Come riutilizzare in maniera creativa i cartoni delle uova

V oglia di dare sfogo alla vostra creatività e spirito di riuso? Ecco qualche idea per dare nuova vita ai cartoni delle uova

Le uova sono un alimento tra i più consumati e che non mancano mai nei frigoriferi delle nostre case. Ma cosa resta quando le uova sono finite? Il loro involucro, i classici cartoni delle uova. E da qui sorge la domanda più che spontanea: gettarli o provare a dargli nuova vita? Ovviamente la seconda, imparando come riutilizzare questi imballaggi per decorare la propria casa e per far del bene al nostro Pianeta.

Perché si, con i cartoni delle uova si possono fare tantissime cose, utili o anche solo per la gioia dei propri occhi. Ma sempre con la consapevolezza che quello che state facendo è opera vostra, del vostro genio creativo. E che così facendo state donando nuova vita a qualcosa che altrimenti verrebbe buttato. Ecco, allora, qualche idea da provare subito e da reinventare a proprio piacimento. Per riutilizzare i cartoni delle uova in mille modi diversi uno più bello dell’altro.

Organizer frigo e non

La prima soluzione per riutilizzare e riciclare i cartoni delle uova in modo creativo e funzionale è quello di creare degli organizer per il vostro frigorifero (ma non solo). Per farli, dovrete semplicemente tagliare il coperchio dei vostri cartoni delle uova e sfruttare la loro naturale forma, perfetta per inserirvi piccoli contenitori per le salse, per esempio.

Ma anche, uscendo un attimo dal frigo, per separare diverse varietà di semi o oggetti da cartolerie come mollettine, puntine, ecc. Insomma potete utilizzarli come meglio credete e come più vi fa comodo, avendo la certezza che tutto sarà perfettamente organizzato.

Sopporto per pc

Altro valido modo per riutilizzare i cartoni delle uova in modo funzionale è quello di usarli come supporto per il pc portatile. Chi è abituato a lavorare sui questi dispositivi, infatti, sa quanto sia facile che si surriscaldino, soprattutto quando si ha l’abitudine di tenerli sulle gambe.

Unendo tra loro vari cartoni delle uova, è possibile creare una sorta di supporto per il pc, in modo da areare la parte sottostante e agevolarne anche l’utilizzo.

Ghirlande di fiori con i cartoni delle uova

Certo, sicuramente questo non è un modo di riutilizzare i cartoni delle uova che abbia una funzione concreta ma di sicuro è un’alternativa molto creativa e bella per gli occhi. Di cosa si tratta?

Della realizzazione di fiori delle più svariate forme e colori, semplicemente andando a ritagliare i vostri cartoni delle uova. Unendoli insieme con del filo per creare bellissime ghirlande di lunghezze diverse e colorandoli come più vi piace. Creando un piccolo angolo verde e fiorito nelle vostre case che, siatene certe, non sfiorirà mai.

Vaso per le sementi

Un classico ma sempre utile metodo per riutilizzare i cartoni delle uova in modo originale ma anche da vere professioniste del verde, è quello di usarli come primissimo giaciglio delle vostre future piantine di fiori e non solo.

All’interno dei vari scompartimenti delle uova, dovrete aggiungere del terriccio di qualità, per poi adagiare i vostri semi, uno per uno, iniziandone la crescita. Una volta che avranno messo le loro prime foglie e radici poi, potrete travasarli in un vaso ad hoc ma solo a tempo debito. Un utilizzo perfetto per poter recuperare questi imballaggi e farne buonissimo uso.

Cartoni delle uova o tavolino di design?

Infine, un altro modo molto creativo per poter dare nuova vita ai vostri cartoni delle uova è quello di tirare fuori lo spirito da designer che è dentro di voi e creare un bellissimo tavolino.

Come? Unendo tra loro più confezioni e impilandole come più desiderate fino a formare un bellissimo tavolo della forma che preferite e che meglio si adatta al vostro stile e gusto personale. I modi possibili per usare la vostra creatività sono davvero molti, uno più bello dell’altro.

Avendo la certezza che i vostri cartoni delle uova sapranno darvi grandi soddisfazioni anche dopo il loro consueto utilizzo. E che dureranno nel tempo abbellendo le vostre case in tanti modi unici e divertenti