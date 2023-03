10 consigli per le vacanze in famiglia senza stress

L e vacanze in famiglia sono meravigliose, ma potrebbero diventare molto stressanti. Specie se non vengono organizzate bene. Ecco alcuni suggerimenti per un viaggio indimenticabile

Stai programmando una vacanza in famiglia, ma hai paura che le cose non vadano come vorresti, visto che con tuo marito e i vostri figli dovrete stare a stretto contatto 24 ore su ventiquattro e sette giorni su sette. Beh, non sei la sola a temerlo. Le vacanze in famiglia sono meravigliose, ma potrebbero diventare stressanti. Viaggiare con le persone che ami di più ha tanti vantaggi: vivrete insieme esperienze in luoghi nuovi e sconosciuti. Inoltre, uscire dalla solita routine favorisce conversazioni più profonde e significative. La chiave, ovviamente, sta nel programmare bene le cose. Ecco alcuni suggerimenti per un'esperienza di viaggio meno stressante per tutti.

Rilassarsi sulla spiaggia, esplorare una nuova destinazione, apprendere una nuova abilità: una vacanza può avere molteplici scopi. Concordare un obiettivo di viaggio comune prima di partire assicurerà che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda. Potreste decidere di provare un nuovo cibo ogni giorno, scoprire nuove località, alternare momenti di relax ad altri dedicati all'avventura. Avere aspirazioni comuni farà lavorare tutti insieme e ridurrà le discussioni.

Vacanze in famiglia: attenzione ai bagagli

Se si viaggia con bambini piccoli, bisogna assicurarsi che nel bagaglio ci sia tutto il necessario di cui si possa avere bisogno durante il viaggio. Quindi: vestiti, cibo, medicine, creme e protezioni solari, pannolini e così via. Se il bambino è molto piccolo, meglio portare il passeggino: sarà fondamentale per consentire al piccolo di riposare e ai grandi di non fermarsi durante una visita. Se invece i bambini sono più grandi, li si potrà coinvolgere nella pianificazione delle valigie, così da fornire loro anche qualche utile insegnamento su come si fanno.

Pianifica il viaggio pensando alle esigenze di tutti

Pensa in anticipo a che cosa provoca discussioni nel vostro gruppo familiare. Conosci la tua famiglia, quindi sai quali fattori scatenanti causeranno inevitabilmente irritabilità o disagio. Fai quello che puoi per prevenirli fin dall'inizio, per quanto possibile. Ad esempio, se siete reduci di un volo lungo ed estenuante, non buttarti subito in un'attività: concediti e concedi alla tua famiglia un po' di tempo per adattarvi all'arrivo. I tuoi figli si arrabbiano, soprattutto dopo aver trascorso qualche ora in un museo? Assicurati di preparare spuntini e pianificare i pasti in anticipo, in modo che il gruppo non abbia mai troppa fame. Pianificare il viaggio tenendo a mente le disposizioni e le abilità di tutti può prevenire comportamenti scorretti e scontrosità sia da parte dei bambini che degli adulti.

Ritagliati del tempo con il tuo partner

Un viaggio può essere terapeutico per una coppia. Vale, dunque, la pena concedersi momenti da sola con il tuo partner. L'ideale sarebbe scegliere un resort adatto alle famiglie o una crociera con un miniclub: far stancare i bambini durante il giorno può significare stare da soli, o avere la possibilità di una cenetta per due, la sera. Se te la senti di lasciare i bambini da soli in una stanza d'albergo, potreste trovare una notte per affittare loro un film e ordinare il servizio in camera, e poi sgattaiolare fuori per un boccone solo voi due.

Vacanze in famiglia: no ai social network

Decidere tutti insieme di limitare il tempo davanti agli schermi di telefonini, tablet, computer e tv in vacanza assicurerà che tutti siano presenti e impegnati durante il viaggio. Quindi, mamma e papà: è ora di mettere da parte lo smartphone. Gli adulti dovrebbero dire ai loro amici su Facebook che condivideranno le foto al loro ritorno e l'elettronica dei bambini dovrebbe essere limitata ai lunghi voli o ai viaggi in macchina. Se i piccoli sono ansiosi durante i periodi di inattività, si può sempre incoraggiarli a scrivere o disegnare in un diario di viaggio.

Affronta gli intoppi senza drammatizzare

Ci saranno sempre intoppi che non puoi pianificare in anticipo, ma drammatizzare la situazione non farà che aumentare la delusione. Scopri, invece, come trarre il meglio da ogni disavventura e trasformarla in qualcosa di buono. Non solo ti aiuterà a trascorrere un periodo meno stressante, ma mostrerà ai tuoi figli come gestire delusioni, intoppi e cambi di programma. E questo è qualcosa che porteranno con sé per la vita.

Vacanze in famiglia: così le fai in sicurezza

Molti genitori si preoccupano della sicurezza quando portano con sé il loro carico più prezioso, cioè i figli, durante un viaggio all'estero. La chiave per alleviare le tue preoccupazioni e contribuire a rendere la vacanza più sicura sono le comunicazioni attive, prima del decollo. Fornisci ai tuoi figli informazioni su come trovare aiuto se ne hanno bisogno e i dettagli su dove alloggiano. Se non parlate la lingua del luogo dove vi trovate, prendi una card dell'hotel prima di uscire: sopra c'è l'indirizzo e il numero di telefono nella lingua locale. Inoltre, pensa a un luogo di incontro nelle aree affollate, in modo da non perdersi mai. Potrebbe essere un bar in una piazza principale, una stazione di polizia e così via.

Porta con te un po' di routine familiare

Alcune persone sono nate per vivere la loro vita in viaggio. Altri preferiscono il comfort e la sicurezza di casa e godono della familiarità di una routine. Se fai parte della seconda squadra, puoi comunque sperimentare la magia di viaggiare all'interno della tua zona di comfort portando un po' di "casa" con te. Mettere in valigia un peluche preferito, un diario, un libro, bustine di tè, caffè e altri oggetti essenziali che potresti non essere in grado di trovare all'estero può alleviare il nervosismo. Un'altra tattica è mantenere i tuoi rituali, che si tratti di leggere un libro con i tuoi figli prima di andare a letto o di fare colazione tutti insieme. Soggiornare in un hotel in stile appartamento o prenotare una casa con Airbnb rende più facile replicare quella sensazione casalinga.

Vacanze in famiglia: hai considerato un'agenzia di viaggio?

Sei solita organizzare i tuoi viaggi su Internet. Mai pensato di affidarti a un agente di viaggio? Quando si viaggia in famiglia, affidarsi a degli esperti potrebbe prevenire e, nel caso, risolvere tanti problemi. Potrebbe significare risparmiare sui biglietti per gli eventi, aiutarti a ottenere un upgrade su un volo o in un hotel. Oltre a risolvere problemi legati a maltempo, perdita di un volo, scioperi che potrebbero sempre verificarsi.

Condividere le responsabilità con il partner

Quando si pianifica una vacanza in famiglia, entrambi i partner dovrebbero essere coinvolti. Durante il viaggio, poi, potreste dividere i vostri compiti. Per esempio, uno di voi supervisiona le borse con snack, elettronica e libri per garantire un viaggio su strada o voli con molte distrazioni. L'altro potrebbe essere incaricato di parcheggiare l'auto, controllare i bagagli e accompagnare i bambini in bagno. Le probabilità di una lite con il tuo partner diminuiranno drasticamente se entrambi avete stabilito delle aspettative reciproche prima di uscire di casa.