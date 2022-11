Come capire se il partner non ti merita (e come fuggire da lui)

E sistono atteggiamenti che indicano poco rispetto da parte del partner e che quindi dovrebbero indurti a una riflessione seria sulla tua relazione

Le relazioni sentimentali sono tutte diverse tra loro e hanno mille sfumature che le rendono uniche. Ognuno, infatti, giudica per sé ciò che reputa importante e cosa meno e quali siano le caratteristiche del partner che vuole avere al proprio fianco. In un mare di varietà e opzioni tuttavia, esiste un aspetto imprescindibile di ogni storia d’amore, che non dovrebbe mai mancare e della quale non dimenticarsi in nessun momento: il rispetto.

Purtroppo sono diverse le relazioni nella quali, invece, questo elemento è assente o ridotto al minimo e accorgersene è fondamentale per allontanarsi immediatamente da un amore che, visto tale scenario, amore non è.

Non sempre è facile individuare in autonomia i segnali di mancato rispetto da parte del partner. Ecco quindi quelli che più di altri indicano che la persona che hai accanto non ti merita.

Ti sottovaluta

Se il tuo o la tua partner ti sminuisce dovresti seriamente prendere in considerazione l’ipotesi di interrompere la relazione. Sentirsi svalutata dalla persona che ami e dovrebbe amarti, infatti, non è solo negativo per la coppia ma anche e soprattutto per la tua autostima.

I modi per far sentire una persona non all’altezza sono diversi, alcuni diretti ma altri a volte impercettibili, come ad esempio un commento non positivo su un abito che indossi, sia esso ai suoi occhi troppo corto, non adatto, scarsamente valorizzante o molto altro.

Anche criticare il tuo aspetto fisico è un segnale che il partner non ti merita. Se ti dice che devi metterti a dieta, che ti vede poco curata o qualunque altra cosa inerente la sfera estetica non permetterlo.

Ovviamente questo non significa che all’interno di una coppia non si possano fare critiche od osservazioni, ma queste devono sempre essere inserite in determinati contesti e avere carattere costruttivo e mai distruttivo. Non devono, insomma, avere l’intento di demolirti. Se avviene significa che la persona che hai accanto non ti merita.

Non rispetta le tue opinioni

Una coppia per funzionare dovrebbe teoricamente condividere la stessa visione del mondo e avere un’idea di futuro comune. Questo però non significa concordare su tutto o non avere idee proprie. Il confronto infatti è alla base della crescita e proprio per questo se il tuo partner non concorda con te su un determinato argomento dovrebbe avere il desiderio di ascoltare le tue idee, e tu dovresti fare il contrario.

Se invece critica le tue opinioni e i tuoi gusti e sminuisce le tue passioni significa che non ti sta rispettando e, di conseguenza, non ti merita.

Flirta con altre persone

Quando si è fidanzati chiudersi nella coppia senza frequentare persone esterne non è un atteggiamento che con il tempo può portare a conseguenze positive. La socialità è importante, sia che la si viva insieme sia individualmente. Essere cordiali, frequentare gli amici e aprirsi a nuove conoscenze non deve però sfociare nel flirt con altre persone, a meno che non si viva una relazione aperta.

Se il tuo partner lo fa, anche davanti a te, non preoccupandosi della tua eventuale ma più che plausibile sofferenza, indubbiamente non ti merita e dovresti rendertene conto.

Non ti supporta quando ne hai bisogno

Condividere la vita con una persona significa divertirsi passando insieme i molti momenti di gioia e spensieratezza che le giornate possono donare ma anche supportarsi quando le difficoltà fanno capolino all’orizzonte.

Se il tuo partner si dimostra distante o poco interessato quando gli racconti una giornata di lavoro andata male o un problema che non sai come affrontare, significa che non da abbastanza valore alla tua vita e a ciò che ti sta accadendo.

Questo è il contrario del rispetto e non esattamente il comportamento che ci si aspetta dalla persona che si ha accanto.

Non dimostra mai l’affetto e non lo ricambia

Tra persone che stanno insieme le effusioni sono normali e assolutamente gradite. Anche se ognuno ha il proprio modo di dimostrare i sentimenti e pretendere che il partner si allinei esattamente al proprio è sbagliato, non lo è affatto avere l’esigenza di veder ricambiati i gesti che si compiono, che siano carezze o baci ma anche azioni pratiche che evitino all’altro alcune fatiche o gli alleggeriscano la giornata.

Infine, se oltre a non ricambiare le tue dimostrazioni d’affetto non esprime mai questo sentimento in prima persona e di spontanea volontà, indubbiamente non ti merita.

Se ti rendi conto che il tuo partner mette in atto alcune, ma anche solo una, di queste azioni, e non ti senti felice, probabilmente è giunto il momento di fare una riflessione e capire dove si sta dirigendo la tua relazione e se valga la pena continuarla.

Non è semplice darsi una risposta e ancor meno decidere di troncare una storia in cui si ha creduto ma se una persona non ti rispetta come dovrebbe o come tu ti aspetteresti significa che non ti merita e che dovresti trovare il coraggio di voltare pagina e aprirti all’opportunità di conoscere qualcuno che faccia davvero per te.