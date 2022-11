Ci manca davvero l’ex o ci fa paura il fatto di stare da sole?

H ai solo paura di stare da sola oppure ti manca davvero l'ex? Ti aiutiamo a capirlo (e a tornare a sorridere)

Ti manca davvero l’ex oppure hai solo paura di stare da sola? Superare la fine di una relazione può essere molto difficile, soprattutto se la tua storia è durata tanto. Ritrovarsi ad essere single, dopo anni in coppia, non è affatto una passeggiata e può metterci di fronte a sentimenti decisamente negativi. Ma sei davvero sicura che l’idea di tornare con il tuo ex sia buona?

Ti manca davvero?

La sensazione di abbandono e la nostalgia che subentrano dopo la fine di una relazione possono fare molto male e possono spingerti a credere che sia giusto tornare fra le braccia del tuo ex. Sono sensazioni che diventano più forti quando sei sola oppure quando ti trovi a riflettere a casa dopo una serata in cui non hai fatto altro che pensare a lui.

Le emozioni che provi sono dolorose, quasi pungenti, e ti spingono a fantasticare, cercando una sorta di consolazione nel ricordo dei momenti belli vissuti con l’ex. Un senso di mancanza che può spingerti a scrivergli o a chiamarlo, ma prima di farlo fermati a riflettere. Se dietro questa tua scelta c’è solo la paura di restare sola infatti riavvicinarti al tuo ex potrebbe solo causarti più dolore.

Quando è solo paura

Partiamo da un presupposto importante: se la tua relazione è terminata c’è un motivo. Probabilmente qualcosa nel vostro legame non funzionava, ciò significa che, anche se tornerete insieme, tutto quello che vi ha portato a dirvi addio non sparirà come per magia.

Per questo tornare con l’ex è raramente una buona idea, soprattutto se alla base della rottura ci sono motivazioni serie. Quando eri con lui ti sentivi sminuita? Ti ha tradito e mentito ripetutamente? Avevate una visione diversa del futuro? Anche se ora cerchi di ignorare queste circostanze ti verranno a trovare non appena riprenderete la vostra love story.

Perciò chiediti se ne vale la pena e prova a cancellare i pensieri negativi che ti invadono la testa. “Io non troverò mai più nessuno e sarò per sempre sola”: sicuramente è questo ciò che stai pensando. Ma ti sbagli. Se non fuggirai dal dolore, se lo affronterai senza cercare delle scorciatoie (vedi tornare con l’ex), riuscirai non solo a crescere, ma a diventare una persona più consapevole, matura e felice. Capirai ciò che vuoi dalle relazioni, riacquisterai l’autostima che hai perso e a quel punto sarà l’amore, quello vero, a trovare te, non tu a rincorrere un ex.

Come superare la fine di una relazione (e rinascere)

Accettare il tuo nuovo presente ed elaborare il passato – considerandolo semplicemente una fase della tua vita - è il modo migliore per tornare a sorridere, concentrandoti su ciò che desideri davvero. Non è semplice, certo, ma un passo dopo l’altro ce la farai, cambiando ogni giorno qualcosa nel tuo modo di affrontare la vita quotidiana.

Prenditi cura di te – Riscopri il piacere di passare qualche ora dal parrucchiere, di concederti un acquisto pazzo (come quella borsa che ti piaceva tanto) e di mangiare il tuo piatto preferito nel ristorante che ami. Coccolati e trattati bene, con la consapevolezza che tu resti la persona più importante.

Muoviti – Restare a casa a pensare al tuo ex non solo non ti farà bene, ma contribuirà anche ad alimentare la tua angoscia e a creare nella tua mente una versione distorta e negativa della realtà. Se vi siete lasciati c’è un motivo, ora quello che devi fare è voltare pagina e andare avanti, ripartendo da te. Riempi le tue giornate con attività che ti piacciono, iscriviti a un corso di ballo oppure di cucina, esci con le amiche e organizza gite fuori porta. Sei libera! Divertiti e goditi questo momento.

Vivi nuove esperienze – Spesso quando viviamo una relazione tendiamo a chiuderci nella coppia lasciando tutto il mondo fuori. Ora che sei di nuovo da sola prova a guardare il lato positivo della vicenda: hai la possibilità di fare nuove esperienze. Viaggia, conosci tante persone, fai qualcosa che non avresti mai fatto, sperimenta e vivi! Questo ti permetterà di ampliare i tuoi orizzonti e di comprendere che il mondo è grande, ci sono otto miliardi di persone e che il tuo ex non è affatto la soluzione ai tuoi problemi, anzi…

Rifletti con attenzione – Sei sicura che ti manchi davvero la vita con il tuo ex? Prova a riflettere con sincerità su quello che hai vissuto, sulle emozioni negative che provavi ogni volta che litigavate, sul modo in cui ti ha mentito, ti ha tradito e ha spezzato il tuo cuore. Ci sono di sicuro cose che non ti mancano affatto del vostro passato, allora perché provare nostalgia?

Circondati di amore – Lo diceva anche Carrie Bradshaw in Sex and the City: “Non conta chi ti ha spezzato il cuore o quanto ci vuole per guarire, non ce la farai mai senza le tue amiche”. Proprio così, dopo una rottura le amiche sono una risorsa fondamentale per superare ogni avversità. Circondati d’amore, passa del tempo con loro, sorridi, divertiti e lascia che sia il tempo a curare le tue ferite.