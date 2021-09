C i si domanda spesso come far funzionare una relazione, ma solo dopo aver capito se è la persona giusta. Scopriamo quali sono gli ingrediente fondamentali di una relazione che funziona

Non è sempre facile capirlo, soprattutto se non abbiamo mai avuto una storia stabile e piuttosto lunga: come si fa a stabilire che la nostra relazione funziona davvero e ha una prospettiva nel futuro? In altre parole, come stabilire se stiamo insieme alla cosidetta "persona giusta"?

Nell'epoca delle relazioni liquide e delle dating app può essere più che legittimo farsi tante domande sulla relazione che si sta vivendo, in special modo se si sente di non conoscere ancora bene la persona che abbiamo accanto, ragion per cui ci siamo concessi un periodo di "valutazione". Esaminare la propria storia d'amore con un pizzico di razionalità non è sbagliato: la vita non è solo fatta di passioni. Allo stesso tempo però sentiamo anche il bisogno di etichettare i dubbi che ci attanagliano: sono legittimi, o sono a loro volta il primo segnale che qualcosa non va?

Per rispondere a questa domanda abbiamo messo insieme alcuni degli ingredienti fondamentali di una storia che funziona.

Dare il meglio di sé

Quando incontreremo quello che gli psicologi definiscono un 'buon amore', lo riconosceremo immediatamente perché ci farà dare fin da subito il meglio di noi stessi non solo nella coppia, ma con gli amici, sul lavoro, senza bisogno di farci tante domande.

Vi potrà anche sembrare una banalità, ma la buona riuscita di un rapporto di coppia dipende esclusivamente da voi. Se infatti non amate voi stesse prima di tutto non potrete amare e neppure farvi amare, almeno non in maniera sana e matura, e non sarete in grado di scegliere la persona giusta per voi. Per abbandonare il vostro 'scudo protettivo' dovrete essere certi di poter tornare alla vostra vita di sempre serenamente se le cose non dovessero andare bene. Solo in questo modo potete capire se la persona che avete di fianco è quella giusta.

C'è intesa sessuale

Un segnale che vi fa capire se siete fatti l'una per l'altro è capire se sotto le coperte siete in grado di fare scintille. L'intesa sessuale è molto importante! Certo questo non è l'unico segnale per farvi capire se come coppia siete compatibili perché a un certo punto diventa necessario uscire e interfacciarsi con il mondo esterno per sapere se si possono gettare le fondamenta per una 'costruzione' solida.

Avete la stessa visione della vita? Volete le stesse cose? Avete gli stessi valori? Vi trovate allo stesso punto del vostro percorso? Se la risposta è sì allora siete sulla buona strada. Ma se la risposta è invece no a tutte le domande, forse è il caso di capire se davvero si riesce a costruire qualcosa anche fuori dal letto. Avere una buona intesa è molto importante, ma se c'è solo quella non si va lontano.

Accetti i suoi difetti

Un altro segnale che la persona con cui state uscendo è quella che fa esattamente al caso vostro riguarda i difetti: quando ci si conosce a fondo, è naturale che i difetti vengano fuori come funghi. Ma, se è disordinato e a voi piace sistemare le sue cose; se le camicie che indossa non vi piacciono ma siete disposte a rifargli il guardaroba; se il lunedì mattina si sveglia di cattivo umore ma il vostro caffè lo rimette subito in sesto; se non apre mai la finestra quando va in bagno ma non vi dispiace farlo. Insomma, se non sono un problema i suoi difetti: allora state frequentando Mr. Right.

I vostri litigi non sono drammi

Sono già 6 mesi che vi frequentate e vi preoccupa il fatto che non abbiate ancora litigato? Già, perché noi donne non ci angosciamo solo se i nostri rapporti vanno male, ma anche se procedono a gonfie vele.

Insomma se le cose vanno troppo bene, incominciamo a chiederci se non ci sia qualcosa di strano in noi. O in lui. Proviamo questa volta ad evitare di appesantire il tutto, a pensare a drammi, a finte tragedie, a inventarci liti inesistenti. Se non le prendete con la giusta leggerezza si trasformeranno da sassolini a massi giganti. E allora sì che il nostro Mr. Right si trasforma inevitabilmente in Mr. Wrong.

Molto spesso siamo abituati a pensare che una relazione d'amore debba contenere (non si sa in base a quale legge) anche una buona dose di dramma. Non è così. Ovviamente non litigare è impossibile, e anzi il confronto è necessario. Ma in una coppia sana il litigio non diventa mai un qualcosa che porta alla disperazione e all'aggressività totale. Litigare non è un dramma dilagante, ma deve sfociare sempre in un confronto che non lede nessuno dei due.

E' il tuo alleato nell'affrontare i problemi

I problemi arrivano irrimediabilmente nella vita di coppia, ma se avete una persona affidabile al vostro fianco, qualcuno che può essere considerato un giusto alleato, che riuscirà a essere la vostra parte mancante nell'affrontare le cose e che non scapperà alla prima difficoltà, allora non lasciatevelo scappare perché è proprio quello giusto!

