polvere quando necessario.

Piantine grasse, che passione!

Da distribuire per la casa, sulla scrivania ma anche tra gli scaffali della libreria o - perché no - in cucina, l’ideale è puntare sulle piantine grasse. Anche quelle artificiali regaleranno infatti un tocco di colore inaspettato ma divertente e ricercato.

Le mini piante nel vaso di vetro

L'idea originale? Le piantine grasse artificiali in barattolo di vetro. Il set di Belle Vous è composto da 4 piante decorative che puoi usare per aggiungere un tocco di vitalità alla tua casa. Puoi posizionarle una accanto all'altra oppure disporle singolarmente e i loro colori vivaci e naturali ti aiuteranno ad arredare con poco qualsiasi angolo della casa.

Il set di piante grasse

In alternativa punta sul set proposto da YHMall: quattro piante grasse alte circa 10 cm, dalla forma realistica, collocate in vasetti bianchi di design. Realizzate in PVC ecologico, sono perfette anche sulla scrivania.

Il set da sei

E se vuoi un set ancora più ricco, quello che fa per te è il set di GoMahie. Si tratta infatti di sei piantine grasse, super realistiche, realizzate in plastica di alta qualità, con un vasetto che si adatta bene a qualsiasi ambiente.

Punta sui rampicanti

Se cerchi invece delle piante che possano aiutarti ad arredare le pareti o i punti più alti come gli scaffali della libreria, la scelta giusta sono i rampicanti. Le foglie di edera spiovente, per esempio, sono un must assoluto: dentro a cesti di vimini o fioriere sospese, puoi sfruttarle anche in balcone. Nessuno si accorgerà che sono finte!

L'edera finta

L'edera artificiale di Lanfan è perfetta per arredare pareti e non solo. Resistente ma anche leggera e facile da collocare, ha foglie realizzate in tessuto e steli di plastica che la rendono comunque molto simile a quella vera. Nella confezione trovi due ghirlande flessibili che puoi posizionare come più ti piace. Anche sul balcone per proteggere la tua privacy.

Piante aromatiche, non solo in cucina

Tra le piante finte che arredano quelle aromatiche possono essere un vero e proprio asso nella manica perché regalano agli ambienti un’atmosfera romantica. Provare per credere...

Il set di piantine aromatiche

Se hai scelto di puntare sulle piante aromatiche, scegli infine il set romantico di Homcomodar, che comprende tre varietà artificiali diverse, tra cui la lavanda. Staranno benissimo sul davanzale della finestra ma anche in un soggiorno dallo stile rustico, disposte ad arte accanto a dei libri.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.