C ome organizzare un pic nic perfetto, fra verde e relax, con piatti deliziosi e tutti i comfort che vuoi.

Tanto verde, relax assicurato, piatti buoni da mangiare e divertimento: la stagione dei pic nic è iniziata! Che sia al mare, in montagna oppure al parco, è sempre il momento buono per organizzare un pic nic e mangiare un boccone all’aria aperta, ammirando il cielo azzurro e respirando aria pulita, con i piedi scalzi e la mente libera da ogni pensiero. Anche un pasto fuori casa però ha delle regole da rispettare, con oggetti, piccoli trucchi e ricette che ti consentiranno di realizzare, senza troppi sforzi, una scampagnata a regola d’arte.

Come organizzare un pic nic

L’ingrediente fondamentale per un buon pic nic è senza dubbio la spensieratezza, ma è anche importante essere ben organizzati. Se preparerai con attenzione tutto prima infatti potrai goderti senza problemi il momento, divertendoti con la famiglia o gli amici, fra piatti deliziosi e giochi. Cosa portare a un pic nic? Oltre al cibo sono necessari altri oggetti molto importanti per rendere l’uscita comoda e rilassante. Per prima cosa ricordati di preparare il classico cestino in cui riporre una tovaglia, piatti, bicchieri e posate, indispensabili per mangiare. Ci sono poi tanti piccoli comfort che ti aiuteranno durante la scampagnata e che sarebbe meglio portare. Ad esempio non dimenticare una tovaglia cerata da posizionare fra il prato (o la sabbia) e la tovaglia su cui mangiare. Procurati anche un thermos per il tè o il caffè da gustare a fine pranzo oppure nel pomeriggio. Che sia in spiaggia oppure al mare, il pic nic è il momento giusto per giocare con gli amici e tutta la famiglia. Largo spazio dunque a frisbee, palla da calcio e da tennis. In una sacca metti tutto quello che ti serve, dai racchettoni alle carte, sino ai giochi di società o di abilità. Infine non lasciarti sfuggire alcuni accessori che spesso vengono dimenticati: stuzzicadenti e apribottiglie. Per non parlare della borsa frigo che è perfetta, soprattutto d’estate quando fa caldo, per tenere in fresco le bevande. Fra gli indispensabili ci sono anche lo spray repellente, per tenere lontani gli insetti, e la crema solare, per proteggere la pelle dai raggi UVA e UVB.

Cosa mangiare e le ricette migliori

Il cibo è l’elemento principale attorno a cui ruota tutto il pic nic per questo è importante studiare un menù che sia gustoso, ma anche che si possa mangiare a terra comodamente. Punta su ricette semplici e leggere in modo da lasciare a tutti gli invitati il tempo per giocare a balla, correre sull’erba e fare le capriole senza sentirsi appesantiti. Largo spazio dunque a insalate di riso, cous cous e pasta fredda. Il finger food è un’ottima soluzione per vincere la fame, ma rimanere leggeri. Opta per sandwich gourmet, da gustare un morso dopo l’altro, torte salate (rigorosamente già tagliate a cubetti) e panini. Sono idee valide e con preparazioni velocissime. Evita salse e cibi troppo unti, mentre può essere un’ottima idea portare al pic nic della frutta fresca di stagione. Da bere non può mancare l’acqua. I grandi potranno sorseggiare un bicchiere di vino (rigorosamente ghiacciato), i piccoli invece gradiranno molto smoothie di frutta e verdura, freschi e sani, perfetti per fare il pieno di sali minerali e vitamine.

Gli errori da non fare

Quando si organizza un pic nic è importante non fare alcuni errori, rispettando la Natura e scegliendo di dare un’impronta green all’evento. Evita gli sprechi: evitando di non preparare troppo cibo da mangiare e mettendo in borsa dei contenitori ermetici in cui conservare gli avanzi. Ricordati inoltre di evitare le posate e i piatti di plastica. Una soluzione, se non vuoi utilizzare i servizi che hai casa, opta per le stoviglie che vengono usate in campeggio. Dopo il pic nic andranno lavate con attenzione, ma questo gesto ti consentirà di rispettare l’ambiente. Infine non dimenticare un sacchetto per raccogliere tutti i rifiuti al termine del pic nic. Se non vuoi stenderti a terra puoi portare con te delle sedie pieghevoli e un tavolino, ricordati però di lasciare sempre il posto come l’hai trovato, ripulendo tutto prima di andartene.

Come vestirsi per un pic nic

La parola d’ordine quando si parla di pic nic è comodità. Dunque scegli un look che ti consenta di muoverti liberamente e di divertirti senza pensieri. Puoi puntare su un paio di shorts in denim da abbinare a una t-shirt, con sneaker o infradito. Perfetto anche l’abito chemisier, leggero, colorato e comodissimo per correre, giocare a palla o con il frisbee. Infine non dimenticare di indossare un cappello: ti proteggerà dal sole e renderà il tuo outfit da scampagnata ancora più trendy.