Mentalità della scarsità: cos’è e perché può distruggere la tua relazione

P rendi decisioni affrettate perché pensi di non avere abbastanza tempo per valutare le cose. Sei convinta di non avere abbastanza soldi, o che non ci sia abbastanza lavoro. Soffri della "mentalità della scarsità". Ecco in che cosa consiste e perché dovresti liberartene in fretta. Specie se hai un compagno

La maggior parte di noi è alla ricerca dell'amore, di una connessione profonda con un'altra persona. Tuttavia, ci sono alcune “forze sottili” che possono fare fallire tutti i nostri tentativi di trovare la persona giusta. Una di queste è la "mentalità di scarsità". Di che cosa si tratta? In generale, è la convinzione profonda e inconscia che le risorse disponibili siano limitate. Che non ci sia abbastanza tempo, denaro, provviste, lavoro, connessioni sociali per raggiungere i risultati che ci siamo proposte. Di qualunque cosa si tratti, semplicemente non ce n'è abbastanza.

Che cosa è la "mentalità della scarsità"

Per certi versi, una mentalità di scarsità può essere utile, in quanto ci rende consapevoli dell'importanza del non sprecare le cose. Per esempio, invece di mettere solo alcuni oggetti in un sacco della spazzatura, prima di portarlo fuori lo riempiamo. Oppure cerchiamo di non buttare via il cibo, di non sprecare nulla. Ma quando la tua mente è concentrata solo ed esclusivamente su ciò che non hai, non sei più pienamente consapevole di ciò che accade intorno a te. Le persone bloccate da una mentalità di scarsità squilibrata possono iniziare a prendere decisioni irrazionali. Compiono azioni che possono avere un impatto negativo sul loro futuro. Ecco sei modi in cui la mentalità della scarsità influisce su relazioni che, altrimenti, sarebbero felici.

Pensi di non avere abbastanza soldi? Attenta alle liti

I problemi economici possono mettere a rischio una relazione. Con il tuo compagno potreste avere deciso di mantenere un budget di spesa, e finora lo avete rispettato. Ma vedi i tuoi vicini acquistare una nuova macchina, mobili, fare viaggi esotici. Pensi che vorresti farlo anche tu, ma non ci sono abbastanza soldi. Subentra la gelosia. Senti su di te e sul tuo compagno la pressione di dover fare più soldi per stare al passo con gli acquisti di vicini, amici e familiari. Ma le continue discussioni sulla necessità di avere queste cose possono portare a liti frequenti. La sensazione di scarsità, che ti spinge a desiderare quello che hanno gli altri, può portare al fallimento della tua relazione. Cerca di parlare di soldi apertamente e con calma con il tuo compagno. Così da evitare litigi inutili.

La mentalità della scarsità trasforma il partner in un nemico

La mentalità della scarsità può indurti a vedere il tuo compagno come un nemico quando si tratta di occuparsi delle faccende domestiche, della manutenzione della casa, della cura dei bambini e dei genitori anziani. Cominci a vederlo come un rivale. Così, iniziate a litigare su chi deve alzarsi quando il bambino piange di notte, chi deve sparecchiare dopo i pasti o, addirittura, chi dovrebbe comprare i regali di Natale per la famiglia allargata. Se riesci ad abbandonare la mentalità della scarsità, puoi considerare ogni responsabilità come un lavoro di squadra e dividere le cose equamente. Se entrambi i membri della coppia sono generosi, non ci sarà bisogno di essere rivali in nulla. La relazione diventerà sempre più solida.

La paura di non trovare più un oggetto a quel prezzo

Sui social network vedi annunci che dicono "Agisci ora", "Offerta a tempo limitato" oppure "Ne rimangono solo pochi". Per evitare di perdere l'occasione, fai acquisti. Potresti non avere bisogno di quel prodotto in questo momento, ma potresti non trovarlo mai più a quel prezzo. Eppure, guardandoti intorno in casa, potresti notare di avere più confezioni degli stessi articoli. Possono essere di colori diversi, ma fanno tutti la stessa cosa. La tua logica era: li comprerò per ogni evenienza. Comportamenti come questo possono inconsciamente trasformarsi in una forma di accaparramento. Ti aggrappi agli oggetti per paura di non averne abbastanza. Ma così riempi casa di cose inutili. Il che può avere un impatto negativo sulla tua relazione.

Mentalità della scarsità: così trascuri te stessa

Una mentalità della scarsità può distrarti da altre aree della tua vita. Potresti dimenticare gli appuntamenti che non sembrano così importanti. E persino i controlli medici di routine. Così, quelle che avrebbero potuto essere cure preventive diventano cure urgenti. Potresti anche tendere a trascurare te stessa. Non vai più dal parrucchiere, non ti curi più perché sei convinta di non avere tempo. Potresti addirittura smettere di fare le piccole cose che il tuo compagno ama. Come mandargli un messaggio durante il giorno o compiere un gesto premuroso in casa. Lui noterà la differenza nel tuo comportamento e potrebbe sentirsi trascurato. A lungo andare, potrebbe allontanarsi da te.

La sensazione di non avere abbastanza tempo

Quando hai una mentalità da scarsità, spesso senti che non c'è abbastanza tempo. Puoi saltare i passaggi per portare a termine le cose o persino pagare più del dovuto per progetti o articoli perché ne hai bisogno ora. Quando ciò accade, prendi decisioni rapidamente, senza informazioni sufficienti o senza consultare il tuo compagno. Sei così concentrata su ciò che non hai, da essere meno attenta ad altri aspetti importanti della tua vita. Potresti dimenticare le cose che devi fare o addirittura non condividere informazioni importanti con il tuo partner. E lui potrebbe iniziare a perdere fiducia in te e iniziare a ripensare alla relazione.

Mentalità della scarsità e depressione: c'è un legame

I comportamenti associati a una mentalità della scarsità possono portare a depressione, ansia o altri problemi di salute mentale. Con i tuoi pensieri concentrati su una cosa, potresti diventarne ossessionata e questo potrebbe portare a comportamenti sconsiderati e rischi non calcolati. Potresti agire in modo irrazionale e non sfuggire mai alla sensazione che manchi qualcosa. Il tuo partner potrebbe soffrirne in silenzio, non sapendo come rispondere ai tuoi comportamenti. Questo può portare al risentimento, che può essere molto difficile da superare. Sii consapevole dell'impatto di una mentalità di questo tipo sulla tua relazione. Concentrati, invece, sull'abbondanza. Una volta cambiata la tua mentalità, non solo la tua relazione ricomincerà a prosperare, ma aprirai la porta a nuove possibilità.