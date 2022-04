Quali sono gli argomenti più difficili da affrontare in coppia?

G li argomenti più difficili da affrontare in coppia possono diventare un ostacolo per la relazione: ecco come andare oltre e tutto quello che di bello può nascere dal confronto con la persona che si ha a fianco

Nella coppia, come nella vita, non dovrebbero esserci tabù né censure. Nella realtà sappiamo però che, spesso, gli argomenti più difficili da affrontare in coppia rimangono inespressi. Con la vana speranza che il tempo possa risolvere la cose. Anche se non lo fa mai.

Scopriamo di cosa è difficile parlare in una relazione e cosa, quando si toccano determinate corde, ci spinge a tacere. Consapevoli sempre del fatto che non esiste questione che può essere risolta senza prima essere affrontata.

La competizione

Questione di genere, e anche di feeling. La competizione uomo-donna, ma anche tra esseri umani in generale, è uno degli argomenti più difficili da affrontare in coppia.

Spesso a causa di ruoli eccessivamente precostituiti, o anche solo per culture e tradizioni differenti, deve sempre esserci chi vince e chi perde. Lavoro, sport, vita sociale è sempre una gara a chi fa meglio cosa.

E quello che dovrebbe essere un confronto costruttivo diventa invece un litigio, l'occasione per evidenziare i limiti e i punti deboli della persona al proprio fianco.

Spesso si finisce col perdere di vista il fatto che la coppia dovrebbe nascere da due destini che si incontrano, non dare vita a due performance che si scontrano. Si alimentano così, consapevolmente o meno, le frustrazioni dell'altro e anche le proprie. E si preferisce fare finta di niente.

Tuttavia parlare di questa competizione, e prenderla anche un po' in giro, potrebbe essere la chiave per esorcizzarla e la maniera per migliorare insieme. Proteggendosi a vicenda da chi non conosce il fair play.

Il passato

Se è vero che ognuno ha il proprio passato, è altrettanto vero che spesso i propri trascorsi rappresentano gli argomenti più difficili da affrontare in coppia.

Dopo la fase della conoscenza iniziale infatti, i nodi vengono al pettine e i nostri peccati passati bussano alla porta per "battere cassa". L'unica soluzione è invitarli a sedere e presentarli al proprio partner.

Quale che sia, in ogni caso il nostro passato fa parte di noi e ci ha reso quello che siamo oggi. Nel bene e nel male. Perché ogni armadio ha i suoi scheletri, solo che alcuni sono più grandi di altri. Tutto qui.

La scelta giusta è sempre quella di parlarne con la persona di cui abbiamo scelto di fidarci. Per decidere se continuare a farlo, e per consentire a lui/lei di poter fare lo stesso.

Il futuro

Se il passato è tale e non si può cambiare, lo stesso non vale per il futuro, tutto da scrivere. Uno degli argomenti più difficili da affrontare in coppia riguarda infatti quel che sarà.

I rischi sono innumerevoli e i fallimenti un dato di fatto. Ma vale la pena tentare.

Divergenze di opinione, pronostici opinabili fanno parte del gioco. Anzi del passo a due in cui si è deciso di cimentarsi. Vietato quindi avere paura e fare finta che il presente sia tutto quello che ci importa.

Prospettive diverse possono trovare punti di incontro favolosi, in cui luci e ombre contribuiscono a creare scenari di cui mai avremmo pensato di poter godere.

Affrontare il futuro potrebbe infatti far paura a chi deve farlo da solo. In coppia basta prendersi per mano e buttarsi nella prossima avventura.

Le questioni di famiglia

Ingombrante almeno quanto il passato, può esserci solo un'altra cosa: la famiglia. E le questioni di famiglia rappresentano spesso gli argomenti più difficili da affrontare in coppia. Dalle presentazioni ufficiali al rapporto con la suocera.

La famiglia rappresenta sempre una parte importante nel vissuto di ognuno, e contribuisce a formare la persona che si finisce col diventare.

Soprattutto all'inizio, parlare dei problemi con i propri parenti, o anche con i propri genitori, potrebbe causare non poco imbarazzo. Ma vale la pena andare oltre.

Perché è lì che il rapporto trova terreno fertile per rinsaldarsi. E per crescere. Ma non solo.

Discutere con qualcuno che ci conosce e ci accetta per quello che siamo, e che si trova al di fuori di determinati meccanismi familiari, potrebbe essere la chiave di volta per superare questioni irrisolte o problemi mai affrontati. Che visti dalla prospettiva della persona di cui abbiamo scelto di fidarci diventano sorprendentemente piccoli.

I sentimenti

Gli argomenti più difficili da affrontare in coppia sono sicuramenti i sentimenti che la regolano. Perché i linguaggi dell'amore sono infiniti, ma vanno pur sempre decifrati.

In ogni relazione ognuno ha il suo codice, e soprattutto il suo passo. Spesso confrontarsi con i ritmi dell'altro può quindi diventare problematico.

Definire cosa si prova all'inizio, e dirselo reciprocamente, è infatti sicuramente una delle cose più difficili e pericolose da fare. Il rischio dei rischi, da correre.

Oppure avere il coraggio di parlare dei sentimenti negativi, così come di quelli che diventano ingombranti.

È paradossale constatare che proprio quello su cui la coppia si basa, i sentimenti appunto, possa costituire un argomento così problematico da affrontare. Ma è la realtà. E nella realtà esporsi è sempre un problema. Non farlo però non è mai la soluzione.