Come riciclare (bene) i tuoi prodotti di bellezza

D esiderate smaltire la vostra collezione beauty, ma non sapete come farlo correttamente? Ecco come riciclare i prodotti di bellezza in maniera ecosostenibile

Riciclo e riutilizzo sono due termini green essenziali anche in ottica beauty. Sì, perché se è vero che le nostre postazioni make-up sono ricche di prodotti è altrettanto vero che, proprio per questo, spesso, non abbiamo occasione di usarli tutti.

Una mole così consistente di mascara, fondotinta, cipria, blush, matite, creme viso e corpo, ha bisogno di essere smaltita in maniera corretta, senza errori. Riciclare i prodotti di bellezza o riutilizzarli in maniera diversa rispetto all’occasione d’uso originale è fondamentale per preservare il pianeta e avviare pratiche ecosostenibili sempre più consapevoli. Come riciclare i prodotti di bellezza correttamente? Ve lo sveliamo subito!

Controlla le scadenze

Primo imprescindibile passo per riciclare i prodotti di bellezza in maniera corretta e sostenibile è capire se i prodotti di cui vogliamo liberarci siano scaduti o meno. Se non lo sono sarebbe davvero un peccato sbarazzarsi di loro prima che siano terminati. Per evitare di sovraccaricare le discariche optiamo per il riutilizzo creativo dei cosmetici che non utilizziamo più.

Come possiamo farlo? È davvero semplice. Alzi la mano chi non ha ricevuto, negli anni, in occasione di compleanni o feste comandate, una valanga di bagnoschiuma. Sono sempre ben accetti, ma alcuni non fanno proprio al nostro caso, la data di scadenza è vicina e la tentazione di gettarli nella pattumiera è alta. Alt! C’è un modo valido per riutilizzarli diversamente.

Provate ad usarlo come detergente per il lavandino della cucina e del bagno, vedrete, funzionerà. E che dire delle creme viso? Ottime sia per lo stesso scopo che per detergere in maniera delicata scarpe, divani e borse in pelle ed eco pelle. Provare per credere!

Pulisci i contenitori

Abbiamo terminato la nostra crema corpo, il nostro flacone di shampoo e bagnoschiuma e la nostra cara acqua micellare e siamo pronte a gettare i contenitori nella pattumiera. Anche in questo caso un accorgimento fondamentale è quello di pulire per bene e con dell’acqua corrente tutti i flaconi.

Realizzati generalmente in plastica, una volta puliti correttamente possono essere buttati nel bidone dedicato proprio alla plastica. Come evitare a monte di accumulare plastica? Optando per brand che realizzano flaconi eco-friendly completamente riciclabili. Prevenire è meglio che curare.

Sì, all’upcycling

Scatenare la creatività che c’è in noi dedicandosi a lavoretti DIY semplici e utili è una passione che accomuna tante di noi. Perché non farlo riciclando i contenitori dei nostri prodotti beauty? In casa ne abbiamo davvero tanti e tra jar, dosatori pump, flaconi di shampoo e balsamo, abbiamo solo l’imbarazzo della scelta.

Porta penne, porta gioie, porta dischetti struccanti, sono solo alcune delle idee creative che possono essere realizzate riciclando i flaconi dei nostri prodotti beauty. Online ci sono tantissimi spunti creativi in questo senso e tutorial semplici da seguire passo per passo per dar vita a un upcycling sostenibile, creativo e rispettoso dell’ambiente.

Porta le confezioni terminate nei punti vendita

Un’opzione di riciclo ancora poco conosciuta, ma decisamente interessante e utilissima in ottica green, è quella di riportare le confezioni dei prodotti terminati nei punti vendita del brand. Purtroppo non è ancora possibile farlo con tutti i brand, ma alcune delle più grandi case cosmetiche danno ai loro clienti questa grandissima opportunità. Una volta terminati i prodotti è possibile infatti restituire flaconi e, in generale, pack vuoti, direttamente in uno dei negozi del marchio dei prodotti acquistati.

Questo gesto, oltre che eco-friendly e rispettoso dell’ambiente, consente in molti casi di accedere a sconti e promozioni ad hoc che premiano proprio quest’azione green. Saranno infatti le aziende stesse a prendersi cura in prima persona del corretto smaltimento dei prodotti, togliendoci un’incombenza importante e garantendo che lo smaltimento avvennga in maniera consona e specifica per ogni singolo prodotto riconsegnato.

Attenzione alle palette

Un’attenzione particolare è da rivolgere alle nostre amate palette. Immancabili nelle trousse di ogni beauty addicted che si rispetti, le palette di ombretti sono difficili da riciclare. Spesso munite di uno specchietto e realizzate con vernici particolari, le palette una volta svuotate completamente, devono essere gettate nella maggior parte dei casi, nel bidonde dell’indifferenziato.

E i residui che abbiamo tolto? Non gettateli nel lavandino perché sono inquinanti! Prendete un contenitore con coperchio, inserite i rimasugli di ombretto e sigillate con il coperchio. Anche in questo caso potete buttare il tutto in un bidone della raccolta differenziata, ma per non rischiare di sbagliare, affidatevi sempre alle linee guida del vostro Comune. In questo modo sarete sicure di non sbagliare e di non arrecare danno all’ambiente.

Con piccoli accorgimenti, le informazioni giuste e un po’ di attenzione è davvero semplice occuparsi dello smaltimento e del riciclo dei nostri prodotti beauty. Gesti semplici che hanno però un grande impatto sul nostro ambiente e sulla salvaguardia del nostro pianeta.