5 segnali che ti fanno capire che ti stai sacrificando troppo per amore

S tai rinunciando a troppo della tua vita per il partner e per la tua relazione? Capirlo è molto importante e questi 5 segnali sono da tenere d'occhio

Spesso quando siamo in una relazione tendiamo a vedere tutto rose e fiori e potresti non accorgerci che ti stai sacrificando troppo per amore.

Succede a tutti, ci siamo passate tutte in un modo o nell'altro ma se diventa un'abitudine potrebbe diventare preoccupante e avere conseguenze anche gravi e spiacevoli sulla nostra vita. Ecco come capire se lo stai facendo.

Sacrificare troppo per amore: i 5 segnali

Se sei tu quella che rinuncia sempre a tutto per il partner, se hai abbandonato amicizie e le cose che amavi fare prima di essere in una relazione, se hai accantonato una parte di te e della tua personalità per lui, allora forse ti stai sacrificando troppo per amore.

Se hai questa sensazione, o se pensi che una tua amica sia in questa situazione, tieni d'occhio questi 5 segnali; sono la spia che qualcosa non va nella relazione, o quantomeno, nel modo in cui tu la affronti.

Rinunci alle amiche e alle altre persone per stare con lui

È normale che i primissimi tempi si voglia stare sempre col partner a scapito delle amicizie o della famiglia, ma di certo la cosa non può protrarsi oltre le prime due settimane.

Rinunciare alle altre relazioni importanti della tua vita perché sei in una relazione ti isola e ti farà trovare sola il giorno in cui la relazione sarà finita o il partner non sarà con te per qualche motivo.

Ancora più grave se è il partner a chiederti di rinunciare a queste relazioni: si tratta di una persona negativa e narcisista, da cui sarebbe bene scappare il prima possibile. Chi ci ama non ci chiederebbe mai e poi mai di rinunciare alle amiche o alla famiglia, tantomeno senza una buonissima ragione.

Hai accantonato i tuoi hobby e ciò che ti piace fare

Quando si è in una relazione spesso si trovano nuove cose da fare insieme o magari scopriamo che un hobby del partner piace molto anche a noi: e fin qui tutto bene.

Il problema, oltre che il segnale che stai sacrificando troppo per amore, è quando rinunci sistematicamente a tutte le cose che amavi fare prima di questa relazione, solo perché magari ti senti in colpa a farle da sola o perché lui non approva.

Rinunciare a hobby e attività che ci fanno stare bene è dannoso per il nostro benessere, ama anche per la relazione stessa: se siamo tristi e frustrate non potremo mai stare bene con noi stesse, figuriamoci con il partner.

Una parte della tua personalità è nascosta

Crescere è cambiare è un conto, ma sforzarsi di cambiare una parte della nostra personalità e del nostro carattere per il partner non è sano.

Chi ci ama, ci ama per come siamo, a tutto tondo, anche con i nostri difetti: un partner che cerca sistematicamente di cambiarci non è la persona giusta per noi e di certo è la prova che stai sacrificando troppo per amore e non va bene.

Sei la sola a fare gli sforzi nella relazione

Un altro aspetto da considerare per capire se stai sacrificando troppo per amore è valutare se anche dall'altra parte si stanno facendo degli sforzi.

Spesso una relazione è anche fatta di compromessi, ma se sei sempre e soltanto tu a farli, allora le cose non vanno bene.

Sacrificare qualcosa per amore è una medaglia con due facce: se tu decidi di rinunciare a qualcosa, anche il partner dovrebbe fare lo stesso, magari non subito, ma di certo in futuro quando sarai tu ad averne bisogno.

Se l'altro non è mai disposto a impegnarsi e investire nella relazione, anche rinunciando a qualcosa, forse il nostro sacrificio non ha senso ed è il caso di prendersi del tempo per pensare alla situazione, che non è molto sana.

I tuoi sacrifici sono imposti, mai spontanei

Se tu decidi di rinunciare a un weekend con le amiche perché il tuo partner è a casa con la febbre molto alta è una cosa. Ma se lui ti chiede sempre e comunque di rinunciare alle tue amiche, ai tuoi interessi per stare con lui, allora non va bene.

Se i sacrifici non vengono da noi, ma sono imposti da fuori, anche in modo subdolo e passivo aggressivo, potremmo trovarci in una relazione molto malsana, oltre che in una situazione potenzialmente pericolosa.

Non sottovalutare mai il rischio che corri nel momento in cui cedi alle richieste di un partner che non vuole il tuo bene, ma è mosso solo da egoismo e narcisismo. Rischi di farti molto male e dover poi affrontare situazioni molto difficili per uscirne.

Tronca sempre i rapporti che ti fanno stare male e non guardarti indietro; se stai sacrificando troppo per il partner, forse allora non è la persona giusta per te.