P ulire con il vapore è semplice, ecologico ed efficace: sfrutta il potere dell'acqua per le pulizie di casa, potrai igienizzare anche i punti più difficili

Come pulire casa con il vapore

Per una scelta di vita sempre più green, eliminare prodotti chimici per le pulizie è un passo avanti per salvaguardare l'ambiente ma anche per risparmiare. Un modo efficace di pulire casa in modo ecologico e sostenibile è la pulizia a vapore. Esso permette non solo di pulire ma anche di igienizzare le superfici, utilizzando semplicemente il potere dell'acqua calda.

L'acqua viene riscaldata da un elettrodomestico, dotato di serbatoio in cui la temperatura supera i 100 gradi centigradi. In questo modo la potenza del vapore va ad agire sullo sporco. In commercio esistono diversi strumenti per la pulizia a vapore:

lavapavimenti a vapore,

pulitori a vapore a traino,

pistole a vapore,

scopa a vapore.

In particolare nell'uso della scopa a vapore puoi aggiungere sul panno qualche goccia di olio essenziale per riempire la casa di un buon profumo.

Ma vediamo ora come utilizzare il vapore nelle pulizie di casa e quali sono i vantaggi.

Pulizia a vapore: quali sono le superfici adatte

Organizza l'ambiente in modo ottimale. Evita di dirigere il calore sulle piante. Fai in modo di preservare oggetti in grado di rovinarsi a contatto con il vapore. Il materiale ideale da pulire con il vapore è la ceramica: meglio evitare, invece, su legno, compensato e materiali di carta.

Anche fornelli, forno e finestre possono essere pulite efficacemente e in modo naturale con il vapore, senza l'aggiunta di detergente.

Anche i tessili si prestano a essere puliti con il vapore: tappeti, divani, ma anche materassi si possono così igienizzare velocemente.

I vantaggi della pulizia a vapore

Pulire casa con il vapore è una valida alternativa alle pulizie convenzionali che prevedono l'utilizzo di prodotti chimici. Il getto di vapore, da solo, è in grado di:

mantenere la casa pulita e igienizzata,

sanificare i tessuti eliminando acari, germi e batteri.

eliminare il grasso e lo sporco ostinato senza prodotti corrosivi

risparmiare sull'acquisto di detersivi tradizionali e consumo di acqua

compiere tante operazioni con lo stesso strumento: abbinando i giusti accessori, i pulitori a vapore permettono di igienizzare diversi tipi di superficie.

Pulisce a fondo

Pulire con il vapore ti consentirà di raggiungere i punti più difficili, eliminando le incrostazioni o il vecchio sporco. Grazie alla potenza dell'acqua calda le piastrelle del bagno e della cucina troveranno nuovo splendore e in un attimo eliminerai i residui neri che tendono a sedimentarsi nelle fughe. Riscaldando l'acqua e raggiungendo alte temperature, i pulitori a vapore sciolgono lo sporco e igienizzano le superfici eliminando germi e batteri.

Igienizza i materassi

Materasso, cuscini e lenzuola sono terreno fertile per la proliferazione degli acari. Il rischio, soprattutto nelle case particolarmente calde, è un aumento di allergie e difficoltà respiratorie. Per mantenere sani gli ambienti area le stanze ogni giorno e, nelle belle giornate di sole, fai prendere aria ai tessuti. Periodicamente, pulisci il materasso. Usa una spugna e una spazzola per eliminare gli eventuali residui negli angoli e con la bocchetta del pulitore al vapore procedi lungo la superficie.

Pulisce i tappeti

Un tempo il bicarbonato veniva utilizzato come rimedio per pulire e ravvivare i tappeti. Puoi versarlo sul tessuto sintetico o lana. Lascia agire poi elimina e spazzola il tappeto. La macchina pulitrice a vapore, riempita con acqua tiepida, aiuterà a eliminare i residui nascosti. Fai in modo di procedere in modo regolare e, prima di iniziare, ricorda di passare sul tessuto l'aspirapolvere per eliminare peli e polvere superficiale. Attenzione, però: questo metodo non può essere utilizzato su tutti i tappeti.

Deterge i pavimenti

Pulire con il vapore è semplice, ecologico ed efficace. In commercio sono disponibili diversi modelli di lavapavimenti a vapore. Se hai intenzione di acquistare questo elettrodomestico scegli un modello con la funzione Eco, che ti consentirà di risparmiare energia, e presta attenzione al tempo impiegato per raggiungere la temperatura desiderata. A differenza della scopa elettrica, il lavapavimenti non aspira la polvere, ma usa un forte getto d'acqua: prima di utilizzarlo ricorda di eliminare la polvere dal pavimento.