N elle coppie, per durare, l'amore non basta. Ecco come costruire la fiducia in una relazione che resista nel tempo

L’amore serve, ma non basta, perciò è fondamentale costruire la fiducia in una relazione di coppia. I sentimenti che uniscono due persone sono ovviamente il punto di partenza e di destinazione di una coppia, che tuttavia necessita anche di altri elementi che la rendono anche solida.

La fiducia, per l’appunto, è uno di questi elementi che, contrariamente a quanto si possa pensare, è una cosa che va costruita e coltivata nel tempo, tanto quanto l’amore.

Come per tutto quello che riguarda le persone e l’amore in particolare, non esistono formule magiche universali. Esistono, tuttavia, delle indicazioni generali che possono essere davvero molto utili per costruire la fiducia in una relazione di coppia.

Stare insieme

Per costruire la fiducia in una relazione, è importante che sappiate stare insieme. Prima di tutto, è essenziale che i partner condividano un sistema di valori di coppia. La fedeltà, per esempio, non è una questione da dare per scontata. È bene poter chiarire fin dall’inizio le posizioni in merito all’infedeltà e a tutto quello che circonda questo concetto. Spiegare e condividere ciò che potrebbe ferire l’altro è un elemento importante per instaurare la fiducia nella coppia.

Saperci essere

È facile godersi la compagnia reciproca quando va tutto bene, ma costruire la fiducia in una relazione significa ben altro. Cioè, saper stare accanto al partner nei momenti difficili. Nessuno dei due dovrebbe temere che il cattivo umore, il nervosismo o le preoccupazioni possano allontanare l’altro. Al contrario, è proprio in quei momenti che una buona comunicazione facilita la costruzione della fiducia.

Comunicare tanto e bene

Il secondo, ampio capitolo di questo ipotetico vademecum sentimentale riguarda la comunicazione. Proprio questo è un elemento fondamentale per costruire la fiducia nella relazione e anche per mantenerla nel tempo.

Esprimetevi liberamente

Nessuna persona è in grado di leggere nella mente di un’altra, nemmeno se è quella che più ama al mondo. Quindi, è importante che entrambi i partner possano esprimere liberamente i propri pensieri, emozioni, preoccupazioni, sia quelle individuali, sia quelle che riguardano la coppia. Questo è un esercizio che si continua a praticare: perfino le persone in relazioni di vecchia data possono avere dei momenti in cui non riescono a esprimersi adeguatamente e, di conseguenza, si sentono incomprese dal partner. Per costruire la fiducia in una relazione, tuttavia, è importante cercare di sforzarsi sempre nella comunicazione, in modo da fare squadra con il partner.

Siate sinceri

La fiducia in una relazione va di pari passo, per non dire direttamente che coincide con la sincerità reciproca. Un conto possono essere piccole bugie bianche (per esempio, se mentite per preparare una sorpresa), ma in generale è meglio che una coppia sia sempre sincera a vicenda. Sincerità e lealtà (cioè, fedeltà) sono componenti fondamentali per costruire la fiducia in una relazione di coppia. Ovviamente, anche onesti: sbagliare è umano, perseverare è diabolico, recita un detto. Chi commette l’errore, dovrebbe ammetterlo e scusarsi. I partner che mentono non rientrano nei rapporti di fiducia.

Viva la trasparenza

A proposito di libertà di espressione, costruire la fiducia in una relazione di coppia significa anche non avere paura a mostrarsi vulnerabili. Potrebbe non essere semplice per uno o per entrambi i partner: se non siete abituati a parlare delle cose più intime, non potete cambiare attitudine all'improvviso. Però potete cominciare a creare situazioni in cui essere a proprio agio nell’affrontare un argomento delicato volta. Anche questo è uno modo per instaurare un rapporto di fiducia con il partner.

Non giudicate

A proposito dei punti sopra relativi alla comunicazione, per costruire la fiducia in una relazione, non ci devono essere giudizi né preconcetti. Una squadra che funziona è solida e si supporta anche quando non si è del tutto d’accordo. A volte anche una critica, o perfino un commento detto con buone intenzioni può ferire l’altra persona in un momento in cui è vulnerabile. Quindi, evitate di giudicare. Piuttosto, fate domande per comprendere meglio il partner.

Siate coerenti

Per creare fiducia in una relazione, non devono esserci differenze tra la teoria e la pratica. Anche perché, per quanto la comunicazione sia efficace e importante, i fatti valgono sempre di più. Quindi, è bene che in una coppia entrambi i partner abbiano un atteggiamento coerente tra le cose dette e quelle fatte. Per esempio, mantenere le promesse, anche le più piccole.

Gestire il vostro tempo

La qualità del tempo che trascorrete insieme è un segreto fondamentale per creare fiducia, tanto semplice quanto efficace. Passare del tempo con la persona amata, ridendo, abbracciandovi, etc, produce ossitocina, noto anche come “ormone dell’amore” per i molteplici effetti benefici che ha sull’organismo, compresi (e non sono da poco) il senso di benessere duraturo e la costruzione di un sentimento pieno di fiducia.

Incoraggiate degli spazi individuali

Il tempo che passate insieme dovrebbe essere frequente e di qualità. Tuttavia, per costruire la fiducia in una relazione, è bene che entrambi i partner abbiano dei momenti di individualità. Che si tratta di uscite con gli amici, di un hobby, di uno sport, non importa. Quello che conta è che entrambi abbiate la libertà di coltivare i vostri interessi anche al di fuori della coppia, ovviamente nel rispetto reciproco.