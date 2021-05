P er rispettare l’ambiente bisogna saper scegliere anche i prodotti giusti da regalare ad amici e parenti: Ecco una selezione speciale con cui fare felice chi ami... ma anche il pianeta





Regali ecologici

Compleanno in vista e ancora nessuna idea per la testa? La soluzione potrebbe essere quella di ricorrere a regali ecologici ed ecostenibili, per sorprendere chi ami sì, ma con un occhio di riguardo anche al pianeta. Si tratta di un'ottima idea se devi fare un regalo a persone "green" che amano l'ambiente.

Si parla sempre infatti più spesso di sostenibilità e rispetto per l’ambiente, tuttavia, senza rendercene conto, spesso nella vita di tutti i giorni facciamo scelte che finiscono per avere un impatto negativo sul pianeta. Per invertire la rotta ci vuole un cambiamento radicale, a partire da quelle che sono le nostre piccole abitudini quotidiane.

Prima regola: imparare a scegliere per noi e per le persone che amiamo oggetti ecologici e ecostostenibili. Ecco alcune caratteristiche a cui dovremmo far caso:

realizzazione con materiali naturali

procedure a basso impatto

oggetti pensati per poter essere riutilizzati

oggetti riciclabili

Prodotti di questo tipo sono perfetti anche come regalo, non solo perché spesso si tratta di proposte trendy e super accattivanti ma anche perché ti aiuteranno a condividere e diffondere tra chi ti circonda una piccola rivoluzione green.

Idee regalo ecologiche

Se sei a corto di ispirazione in questo articolo trovi una selezione di diverse idee regalo green che puoi comprare anche online, persino su Amazon.

La famosa piattaforma per l'e-commerce, tra le altre cose, ha reso più semplice la ricerca dei prodotti con certificazioni di sostenibilità: i clienti possono infatti riconoscere questi prodotti grazie all’etichetta Climate Pledge Friendly che identifica quelli dotati di una o più delle 23 diverse certificazioni di sostenibilità idonee a preservare l’ambiente.

Non solo, Climate Pledge Friendly supporta anche “The Climate Pledge”, l’impegno di Amazon a raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2040, con un decennio di anticipo rispetto a quanto previsto dall’Accordo di Parigi.

Tra prodotti con certificazione Climate Pledge Friendly e idee ecologiche e divertenti, ti suggeriamo allora 10 regali ecosostenibili da non lasciarti scappare. Eccoli!

Il set di posate in bambù

Per i patiti della "schiscetta" da portare in ufficio, il regalo green più adatto può essere il pratico set di posate in bambù. Contenute in un astuccio di juta disponibile in diversi colori, sono perfette per dire addio alla plastica. Lavabili in lavastoviglie, possono essere riutilizzate più e più volte.

Le matite da piantare

Adatte a tutte le età, anche le matite dall'animo ecosostenibile possono essere un'idea regalo molto gradita. Il loro segreto? Una volta consumate possono essere piantate nel terreno grazie ai semi contenuti all'interno. Non solo, 100% ecologiche e senza piombo, sono fatte di materiali provenienti da fonti sostenibili e prodotte con tecniche a basso impatto. L'edizione speciale che trovi online contiene 5 matite, ciascuna accompagnata da una frase d’amore.

Un metro quadro di foresta pluviale

Il regalo sostenibile più originale? Sicuramente il certificato che attesta la proprietà di un metro quadrato di terra nella foresta pluviale del Costa Rica. Conservato in un rotolo realizzato con materie prime rinnovabili, farà sentire davvero speciale chi lo riceve.

Il set di struccanti green

Per le amiche ma anche per la mamma, il regalo ecologico più adatto può essere il set di dischetti struccanti lavabili. Realizzati in bambù, sono privi di materie plastiche e sono pensati per durare a lungo. All'interno del set, 12 dischetti struccanti morbidi per l'uso quotidiano e 4 esfolianti perfetti per la pulizia del viso. Belli ma anche funzionali, saranno un'ottima soluzione per dire addio a quelli usa e getta.

La borraccia in acciaio

Forse non è tra i regali più originali ma sicuramente è ancora tra i più apprezzati perché sempre utili: si tratta della borraccia che sostituisce la classica bottiglietta in plastica. Realizzata in acciaio inossidabile, privo di BPA, BPS, plastificanti e ftalati, mantiene inalterato il gusto delle bevande ed è disponibile in tantissimi colori.

Il set per la pappa

Anche per i bimbi puoi trovare bellissime idee regalo dall'animo green. Un esempio è l'allegro set di stoviglie in bambù realizzate con materie prime sostenibili, biodegradabili e bpa free. Utilizzabili più volte, sono super resistenti e possono essere pulite in lavastoviglie.

Il set di shampoo e balsamo eco

L'alternativa green ai classici e poco sostenibili shampoo in flacone? Il set che contiene shampoo e balsamo solidi, formulati con ingredienti biologici certificati. Perfetto anche come regalo, con questo set si può ridurre lo spreco di 4 ben flaconi in plastica, contando allo stesso tempo su un prodotto di qualità per i capelli. Alla base infatti, carbone vegetale che purifica la cute, Olio di Argan e Burro di Karitè che restituiscono nutrimento e vitalità ai capelli, mantenendoli sani e morbidi.

Il set da coltivazione

Tra le idee regalo ecologiche, un must sono anche i kit per coltivare le piante direttamente sul balcone di casa. Il set di Cultivea contiene tutto il necessario per piantare e far crescere le erbe aromatiche in modo facile e sostenibile: i semi provengono infatti da agricoltura biologica al 100% e rispettosa dell'ambiente.

Gli involucri in cera d'api

Infine, un'altra idea regalo sostenibile e coloratissima, è il set che contiene involucri in cera d'api di diverse dimensioni. Caratterizzati da fantasie allegre, possono essere usati per portare in borsa uno spuntino ma anche per coprire gli alimenti in cucina. Dicendo finalmente addio allo spreco di carta stagnola o di pellicola.

La shopper di cotone

La shopper di cotone è ormai un must, ed è entrata nelle abitudini di tantissime persone. C'è chi la utilizza anche come borsa vera e propria, ce ne sono infatti tantissimi modelli stilosissimi, sono leggere da portare con sé, pratiche ed economiche. Uno degli utilizzi migliori che possiamo farne è sicuramente usarle per fare spesa al posto delle buste use e getta. Ecco un modello con una grafica davvero accattivante.

