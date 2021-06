P iante che passione! Ecco le più belle piante tropicali da tenere in appartamento

Avere il pollice verde è un dono, farlo sbocciare è poi talento. Se sei in cerca di piante con cui decorare casa che richiedano troppe cure una buona idea possono essere le piante tropicali. Oltre a essere molto di tendenza in questo periodo sono davvero bello e donano un tocco particolarissimo a tutti gli ambienti.

Fra tutte le piante da appartamento abbiamo scelto quelle tropicali più belle e suggestive, per rendere la tua casa un meraviglioso esperimento botanico.

Calathea, mille vene di sfumate

Questa pianta tropicale, di cui esistono tantissime varietà, è una delle più belle e gettonate per chi vuole cimentarsi con una pianta tropicale. Le sue caratteristiche la rendono molto resistente (a prova di bambini e mariti) e anche di straordinaria adattabilità all'ambiente. È proprio semplice prendersene cura e la sua maestosità dà grandi soddisfazioni!

San Severia, per un'aria più pulita

Esatto, fra le diverse caratteristiche di questa pianta c'è anche una skill non da poco. Le foglie, carnose e lucenti, praticano una purificazione dell'aria in cui si trovano. Questo piccolo trucco che la pianta attua per vivere in un ambiente più pulito è in realtà davvero benefico anche per noi. Questa pianta sempreverde non ha bisogno di particolari cure e la fioritura è rara, ma in genere sono piuttosto resistenti e anche molto decorative.

Monstera deliciosa, sottile ed elegante

Questa pianta molto amata è oggi anche piuttosto diffusa negli appartamenti di chi ama il pollice verde ma non vuole faticare troppo. E' infatti fra le sue caratteristiche quella di essere una pianta poco impegnativa e di grande classe. Le sue foglie bucate e oblunghe si adattano bene sia ad una stanza in ombra che ad una bene illuminata e la sua presenza regala sempre un po' di effetto "giungla" alla casa!

Kentia, maestosa in salotto

La Kentia (viene anche chiamata Kenzia) è una pianta tropicale con estreme abilità d'adattamento. Sono infatti decenni che convive insieme a noi, in ufficio o a casa. E' sempre stata molto usata dagli arredatori per le sue foglie verdeggianti e anche per la maestosità che è in grado di sprigionare quando cresce in altezza. Valorizza qualsiasi ambiente con la sua semplicità regale! E' una palma d'arredamento e necessita di poche cure, preferisce però gli ambienti caldi.