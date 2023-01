Viaggio ecologico, cinque regole per salvare il pianeta

C ome organizzare un viaggio ecologico con un occhio di riguardo verso il nostro pianeta? Segui le dritte per una vacanza ecosostenibile

In una fase storica in cui inquinamento e allarmi ambientali stanno mettendo a serio rischio la salute del pianeta, la voglia di andare alla scoperta del mondo e dedicare qualche prezioso momento a noi stesse ci richiama a comportamenti consapevoli e rispettosi dell'ambiente. Per questo motivo sempre più viaggiatori optano per un viaggio ecologico, mix di avventura e sostenibilità.

Se ti sei mai chiesta cosa significhi viaggiare green e quanto tu sia "disciplinata" quando si tratta di mettersi in viaggio, ecco cinque dritte per rispondere alle tue domande e diventare una viaggiatrice provetta.

Cambia modo di viaggiare

C’è chi adora avventurarsi tra i sentieri di montagna, chi non rinuncia al caldo e alle acque cristalline, e poi c’è chi opta per viaggi culturali all’insegna di arte e storia, andando alla scoperta di borghi incantati e grandi città. Ma come organizzare un viaggio ecologico?

In un mondo in cui la velocità è diventata essenziale, si scelgono viaggi comodi e che facciano risparmiare tempo. Per non parlare dei costi, che condizionano inevitabilmente le scelte di noi eterne viaggiatrici. Ecco allora che il primo passo per rendere il viaggio più ecologico consiste nel cambiare mezzi di trasporto.

L’aereo (qui le cose da fare e non fare prima di affrontare un viaggio in aereo) è ovviamente l’unico mezzo disponibile per percorrere lunghe tratte. Impossibile farne a meno in caso di viaggi intercontinentali. In molte altre occasioni, tuttavia, è possibile optare per valide alternative. Molte compagnie si impegnano ad abbattere le emissioni di carbonio, servendosi di mezzi più moderni ed efficienti dal punto di vista energetico. Tuttavia, l’aereo resta uno dei mezzi con le più alte emissioni di gas serra. Quindi, in caso di viaggi più brevi, è pienamente sostituibile con il treno, che - se alimentato almeno in parte da fonti rinnovabili - si rivela una scelta azzeccata per il nostro pianeta.

Alle auto sono da prediligere i mezzi pubblici e le donne più green, che amano fare sport ogni giorno, possono optare per la bicicletta (a proposito, sai quali sono le città tutte da scoprire in bicicletta?). Ma se proprio non potete fare a meno dell'auto, si consiglia l'utilizzo di una vettura elettrica o ibrida. Non solo: avete mai riflettuto sugli effetti benefici di una passeggiata? Non c’è scelta più ecologica di una bella camminata, perfetta per ammirare ogni angolo della nostra meta preferita.

Il viaggio ecologico predilige i prodotti locali

Come rendere il vostro prossimo viaggio ecologico e, al contempo, sostenere l’economia del posto? Non c’è niente di più facile: basta scegliere prodotti locali. Per godere appieno della vacanza, è impossibile tralasciare le abitudini culinarie che ne impreziosiscono la cultura, tra antiche tradizioni e moderne rivisitazioni. Immergiti nei profumi che inondano le vie, assapora gusti forti e decisi, lasciati emozionare da un piatto prelibato e sorseggia un buon bicchiere di vino, il tutto prediligendo alimenti vegetali provenienti da colture a km 0.

Non serve essere delle puriste dell’ecologia: piccoli gesti possono davvero fare la differenza. Scegli i ristoranti locali per scoprire le abitudini gastronomiche del posto e sostenere chi le realizza. È il modo perfetto per tutelare la biodiversità. Lo stesso vale per i souvenir: quante di voi amano portare a casa qualche ricordo del viaggio? Scegliete quelli lavorati da produttori del posto, per aiutare l’economia locale. Banditi, invece, sabbia, conchiglie o fiori di montagna, che se prelevati dalla natura possono danneggiare il nostro ecosistema.

Scegli una struttura ricettiva green

Ci impegniamo a riciclare proprio tutto, informandoci ogni giorno sull’andamento della crisi climatica in atto e cerchiamo di ridurre l’emissione di CO2. Non solo: per noi donne è un momento imprescindibile, ma siamo disposte a rinunciare allo shopping compulsivo. Compriamo responsabilmente, optiamo per acquisti di seconda mano e sfoggiamo look ecosostenibili. Siamo capaci di rendere ecologica la nostra beauty routine e abbiamo adattato alle esigenze attuali anche il nostro stile di vita. In che modo? Evitiamo la plastica monouso, favoriamo l’energia rinnovabile, riduciamo gli sprechi e modifichiamo il nostro modo di viaggiare.

Per rendere un viaggio ecologico è importante anche prestare la giusta attenzione alla struttura ricettiva. Certo, capire quali siano le più virtuose non sempre è semplice, ma ci sono realtà che hanno iniziato a servirsi di alcuni elementi di economia circolare, incarnando una mentalità sostenibile. Quindi quale struttura scegliere? Per esempio quelle che si servono di pannelli solari, quelle che usano prodotti naturali e materiali riciclati.

Viaggio ecologico? Semplifica il tuo soggiorno

In vacanza, quando finalmente possiamo staccare dalla stressante frenesia quotidiana, evadere dalla routine e concederci qualche momento rigenerante, spesso non pensiamo all’importanza dei nostri gesti. Al contrario, dobbiamo imparare a essere consapevoli e avere un’attitudine sostenibile, anche quando arrivano le ferie. Persino un piccolo gesto, se moltiplicato per miliardi di persone, produce effetti profondi sulla Terra: tutto ciò che facciamo influenza il pianeta in cui viviamo. La sostenibilità, a differenza nostra, non va in vacanza.

E allora perché farti cambiare ogni giorno le lenzuola e la biancheria da bagno? Anziché gettare a terra gli asciugamani messi a disposizione dall’hotel, impariamo a riutilizzarli.

Evita gli sprechi: non dimenticarti delle accortezze quotidiane

Altri piccoli accorgimenti sono perfetti per rendere il viaggio ecologico. Quindi, una volta effettuata la prenotazione, evita di stampare il biglietto, preferendo la modalità digitale. Ricordiamoci che possiamo ridurre il nostro impatto ambientale anche quando scegliamo una crema solare, quando siamo in spiaggia o camminiamo in montagna. Attenzione agli sprechi: in hotel evita di riempire il piatto al buffet se poi non lo finisci, piuttosto concediti un secondo giro. Non dimenticarti le luci della camera accese, anche quando esci, e sotto la doccia limitati a consumare la giusta quantità d’acqua.

Noi donne lo sappiamo bene: preparare la valigia è una guerra. Come rinunciare al nostro abito preferito? Frugando nel guardaroba, riscopriamo capi che neppure ricordavamo di avere. Spuntano il pantalone più bello, la scarpa più chic e quella camicetta di cui proprio non puoi fare a meno. Per essere veramente green, fai uno strappo alla regola e impara a viaggiare leggera, evitando bagagli pieni e ingombrati.

Con un’attenta selezione, scopriremo che il bagaglio a mano è più che sufficiente (oltre che comodissimo). Inoltre, per un viaggio ecologico (e risparmiare benzina) fai attenzione alle app che usi: alcune hanno attivato percorsi più economici ed ecosostenibili. L’ideale per le donne che hanno fatto del verde il proprio stile di vita.