Fare gli auguri di compleanno in modo originale o simpatico può essere una sfida che ti mette a dura prova. Le frasi di buon compleanno davvero originali sono difficili da “inventare”: se ti serve ispirazione in questo articolo trovi una raccolta di frasi di auguri di buon compleanno di tutti i tipi, per fare auguri che non passano inosservati.

Buon Compleanno: le frasi

Le frasi belle servono per gli eventi speciali. In occasione del compleanno di amici e parenti, che sia il primo compleanno o il cinquantesimo, vorremmo augurare loro il meglio. Non sempre, però, riusciamo a esprime l’affetto che ci lega a una persona cara attraverso le parole. La fantasia viene meno e tutto quello che ci viene in mente è solo qualche frase di circostanza, che trasmette ben poco delle emozioni che proviamo.

Che si tratti di un biglietto legato a un regalo di compleanno o di un semplice messaggio su Watsapp o un sms, gli auguri sono sempre un pensiero gradito per chi li riceve. Frasi e aforismi sono un modo per far capire quanto una persona sia speciale per noi, per questo è importante non farsi trovare impreparati e scrivere qualcosa di carino e originale.

Frasi di buon compleanno

L’ideale sarebbe trovare qualche aneddoto o ricordo specifico per il festeggiato, in modo che l’augurio sia personalizzato. Se, però, ti attanaglia un’ansia da prestazione che ti offusca la mente, ci pensiamo noi, con alcune frasi di auguri belle a effetto adatta per ogni occasione e persona.

Auguri di compleanno perché tu possa trascorrere una splendida giornata

Tanti auguri di compleanno affinché questi momenti siano indimenticabili

Come fare degli auguri di compleanno davvero originali? Spero ti basti sapere che i miei sono realmente fatti con il cuore

Gli auguri di compleanno più sinceri a te che sei una delle persone più importanti della mia vita

Non posso non fare gli auguri di compleanno a te, ne abbiamo passate troppe insieme

Auguri di compleanno spaziali a chi da sempre condivide ogni mio folle progetto

Auguri di compleanno a una persona saggia, che mi sa far riflettere ma che non ha mai tarpato le ali della mia fantasia e del mio entusiasmo

Sinceri auguri di compleanno a chi nel tempo è diventato la mia stella polare

Gli auguri di compleanno non bastano ad esprimere quanto sia felice per te in questa giornata

Auguri di compleanno a chi non rinuncia mai a dare una mano quando può

Tanti auguri di compleanno alla persona migliore che conosco

Auguri di compleanno a te, che se non ci fosse bisognerebbe inventarti

È difficile fare degli auguri di compleanno unici, spero ti basti sapere che il mio pensiero per te è unico per davvero

Auguri di compleanno a chi accende la luce nel mio cuore ogni volta che lo vedo

Auguri di compleanno per una giornata indimenticabile, da passare rigorosamente con chi vuoi

Gli auguri di compleanno non bastano mai, che i miei si aggiungano alla valanga che di certo ti sono già arrivati

Auguri di compleanno a chi è capace di cambiare una giornata con un semplice sorriso

Auguri di compleanno indimenticabili, perché ti ricordi sempre la nostra amicizia

Gli auguri di compleanno più belli li dedico a te, che sei la bellezza nella mia vita

Frasi auguri di compleanno

Ecco una prima carrellata di frasi molto semplici da dedicare per il compleanno. Si tratta di auguri di compleanno sinceri e spontanei, che si possono scrivere su biglietti e messaggi da inviare e regalare agli amici, ma anche ai figli, alle mamme, ai papà, alle mogli e ai mariti. Per degli auguri social, scopri le frasi per i selfie che puoi mettere sotto la tua foto (o con la tua amica)

Auguri . Una parola come tutte le altre che inviata alla persona giusta diventa Speciale

. Una parola come tutte le altre che inviata alla persona giusta diventa Speciale Buon compleanno , la festa è la tua ma la gioia è la mia. Ti auguro un compleanno divertente e spensierato. Tanti auguri!

, la festa è la tua ma la gioia è la mia. Ti auguro un compleanno divertente e spensierato. Tanti auguri! Ci sono giorni che passano inosservati… altri impossibili da dimenticare… oggi è uno di questi! Auguri di buon compleanno !

! Per il tuo compleanno volevo regalarti qualcosa di unico, straordinario, fantastico. Ma non i sembrava il caso di chiudermi in un pacco regalo. Tanti Auguri!

Gli anni passano e le candeline aumentano? Nessun problema, ti basterà comprare una torta più grande e nessuno se ne accorgerà mai. Buon Compleanno!

Non festeggiare il tempo che passa, ma passa il tempo festeggiando. Buon compleanno!

il tempo che passa, ma passa il tempo festeggiando. Buon compleanno! Non preoccuparti se le candeline sono troppe. Ho appena chiamato i rinforzi!

Gli anni che passano sono come le monetine del salvadanaio. Servono solo a renderti più preziosa. Buon compleanno!

Eccomi oggi qui presente di star con te felice veramente. Musica, dolci e panna montata per festeggiarti in questa giornata. Tante stelline e campanelli per augurarti gli anni più belli. Queste parole escon dal cuore ed io ti auguro un compleanno che farà furore!

che farà furore! Non sono capelli bianchi. Sono i riflessi della saggezza. Buon compleanno

Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. Buon compleanno!

Balla come se nessuno stesse guardando, ama come se nessuno ti avesse mai ferito, canta come se nessuno stesse ascoltando, vivi come se il paradiso fosse sulla terra (William W. Purkey)

Una giornata speciale interamente dedicata a una persona speciale: tanti auguri!

Buon compleanno, che questa tua giornata possa trascorre serena e piena di gioia

Tanti auguri per un compleanno da passare in compagnia delle persone che ami, senza nemmeno un pensiero per la testa

Che questa giornata possa essere piena di gioia e di gradite novità, tanti auguri!

Buon compleanno a chi da sempre è al mio fianco

Tanti auguri a una persona che occupa un posto speciale nel mio cuore

Auguri di buon compleanno di cuore, che tutto ciò che desideri si avveri

Buon compleanno e tanti auguri per questa giornata che è unica nel suo genere

Buon compleanno!

Buon compleanno! è la classica frase che si utilizza per fare gli auguri di compleanno. Può sembrare un po’ banale, ma la realtà è che se viene declinata con ironia e in sfumature diverse non lo è poi molto. Ci sono tanti modi per augurare Buon Compleanno, alcuni di essi anche molto originali e particolari. Ecco 10 frasi che iniziano tutte con buon compleanno! da usare per augurare una giornata unica agli amici.

Buon Compleanno! Ti auguro una giornata unica

Buon Compleanno! Questo è il tuo giorno, goditelo fino all’ultimo minuto

Buon Compleanno! Anche quest’anno siamo qui a festeggiare insieme!

Buon Compleanno! Sarà difficile divertirsi più dello scorso anno, ma ci proveremo

Buon Compleanno! Gli anni passano, ma tu resti sempre la stessa amica speciale!

Buon Compleanno! Tantissimi auguri e che tutti i tuoi desideri si avverino

Buon Compleanno! Un abbraccio da chi ti vuol bene e ti pensa ogni giorno

Buon Compleanno! Credi sempre in te stessa e oggi più che mai

Buon Compleanno! Non lasciarti sfuggire nemmno un attimo di questa giornata

Buon Compleanno! Tantissimi auguri a una persona che non ha eguali

Buon Compleanno: tanti auguri alla persona con cui ho vissuto le esperienze più belle

Buon Compleanno, che tutti coloro che ami ti coprano d’affetto come meriti

Tantissimi baci e abbracci di buon compleanno

Tanti auguri di Buon compleanno e un bacio speciale a te che spegni le candeline

Buon compleanno, gli auguri più belli per la persona migliore del mondo

Auguri di compleanno speciali

Sei in cerca di auguri di compleanno particolarmente originali? Per fare degli auguri di compleanno speciali è d’obbligo trovare le parole più adatte, degli auguri ad effetto che lascino chi li riceve semplicemente a bocca aperta. Se vuoi fare degli auguri via social, leggi anche le nostre frasi per Instagram. Ecco i nostri suggerimenti.

Come te nessuna mai. Amica mia, tanti auguri

E se ti dicessi che nessuna è speciale come sei speciale tu? Credici, perché è vero e il mio affetto è tutto il mio regalo per te

Nessun regalo potrà mai neanche lontanamente avvicinarsi al valore della nostra amicizia, quindi ho deciso di non provarci nemmeno e di non regalarti niente. Scherzo!

Questa è una giornata speciale, da domani ricomincerò a pensare a cosa regalarti per i prossimi 364 giorni!! Tanti auguri

Cosa regalare a te che hai già tutto? Un mondo di affetto e un altro anno insieme!

Tanti auguri di compleanno, spero che ogni tuo desiderio, pensiero, sogno si possa realizzare

Non sono brava a fare le sorprese e non credo ti sorprenderai leggendo quanto ti voglio bene, perché il mio affetto è un regalo che ti dedico ogni giorno

Auguri di buon compleanno speciali a chi rende la mia vita unica, bella e rara dal momento in cui ci siamo incontrati

Sai che non sono brava con le parole…quindi spero che apprezzerai il regalo!

Tanti auguri di compleanno, che i giorni che vivrai siano veramente unici

Auguri di compleanno per una giornata unica, magica, speciale

Chi ci può credere che sia trascorso un altro anno, sembri sempre più giovane

Sarà che sei speciale davvero, ma non trovo altre parole per dirti tanti auguri, aggiungo solo che ti voglio davvero bene

Auguri speciali, come farli? Mi affido alla semplicità: buon compleanno a te che sei speciale

Auguri di buon compleanno per lui e per lei

Le frasi di auguri di buon compleanno per lui e per lei, da dedicare alla propria dolce metà nel giorno in cui compie gli anni. Sono auguri speciali che esprimono amore e entusiasmo per questa giornata che sappiamo essere dedicata alla persona che amiamo alla follia! In alternativa potete utilizzare anche delle frasi d’amore vere e proprie.

Tanti auguri amore mio, questa giornata è tutta per te

Amore mio, rendi speciali queste giornate che viviamo insieme e io no posso fare a meno di ricordarti anche oggi quanto ti amo!

Che sia per te una giornata unica, spero di renderla più bella ancora, anzi, indimenticabile!

Una giornata piena d’amore, una giornata tutta tua

Che giorno fortunato quello in cui sei nata tu, ogni giorno ci penso e sorrido, amore mio

Oggi più di ieri e domani ancora di più: ti amerò sempre, piccolo mio, tanto auguri!

Auguri alla persona attorno a cui ruota il mio mondo

Tanti auguri amore mio, ecco una giornata unica in cui sentirsi felici perché…ci sei!

Amore mio, tantissimi auguri di buon compleanno, resta sempre nella mia vita!

Auguri di compleanno al mio dolcissimo amore

Tanti auguri di compleanno all’uomo che amo di più ogni giorno

Buon compleanno alla donna che ha reso unica e sorprendente la mia vita

Auguri di compleanno a te che hai trasformato il significato della parola amore

Frasi celebri di buon compleanno

Ci sono tante frasi famose di buon compleanno, ecco le frasi di auguri di compleanno celebri più belle. Da Coco Chanel a Carrie Bradwshaw/Sarah Jessica Parker, ecco parole sagge e divertenti di personaggi famosi che parlano di compleanno ed età!

Si può essere splendidi a trent’anni, affascinanti a quarant’anni, e irresistibili per il resto della tua vita (Coco Chanel)

Fino a trent’anni, se ne hanno sempre venti. Dopo i trent’anni, se ne hanno quaranta (Charles Régismanset)

Sono stupendi i trent’anni, ed anche i trentuno, i trentadue, i trentatré, i trentaquattro, i trentacinque! Sono stupendi perché sono liberi, ribelli, fuorilegge, perché è finita l’angoscia dell’attesa, non è cominciata la malinconia del declino, perché siamo lucidi, finalmente, a trent’anni! (Oriana Fallaci)

È fra i trenta e i trentuno anni che le donne vivono i dieci migliori anni della loro vita (Sacha Guitry)

Gli uomini sui quaranta sono come le parole crociate del New York Times: difficili, complicati e non sei sicura di avere la risposta giusta (Carrie Bradshaw)

Un uomo può avere due volte vent’anni, senz’averne quaranta (Vitaliano Brancati)

L’uomo che è pessimista, prima di avere 48 anni, sa troppo; dopo, se è un ottimista, sa troppo poco (Mark Twain)

La vita comincia a quarant’anni (Sophia Tucker)

Se a 50 anni pretendi di essere come a 30, hai perso. Se a 50 ti limiti a essere la versione migliore di te, sei vincente (Alessandra Ferri)

Prima dei cinquant’anni si è giovani e belli. Dopo si è belli (Jacques Higelin)

La sagezza arriva con gli inverni (Oscar Wilde)

Il segreto del genio è di portare lo spirito del bambino nella vecchiaia, che significa non perdere mai l’entusiasmo (Aldous Huxley)

Non toglietemi neppure una ruga. Le ho pagate tutte care (Anna Magnani)

La vecchiaia è come tutto il resto. Per renderla un successo, devi iniziare da giovane. (Theodore Roosevelt)

Con gli anni non diventiamo più vecchi, ma ogni giorno più nuovi (Emily Dickinson)

Immagini e foto per gli auguri di compleanno

Non mancano ovviamente i meme e le immagini di auguri di buon compleanno da condividere sui social e su Whatsapp. Le frasi di compleanno che trovate su queste immagino colorate possono funzionare come biglietto di auguri, da condividere, inviare via e-mail, messaggio e quant’altro.

Auguri di compleanno per i 18 anni

18 anni sono un compleanno simbolico, si entra ufficialmente nella maggiore età, si può votare e si è responsabili di se stessi anche dal punto di vista legale. Se un’amica o un amico festeggiano questo compleanno così importante, potete dedicargli una di queste frasi di auguri per i 18 anni.

Avrò 18 anni fino alla morte (Haruki Murakami)

La vita sarebbe infinitamente più felice se potessimo nascere all’età di ottant’anni e gradualmente avvicinarci ai diciotto (Mark Twain)

Tanti auguri per i tuoi 18 anni, da oggi sempre più padrone della tua vita!

18 anni passano in un soffio, goditeli

18 anni sono un’età magica, vivila con spensieratezza e allegria

18 anni sono un traguardo, comincia il tuo cammino per diventare adulta

Non scordarti nemmeno un attimo del giorno in cui hai compiuto 18 anni

Un numero tanto piccolo ha un significato tanto grande: buon compleanno dei tuoi 18 anni!

Tanti auguri, 18 anni vengono una volta sola: vivili fino in fondo!

Da oggi sei ufficialmente grande, ma non perdere la tua tenerezza di ragazzo: tanti auguri per i tuoi 18 anni

Avere 18 anni regala un’ebrezza unica: respira a fondo questa sensazione di libertà

Buon compleanno, 18 anni sono un’età simbolo, fa che anche i tuoi lascino una traccia

Auguri di compleanno per i tuoi 18 anni, che sia una giornata, ma che dico, un anno speciale

Sembra ieri che non eri che un bambino, tanti auguri per i tuoi 18 anni

Auguri di compleanno perché 18 anni sono un traguardo veramente magico

Auguri per i 18 anni

I 18 anni sono un traguardo veramente importantissimo, segna l’ingresso nella maggiore età (si può votare!) e, simbolicamente, anche nell’età adulta, sebbene si sia ancora molto giovani. Ecco perché è importante fare gli auguri divertenti e simpatici a chi compie 18 e non lasciare trascorrere una giornata così, senza celebrarla degnamente.

Avrò diciotto anni fino alla morte (Haruki Murakami)

Il buon senso è la collezione di pregiudizi acquisiti a partire dai diciotto anni (Albert Einstein)

Tu raccoglierai nella vecchiaia i frutti della tua condotta di giovane uomo. Sii felice a diciott’anni, serio a venticinque anni, saggio a trenta e tu sarai ricco a quarant’anni (Honoré Beaugrand)

A diciotto anni le convinzioni sono le colline da cui ci affacciamo alla vita. A quaranta sono le caverne in cui ci nascondiamo (Francis Scott Fitzgerald)

Anche un viaggio di mille miglia inizia con un singolo passo (Lao Tzu)

La vita sarebbe infinitamente più felice se potessimo nascere all’età di ottant’anni e gradualmente approdare ai diciotto (Mark Twain)

18 anni, 18 sogni: che si avverino tutti

Non riuscirò mai a riprendermi dallo shock che tu abbia 18 anni

18 anni, auguri alla nostra piccola grande donna

I 18 arrivano una volta sola nella vita, goditeli!

Frasi per il compleanno dei 18 anni

Il compleanno dei 18 anni è un’occasione importante e richiede anche una degna celebrazione, a cominciare dagli auguri per il compleanno. Non devono essere necessariamente solenni, perché c’è bisogno anche di un pizzico di leggerezza, ma le frasi di auguri per il compleanno dei 18 anni devono avere un tocco in più e un riferimento esplicito a questa età così particolare, che inaugura l’età adulta.

“18 anni vengono una volta sola nella vita, solo la porta d’ingresso all’età adulta: vai e vivi!”

“Oggi fermati ad assaporare il pensiero di ciò che significa avere 18 anni e poi festeggia alla grande”

“Tantissimi auguri per questo compleanno diverso dal solito, 18 anni passano ma non si dimenticano!”

“Auguri per i 18 anni, una giornata che è un simbolo ma che resterà tutta la vita!”

“18 anni sono una pietra miliare, ti auguro che siano belli come sono stati belli i miei”

“Benvenuta nel mondo degli adulti, amica mia, sarà un viaggio che faremo insieme!”

“18 anni: non li lasceremo passare come se nulla fosse, amica mia!”

“Pensavamo che non arrivassero mai, questi 18 anni, invece eccoli qui: tanti auguri alla mia amica speciale!”

“Quanti danni possiamo fare ora che abbiamo 18 anni? Mondo, preparati, arriviamo!”

“Ed eccoci pronte per questo nuovo viaggio insieme, i nostri 18 anni saranno mitici!”

Frasi di auguri per i 20 anni

Per la tua amica che compie 20 anni è un momento importante perché inizia un nuovo decennio: da un lato si affaccia al modo degli adulti ma dall’altro rimane ancorata ancora all’età dei sogni e dei desideri da realizzare. E allora prova a farle gli auguri in modo da farle sentire il tuo affetto ma anche in maniera simpatica con queste frasi di auguri per i suoi 20 anni.

Due volte dieci anni: di cosa ti lamenti? Tanti auguri per i tuoi meravigliosi venti anni, amica mia!

La vita è bella, sfruttala al massimo ma sempre a testa alta. Buon ventesimo compleanno amica mia, sei donna ormai!

Ti faccio gli auguri per i tuoi vent’anni con tutto il cuore, nella speranza che un giorno tu possa ricordare finalmente anche il giorno del MIO compleanno. Tanti auguri amica mia smemorata!

Buon compleanno alla ventenne più intrigante e sexy della compagnia.Tanti auguri!

L’età non conta, soprattutto a vent’anni, a meno che tu non sia un buon vino o un formaggio stagionato! Tantissimi auguri per i tuoi vent’anni amica mia! Buon compleanno!”

Ti auguro una vita di felicità, amore incondizionato e quel pizzico fortuna che non guasta mai. Auguri per il ​​tuo 20° compleanno

Momenti dolci e gioiosi ti accompagnino per tutta la vita. Buon 20esimo compleanno!

È un bel giorno per festeggiare il compleanno di una persona così speciale. Auguri bella, divertiti e sii sempre felice

Ti auguro una nave stracarica di felicità. Auguri di cuore amica mia, buon compleanno!

Oh no! Anche tu prossima patentata? Aiutooo!!!… Auguri per i tuoi 20 anni!

Ricorda: c’è solo una regola a 20 anni: non ci sono regole! Buon Compleanno!

20 anni: si dice che per ogni candelina che si spegne il giorno del compleanno rappresenti una maggiore consapevolezza e un passo in più verso una visione più matura del mondo… io ritengo che queste invece simboleggino tutti i danni che hai fatto nel corso di questi pochi anni. Tanti auguri di buon compleanno amica mia!

Dicono che gli amici veri si possono contare sulle dita di una mano, scommetto che non si possono contare i tuoi anni con l’altra :-). Tantissimi Auguri di Compleanno!

Il tuo 20esimo compleanno è davvero un evento da festeggiare… dov’è la torta? Buon compleanno!

Auguri per i 20 anni

Ed eccoci al giro di boa dei 20 anni! E’ la prima cifra tonda che si tocca da adulti, quella precedente (i 10 anni) vedeva i figli ancora bambini impegnati ad affrontare l’ultimo anno di elementari. Queste frasi di auguri ti suggeriscono le parole giuste per fare gli auguri di compleanno per i 20 anni.

Auguri alla nostra splendida ventenne, dai che ora sei grande davvero!

Tanti auguri di compleanno, la cifra tonda fa sempre effetto, ma sei ancora giovane!

20 anni sono un primo grande traguardo, tanti auguri di compleanno

Buon compleanno, quest’anno sono venti e a me pare ieri che tentavi di spegnere una sola candelina sulla torta!

Auguri di compleanno, ti voglio tanto bene e non vedo l’ora di vedere che cosa combinerai durante i tuoi 20 anni

I 20 anni sono un’età bellissima, mamma e papà ti fanno tanti auguri e anche se ora sei grande continueremo a starti accanto ogni giorno

Che emozione vederti crescere: tanti auguri per i tuoi 20 anni!

Auguri: buon compleanno per i 20 anni, speriamo che ogni cosa vada assolutamente come tu desideri

Fare gli auguri a un figlio che compie 20 anni fa un certo effetto, tu sei ancora giovane, ma mamma e papà cominciano a sentirsi vecchi

Auguri di compleanno! Non vediamo l’ora di vederti cimentare con le sfide dei 20 anni

Auguri per i 30 anni

Se tua figlia o tuo figlio compiono 30 anni significa che sono ormai adulti, magari da tempo non vivono con te e forse hanno già una famiglia per conto proprio. Ma ti assicuriamo che anche a 30 anni ogni figlia o figlio ha piacere di ricevere le frasi di auguri per il compleanno da mamma e papà!

Tanti auguri alla nostra splendida trentenne!

Buon compleanno a mio figlio che oggi arriva al giro di boa dei 30

30 anni, che effetto fa? Tanti auguri di buon compleanno figlio mio

Auguri di compleanno, 30 anni sembrano tanti, ma in realtà sei ancora un ragazzo

Buon compleanno, 30 anni sono un’età bellissima, auguri al mio figlio adorato

Tanti auguri, 30 anni è l’età della maturità, mamma e papà sperano che tu sia felice della tua vita

Buon compleanno, auguri per i tuoi primi 30 anni, ti vogliamo tanto bene

A 30 anni ti senti grande, ma ricordati che sei sempre un ragazzino: tantissimi auguri dai tuoi genitori che ti adorano

Auguri di compleanno, 30 anni sono arrivati e hai fatto tante esperienze e ne farai ancora, con infinto affetto la tua mamma e il tuo papà

30 anni! Guardati come sei grande: ti vogliamo tante bene, mamma e papà

Frasi di auguri per i 30 anni

Che ci piaccia o no, i 30 anni segnano l’ingresso nel modo adulto, nel mondo del lavoro. E’ difficile scegliere la frase giusta per augurare un buon trentesimo compleanno perché c’è chi vive serenamente questo traguardo, chi si sente già realizzata e chi magari si lascia un po’ trasportare dalla malinconia di cose ancora non realizzate e sogni da avverare…ma non c’è un momento per smettere di sognare.

Allora auguriamo il meglio alla nostra amica trentenne scegliendo tra queste frasi di auguri quella che potrà strapparle un sorriso o farla emozionare.

So che è il tuo compleanno e che sei felice, tuttavia non sorridere troppo perché dalle foto iniziano a vedersi le prime rughe sul tuo viso! Buon compleanno per i tuoi trent’anni amica mia!

Auguri per i 30 anni… o se preferisci 1560 settimane, 10800 giorni, 212000 ore!

Possa ogni singolo passo che farai da oggi in poi avvicinarti a risultati più grandi. Ti auguro uno splendido trentesimo compleanno!

Tanti auguri per i tuoi secondi 15 anni. I primi sono stati divertenti ma i secondi… potrebbero esserlo anche di più!

Quanti traguardi raggiunti e sogni realizzati in soli 30 anni! Chissà cosa combinerai da domani! Augurissimi di Buon Compleanno!

Non preoccuparti se gli anni passano, e sei arrivata ai 30, tu dimostri sempre e solo quelli migliori! Buon Compleanno con l’augurio di vivere splendide opportunità e di realizzare tutti i sogni che ancora tieni chiusi nel cassetto.

Trent’anni sono un piccolo traguardo in questa vita. Hai già raccolto tante soddisfazioni e molte altre giungeranno ancora. Per il tuo compleanno speriamo che il tuo più grande desiderio si realizzi.

Buon compleanno per i tuoi 30 anni. Lo so che ti vorresti abbattere e cancellare questo giorno: è vero che sei più vecchia di quando ne avevi 29 ma più giovane di quando ne avrai 31: hai sempre l’età perfetta.

Auguri per il tuo 30esimo compleanno. Spero che tu possa trascorrere una giornata speciale come te.

Non siamo le tipiche amiche d’infanzia: non abbiamo fatto le scuole insieme, non abbiamo fatto viaggi insieme e non abbiamo litigato per nessun ragazzo. Tuttavia siamo amiche nello spirito e questo è ciò che conta. Sono felice di essere con te anche oggi. Auguri!

Alla mia compagna di bevute, che tante volte mi ha riportata a casa sana e salva; alla mia testimone di nozze, che mi ha accompagnata in uno dei giorni più belli della mia vita; alla zia preferita dei miei figli; a questa donna meravigliosa auguro altri 30 fantastici anni di vita!

La vita è troppo breve per essere vissuta contando gli anni. Goditi il ​​viaggio e costruisciti ricordi meravigliosi. Buon compleanno!

Frasi di auguri per i 40 anni

Si dice che i 40 anni siano i nuovi 20, di certo è un’età magica in cui la pienezza della maturità si unisce ad un fisico che nella maggior parte dei casi ci consente ancora di vivere tutte le avventure che vogliamo. Però ammettiamolo: c’è ancora chi guarda ai 40 anni con una certa ansia, come un giro di boa che avrebbe preferito rimandare. Ecco perché degli speciali auguri di compleanno per i 40 anni di un’amica ci sembrano più che appropriati. Altrimenti, se vuoi darle una bella iniezione di fiducia, prova con delle frasi sulla bellezza da dedicarle.

“40 anni fanno impressione, ma quando ci sei dentro sono emozionanti da vivere!”

“Come cambierà la nostra vita a 40 anni? Di una cosa sono sicura: la nostra amicizia sarà sempre più forte”

“40 anni possono sembrare un salto nel vuoto, ma non è così, soprattutto quando sei circondata di affetto. Tanti auguri amica mia!”

“Tanti auguri speciali per i tuoi 40 anni, spero di esserti accanto per i prossimi 40”

“Per questi 40 anni vorrei farti degli auguri di compleanno originali. Ma la verità è che la cosa fondamentale da dirti è sempre la stessa: ti voglio bene!”

“40 anni sono un’età magica, l’età della nostra pienezza, viviamoli fino in fondo!”

“Ti auguro che i tuoi 40 anni siano un momento di scoperta e sorpresa”

“Alla mia amica più cara auguro che questi 40 anni siano magici, come magico è stato ogni attimo della nostra amicizia”

“Buon compleanno: 40 anni, e chi lo avrebbe detto? Del resto tu hai ancora il cuore di una ragazzina!”

“40 anni io, 40 anni tu: insieme facciamo una vecchina arzilla di 80 anni! Insieme, soprattutto, siamo fortissime”

Auguri di compleanno per i 50 anni

I 50 anni non sono più lo spauracchio delle signore. Se un tempo i fatidici 50 venivano visti come l’ingresso nella terza età, oggi si è molto più clementi (giustamente!) con chi spegne le 50 candeline. Gli auguri di compleanno per un’amica che compie 50 anni devono portare con sé tutta la consapevolezza che questa età regala, ma senza perdere quel tocco frizzante che rende la vita magica!

“Tanti auguri per i tuoi 50 anni, adesso sì che comincia il divertimento!”

“Buon compleanno per i tuoi magici 50, un numero tondo tondo che vivremo insieme fianco a fianco come sempre”

“50 anni sono la metà di 100. Detto così fa spavento, ma in realtà sono una splendida età, amica mia”

“Auguri dal profondo del cuore ad una donna che a 50 anni è capace ancora di sorprendermi e di fami ridere come nessun’altra amica”

“A 50 anni non finisce il mondo, ma inizia una nuova era!”

“I 50 anni sono arrivati, amica mia, sei pronta per questa nuova avventura? Io sono sempre qui, accanto a te!”

“50 anni, mezzo secolo: attenta a non farti venire le vertigini!”

“50 anni, una nuova età piena di misteri e di opportunità da scoprire!”

“Tantissimi auguri per i tuoi 50 anni, non guardare ai traguardi che hai raggiunto, ma a quelli a cui puoi ancora puntare”

Auguri per i 50 anni

50 anni sono un importante giro di boa e vanno degnamente festeggiati. Talvolta vengono attesi con una certa ansia, in altri casi, invece, vengono accolti se non a braccia aperte almeno con una certa serenità. Una cosa è sicura: anche a 50 anni una buona dose di ironia non può e non deve assolutamente mancare, a cominciare dagli auguri.

A cinquant’anni ognuno ha la faccia che merita (George Orwell)

L’uomo che a cinquant’anni vede il mondo così come lo vede quando ne aveva venti ha sprecato trent’anni della sua vita (Muhammad Ali)

La natura ti dà la faccia che hai a vent’anni; è compito tuo meritarti quella che avrai a cinquant’anni (Coco Chanel)

I quarant’anni sono la vecchiaia della giovinezza, ma i cinquant’anni sono la giovinezza della vecchiaia (Victor Hugo)

Credo che in due occasioni di compleanno ci si senta improvvisamente decrepiti: a diciannove anni e a cinquanta (Gesualdo Bufalino)

Fino ai trent’anni, avevo in testa una sola idea: lo sterminio dei vecchi; ora che ho passato i cinquanta, quello dei giovani (Emil Cioran)

A vent’anni tutti mi dicevano: “Vedrai quando avrai cinquant’anni!” Ora ho cinquant’anni e non ho visto un bel nulla (Erik Satie)

Se a 50 anni pretendi di essere come a 30, hai perso. Se a 50 ti limiti a essere la versione migliore di te, sei vincente (Alessandra Ferri)

Prima dei cinquant’anni si è giovani e belli. Dopo si è belli (Jacques Higelin)

E dopo i 50 anni, mancano solo i 100!

Frasi di Auguri per i 60 anni

Anche un compleanno di 60 anni è molto importante, forse meno simbolico di altri, ma comunque un importante traguardo. Ecco quindi le frasi che possiamo utilizzare per fare gli auguri di compleanno ai neo sessanteni e strappargli qualche risata!

Anche a sessant’anni puoi ancora averne quaranta, ma solo mezz’ora al giorno (Anthony Quinn)

Si diventa giovani a sessant’anni. Sfortunatamente, è troppo tardi (Pablo Picasso)

Bisogna tenersi in forma. Mia nonna, all’età di sessant’anni, ha cominciato a farsi 5 miglia a piedi ogni giorno. Adesso ha 97 anni e non sappiamo dove sia finita (Ellen Degeneris)

Oggi i sessanta sono come i quaranta di ieri (Vasco Rossi)

A sessant’anni ci si può sentire e si può vivere proprio come una ragazzina (Tina Turner)

I sessanta sono i nuovi trenta, figlio di puttana (Birdman)

Voi altri uomini siete fortunati… fino a novant’anni… io ho più di sessant’anni, ho chiuso (Iva Zanicchi)

Quello che so a sessant’anni lo sapevo altrettanto bene a venti. Quarant’anni di un lungo, superfluo lavoro di verifica… (Emil Cioran)

Anche se siete sani e robusti, anche se l’amore vi serba ancora de’ fiori, dichiaratevi vecchi a sessant’anni (Paolo Mantegazza)

Puoi schiacciare pisolini ovunque, addirittura al volante. Sarà una pacchia! Non vedo l’ora di essere una vecchia carampana piena di rughe (How I Met Your Mother)

Auguri per il primo compleanno da mamma

C’è sicuramente un’altra persona che nel giorno del primo compleanno va festeggiata e quella è la mamma che, dopo aver ricevuto gli auguri per la nascita, celebra un altro traguardo. Anche la mamma spegne una speciale candelina con questa ricorrenza. Mettiamo per un attimo da parte le frasi per la festa della mamma, che sono adatte principalmente per quell’occasione e pensiamo invece a delle parole che possano parlare direttamente di questo avvenimento speciale.

Avevi tanti dubbi e invece non hai sbagliato nulla: tanti auguri per il tuo primo anno da mamma”

Che la dolcezza che hai trovato nel tuo cuore questo primo anno non ti abbandoni mai”

Un anno da mamma è qualcosa di speciale, un primo compleanno che di certo non dimenticherai”

Se vuoi che i tuoi figli siano intelligenti, leggi loro delle fiabe. Se vuoi che siano più intelligenti, leggi loro più fiabe” (Albert Einstein)

Gli esempi, per i bambini, sono più utili dei rimproveri” (Joseph Joubert)

Non è il tuo compleanno, ma è una festa importante anche per te, non dimenticarlo e vivila!”

Ti auguro tanti anni di coccole e abbracci con il tuo piccolino”

Tanti auguri per un primo anno speciale ad una mamma davvero speciale”

Un traguardo importante anche per la mamma, questo primo indimenticabile anno”

Tutti i grandi sono stati bambini una volta, ma pochi di essi se ne ricordano” (Antoine de Saint-Exupéry)

