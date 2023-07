Una raccolta di immagini, pensieri e citazioni sul viaggio, per riflettere su ciò che rappresenta per ognuno di noi

Viaggiare apre la mente e ci permette di incontrare persone e luoghi così diversi da quelli che siamo abituati a vedere nella vita di tutti i giorni. Ecco perché esistono tante frasi belle sul viaggiare. L’idea del viaggio è una formidabile spinta alla conoscenza e al migliorare sé stessi. Per viaggiatori instancabili (o per chi ama anche solo il viaggio come ideale di vita) abbiamo selezionato le frasi e le citazioni più belle sul tema dl viaggiare.

Frasi sul Viaggio

Attraverso gli aforismi di scrittori famosi e citazioni di libri o personaggi potrai vivere tutto il fascino del viaggio e riflettere sull’importanza del viaggiare per approfondire la conoscenza di sé e degli altri.

Leggi le frasi e aforismi più belle sui viaggi e sfoglia la gallery per immagini e citazioni indimenticabili.

Viaggiare è come l’amore. Una grazia, un volo, qualcosa che non puoi prevedere (Rula Jebreal)

è come l’amore. Una grazia, un volo, qualcosa che non puoi prevedere (Rula Jebreal) I sentieri si costruiscono viaggiando (Franz Kafka)

Al saggio tutta la Terra é aperta, perché patria di un’anima bella é il mondo intero (Democrito)

Andare sulla luna, non è poi così lontano. Il viaggio più lontano è quello all’interno di noi stessi (Anais Nin)

Le radici sono importanti, nella vita di un uomo, ma noi uomini abbiamo le gambe, non le radici, e le gambe sono fatte per andare altrove (Pino Cacucci)

L’unica regola del viaggio è: non tornare come sei partito. Torna diverso (Anne Carson)

è: non tornare come sei partito. Torna diverso (Anne Carson) Viaggiare è come sognare: la differenza è che non tutti, al risveglio, ricordano qualcosa, mentre ognuno conserva calda la memoria della meta da cui è tornato (Edgar Allan Poe)

Una volta che hai viaggiato, il viaggio non finisce mai, ma si ripete infinite volte negli angoli più silenziosi della mente. La mente non sa separarsi dal viaggio (Pat Conroy)

non finisce mai, ma si ripete infinite volte negli angoli più silenziosi della mente. La mente non sa separarsi dal (Pat Conroy) Il viaggio è una porta attraverso la quale si esce dalla realtà nota e si entra in un’altra realtà inesplorata, che somiglia al sogno (Guy de Maupassant)

è una porta attraverso la quale si esce dalla realtà nota e si entra in un’altra realtà inesplorata, che somiglia al sogno (Guy de Maupassant) I grandi viaggi hanno questo di meraviglioso, che il loro incanto comincia prima della partenza stessa. Si aprono gli atlanti, si sogna sulle carte. Si ripetono i nomi magnifici di città sconosciute (Joseph Kessel)

hanno questo di meraviglioso, che il loro incanto comincia prima della partenza stessa. Si aprono gli atlanti, si sogna sulle carte. Si ripetono i nomi magnifici di città sconosciute (Joseph Kessel) Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina (Agostino d’Ippona)

Un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare (Lao Tse)

Un viaggio di mille miglia comincia con un passo (Laozi)

di mille miglia comincia con un passo (Laozi) Viaggiare è essere infedeli. Siatelo senza rimorsi. Dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti (Paul Morand)

ll viaggio non finisce mai. Solo i viaggiatori finiscono. E anche loro possono prolungarsi in memoria, in ricordo, in narrazione… (Josè Saramago)

Leggi anche: Le 10 esperienze di viaggio da fare almeno una volta nella vita

Frasi sul viaggio in inglese: 10 Travel Quotes

Il viaggio ci porta in luoghi lontani o sconosciuti (o entrambi!) quindi non ci sembra fuori luogo un tocco internazionale. Per questa ragione abbiamo pensato di condividere con voi anche un elenco di frasi sul viaggio in inglese, delle travel quotes da dedicare a chi parte, o da scrivere a chi è rimasto per comunicargli che ci stiamo davvero godendo il viaggio che stiamo facendo. Ecco 10 frasi sul viaggio in inglese di grandi autori che possono essere utilizzate anche da chi vuole diventare travel blogger.

Travel isn’t always pretty. It isn’t always comfortable. Sometimes it hurts, it even breaks your heart. But that’s okay. The journey changes you; it should change you. It leaves marks on your memory, on your consciousness, on your heart, and on your body. You take something with you. Hopefully, you leave something good behind (Anthony Bourdain)

It is not down in any map; true places never are (Herman Melvill)

The journey not the arrival matters (T.S. Eliot)

Because in the end, you won’t remember the time you spent working in the office or mowing your lawn. Climb that goddamn mountain (Jack Kerouac)

Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover (Mark Twain)

If you’re twenty-two, physically fit, hungry to learn and be better, I urge you to travel – as far and as widely as possible. Sleep on floors if you have to. Find out how other people live and eat and cook. Learn from them – wherever you go (Anthony Bourdain)

Not all those who wander are lost (J.R.R. Tolkien)

Live life with no excuses, travel with no regret (Oscar Wilde)

People don’t take trips, trips take people (John Steinbeck)

I haven’t been everywhere, but it’s on my list (Susan Sontag)

Frasi viaggio amore

Delle frasi che parlino del nostro amore per i viaggi, ma anche dell’amore che si può incontrare in viaggio o di cui, al contrario, sentiamo la mancanza quando siamo lontani. Questo elenco di 10 frasi racconta proprio la passione per i viaggi e il viaggiare, il fatto che il richiamo verso l’ignoto, vero paesaggi naturali bellissimi e lo sconosciuto è praticamente irresistibile

Il viaggio è un sentimento, non soltanto un fatto (Mario Soldati)

Viaggiare è camminare verso l’orizzonte, incontrare l’altro, conoscere, scoprire e tornare più ricchi di quando si era iniziato il cammino (Luis Sepúlveda)

Visitare un posto sconosciuto è come camminare segnando i punti positivi e quelli negativi di quei luoghi. Ogni volta che il cuore del viaggiatore viene scosso lui segna un punto. Quindi se i punti positivi sono più di quelli negativi, il viaggiatore ritorna ancora… (Keiko Ichiguchi)

Ogni cammino che non conduca alla solitudine o non inizi da essa è deviazione, errore, perdita di tempo (Emil Cioran)

C’è chi viaggia per perdersi, c’è chi viaggia per trovarsi (Gesualdo Bufalino)

La cosa importante è il percorso. Non il fine. (Chuck Palahniuk, Soffocare)

Il cammino incomincia e il viaggio è già finito. (Uccellacci e uccellini)

Non si riceve la saggezza, bisogna scoprirla da sé, dopo un tragitto che nessuno può fare per noi, né può risparmiarci, perché essa è una visuale sulle cose. (Marcel Proust)

Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina (Agostino d’Ippona)

L’unica regola del viaggio è: non tornare come sei partito. Torna diverso (Anne Carson)

Frasi sul viaggio in coppia

Cosa c’è di più bello che condividere un viaggio con il proprio partner? Vivere insieme un’avventura è emozionante e rafforza la coppia, svelando gli aspetti migliori e peggiori del nostro compagno di viaggio. Ecco allora alcune frasi sul viaggio in coppia.

La buona compagnia in un viaggio fa sembrare la strada più breve. (Izaak Walton)

Non importa dove vai, ma chi hai al tuo fianco.

Ho scoperto che non c’è modo più sicuro di scoprire se le persone ti piacciono o le odi che viaggiare con loro. (Mark Twain)

Quello che troviamo in un’anima gemella non è qualcosa di selvaggio da domare, ma qualcosa di selvaggio con cui correre (Robert Brault)

Un viaggio è come un matrimonio. Il modo più sicuro per sbagliare è pensare di controllarlo (John Steinbeck)

Frasi di canzoni sul viaggio

Inutile dire che tantissimi cantanti hanno dedicato almeno un brano al viaggio e al viaggiare. Solo nella musica italiana è possibile trovare molte canzoni dalle quali ricavare splendide citazioni circa il viaggio, adattissime anche ai viaggiatori più incalliti. Di seguito trovate quelle che abbiamo amato di più e cliccando sul link potrete anche ascoltarle e vedere il video!

Sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente senza fumo con amore, dolcemente viaggiare rallentare per poi accelerare con un ritmo fluente di vita nel cuore, gentilmente senza strappi al motore” (Lucio Battisti)

(Lucio Battisti) Buon viaggio/Che sia un’andata o un ritorno/Che sia una vita o solo un giorno/E siamo solo di passaggio/Voglio godermi solo un po’ la strada/Amore mio comunque vada/Buon viaggio (Buon viaggio, Cesare Cremonini)

Prima di partire per un lungo viaggio/Devi portare con te la voglia di non tornare più /Prima di non essere sincera /Pensa che ti tradisci solo tu (Prima di partire per un lungo viaggio, Irene Grandi)

Strano come spesso basti un viaggio/Pochi grammi di coraggio un vestito un po’ più corto/E poi lo sguardo di uno che era di passaggio/Strano ma non credo che sia peggio/Non credo che sia peggio (Il viaggio (pochi grammi di coraggio), Daniele Silvestri)

Due buoni compagni di viaggio/non dovrebbero lasciarsi mai/potranno scegliere imbarchi diversi

saranno sempre due marinai (Compagni di Viaggio, Francesco De Gregori)

saranno sempre due marinai (Compagni di Viaggio, Francesco De Gregori) Ti invito al viaggio In quel paese che ti assomiglia tanto. I soli languidi dei suoi cieli annebbiati Hanno per il mio spirito l’incanto Dei tuoi occhi quando brillano offuscati (Invito al viaggio, Franco Battiato)

Il viaggio più lungo che mai farò/Dura il tempo di un brivido/Il posto più bello che mai vedrò/Non è poi così lontanissimo (Il viaggio, Eros Ramazzotti)

Domani partirai /Non ti posso accompagnare/Sarai sola nel viaggio/Io non posso venire/Il tempo sarà lungo/E la tua strada incerta/Il calore del mio amore/Sarà la tua coperta (In viaggio, Fiorella Mannoia)

NORD SUD OVEST EST /e forse quel che cerco neanche c’è /NORD SUD OVEST EST /starò cercando lei o forse me (Nord Sud Ovest Est, 883)

Un viaggio a senso solo /Senza ritorno se non in volo /Senza fermate nè confini /Solo orizzonti neanche troppo lontani (Destinazione Paradiso, Gianluca Grignani)

Frasi per augurare buon viaggio

Un amico sta partendo, un innamorato è già con lo zaino in spalla: che altro possiamo fare se non augurare loro buon viaggio? Ecco delle frasi semplici, scritte con il cuore, per augurare buon viaggio a chi è in partenza. Si tratta di parole senza troppe pretese, che però incoraggiano chi ha deciso di imbarcarsi in una nuova avventura. In base alla destinazione puoi anche dedicare delle frasi sul mare o delle frasi su agosto.

Buon viaggio, godi al massimo di questa incredibile esperienza!

Buon viaggio, vivi i momenti lontano da casa facendo tesoro di ogni gesto e ogni sguardo

Buona partenza e buon viaggio, ti auguro che tutto vada per il meglio

Il viaggio è una grande avventura: vivila intensamente

Buon viaggio, prima di partire lascia a casa ogni pregiudizio

Buon viaggio, che la tua meta soddisfi pienamente i tuoi desideri

Buon viaggio, la strada è lunga, ma di certo non sarà mai noiosa

Buon viaggio, ti auguro di incontrare persone favolose e vedere luoghi da togliere il fiato

Il viaggio che ti aspetta sarà di certo ricco di splendide sorprese

Buon viaggio: porta nel cuore tutto ciò che vedrai e chi incontrerai

Frasi sul viaggio di Paulo Coehlo

Lo scrittore Paulo Coehlo ha parlato ampiamente di viaggi, cammini, percorsi. Spesso per l’autore il viaggio è una metafora ad esempio abbiamo delle frasi sulla vita di Paulo Coehlo, ma non mancano le occasioni in cui l’autore si è riferito al viaggio esattamente per ciò che è: una partenza e un lungo girare, presto o tardi con un ritorno all’orizzonte. Leggetele, perché sono anche alcune delle frasi più belle di Paulo Coehlo.

Non esistono due viaggi uguali che affrontano il medesimo cammino

I Guerrieri della Luce hanno sempre un bagliore nello sguardo. Essi nel mondo fanno parte della vita di altri uomini, e hanno iniziato il loro viaggio senza bisaccia ne sandali. In molte occasioni sono codardi

Perché nel momento in cui partiamo in cerca dell’amore, anche l’amore muove per venirci incontro. E ci salva

Se camminassimo solo nelle giornate di sole non raggiungeremmo mai la nostra destinazione

Quando ho conosciuto l’umiliazione ma ho continuato a camminare, ho capito che ero libero di scegliere il mio destino

Quando si viaggia si sperimenta in maniera molto più concreta l’atto della Rinascita. Ci si trova dinanzi a situazioni del tutto nuove, il giorno trascorre più lentamente e, nella maggior parte dei casi, non si comprende la lingua che parlano gli altri. È proprio quello che accade a un bambino appena nato dal ventre materno

Se pensi che le avventure siano pericolose, prova la routine: è letale

Frasi sul viaggio Fabio Volo

Uno degli scrittori italiani più amati e tradotti anche all’estero è certamente Fabio Volo. Nei suoi libri, oltre a parlare d’amore, viene spesso citato il tema del viaggio. Vi proponiamo alcune frasi tratte dai suoi romanzi.

Il cammino si fa da soli: in due è una scampagnata.

Se non ti perdi, non trovi strade nuove.

La cosa importante è ciò che mi ha insegnato. Lei non era e non è il mio tesoro ma gli strumenti per trovarlo. Lei è il cartello che indica la strada.

Quando ami una persona, fare un passo indietro significa farne uno avanti insieme. Scopri cose che da solo non avresti mai potuto vedere.

Frasi sulla vita come viaggio

Il viaggio, come dicevamo, può essere anche inteso come metafora della vita. Queste frasi che abbiamo scelto, infatti, usano il viaggio proprio come una metafora per parlare del cammino della vita, delle sfide da affrontare e così via. Quando non vogliamo utilizzare una delle frasi sulla vita classiche, possiamo ricorrere ad una di queste citazioni sul viaggio, frasi famose per la loro bellezza.

Quando non puoi più correre, cammina veloce; quando non puoi più camminare veloce, cammina; quando non puoi più camminare, usa il bastone; però non trattenerti mai. (Madre Teresa di Calcutta)

I veri pellegrini son coloro che partono per partire (Primo Mazzolari)

Se la vita è un percorso, è un percorso che si svolge in salita. (Susanna Tamaro)

La vita è un viaggio e chi viaggia vive due volte (Omar Khayyam)

Le nostre valigie erano di nuovo ammucchiate sul marciapiede; avevamo molta strada da fare. Ma non importava, la strada è la vita (Jack Kerouac)

Il viaggiatore, che non appartiene ad alcun luogo in particolare, si sposta lentamente da un punto all’altro della terra, per anni (Paul Bowles)

Il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà come per penetrare in una realtà inesplorata che sembra un sogno (Guy de Maupassant)

Qual è il vero significato della parola viaggiare? Cambiare località? Assolutamente no! Viaggiare è cambiare opinioni e pregiudizi (Anatole France)

Solo la direzione è reale, la meta è sempre fittizia, anche la meta raggiunta… anzi soprattutto questa (Arthur Schnitzler)

ll vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi (Marcel Proust)

Frasi sul viaggio interiore

Il viaggio non è soltanto prendere un treno o un aereo e visitare un luogo nuovo e sconosciuto. Il viaggio è spesso anche una crescita interiore, un modo per scoprire se stessi. Abbiamo quindi raccolto alcune frasi sul viaggio interiore.

Viaggiare è nascere e morire ad ogni istante. (Victor Hugo)

Il mondo è un libro, e chi non viaggia ne legge solo una pagina. (Agostino D’Ippona)

Fa’ di ogni passo una tua scelta. Crea te stesso e assumitene l’intera responsabilità. (Osho)

Il viaggio più lungo è il viaggio interiore. (Dag Hammarskjöld)

Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi. (Marcel Proust)

Non smetteremo di esplorare. E alla fine di tutto il nostro andare ritorneremo al punto di partenza per conoscerlo per la prima volta. (T. S. Eliot)

Frasi sul viaggio per bambini

Il viaggio è un’ottima occasione per i bambini di scoprire cose nuove e di confrontarsi con esperienze inedite. Per questo è importante che sin da piccoli imparino l’importanza di viaggiare e di esplorare nuove terre, confrontandosi con culture e tradizioni diverse.

Un albero il cui tronco si può a malapena abbracciare nasce da un minuscolo germoglio. Una torre alta nove piani incomincia con un mucchietto di terra. Un lungo viaggio di mille miglia si comincia col muovere un piede. (Lao Tse)

La cosa importante non è tanto che ad ogni bambino debba essere insegnato, quanto che ad ogni bambino debba essere dato il desiderio di imparare. (John Lubbock)

Dal momento in cui sai camminare, sai viaggiare (Anonimo)

Ogni viaggio lo vivi tre volte: quando lo sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi. (Anonimo)

Immagini e frasi sul viaggio

Shutterstock 1 di 14 Shutterstock 2 di 14 Shutterstock 3 di 14 Shutterstock 4 di 14 Shutterstock 5 di 14 Shutterstock 6 di 14 Shutterstock 7 di 14 Shutterstock 8 di 14 Shutterstock 9 di 14 Shutterstock 10 di 14 Shutterstock 11 di 14 Shutterstock 12 di 14 Shutterstock 13 di 14 Shutterstock 14 di 14