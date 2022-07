L asciare andare via un amore impossibile sembra un'impresa titanica, ma a piccoli passi possiamo farlo e riprendere in mano la nostra vita

Le relazioni sono sempre uniche e non è affatto possibile generalizzare. Ci sono coppie che trovano il proprio equilibrio in dettagli e particolari che per altre, al contrario, rappresentano un ostacolo. Non è sempre facile, anzi spesso si tratta di un amore impossibile e - seppur provando e riprovando - la conclusione è sempre la medesima: non può funzionare.

In questi casi l'unica soluzione è troncare la storia. Facile a dirsi, più che a farsi, viste le mille implicazioni psicologiche e sentimentali in atto. L'amore non ha logica, le ragioni del cuore talvolta non corrispondono a quelle della vita reale e sì, dobbiamo ammettere prima di tutto a noi stesse che quel rapporto non può andare avanti.

Lasciare andare un amore impossibile sembra un'impresa titanica, eppure possiamo mettere in pratica degli accorgimenti che ci consentono di andare avanti. Nonostante tutto, nonostante il senso di sconfitta che può assalirci quando decidiamo di gettare la spugna. Non guardiamola come una resa, bensì come un atto benevolo nei nostri stessi confronti e di quelli del partner: il punto di partenza per riprendere in mano la propria vita.

Affronta la realtà

Quando siamo in ballo in una relazione amorosa difficile, in un amore impossibile e senza futuro, una delle prime reazioni spontanee è quella di reprimere i propri sentimenti e le proprie emozioni. In poche parole, fatichiamo ad accettare la realtà che stiamo vivendo e, anziché ammettere a noi stesse che è giusto mollare la presa, preferiamo nasconderci dietro a un dito.

Ma così non si può andare avanti a lungo. Con il tempo le emozioni represse e nascoste nell'angolo più recondito del nostro cuore saranno destinate ad emergere e a quel punto non ne potremo avere il totale controllo. Pensate alla bottiglia di una bibita gassata: viene agitata continuamente, shakerata e scossa ma arriva un punto in cui il tappo esplode. È quello che dobbiamo evitare.

Analizza la situazione in modo oggettivo

Non per piangere sul latte versato, come si suol dire. Ma lasciare andare un amore impossibile non significa né dimenticarlo, né tanto meno voltarsi dall'altra parte facendo finta che la situazione che causa la nostra sofferenza non esista. In cuor nostro sappiamo che non è affatto così, altrimenti non ci staremmo così male.

L'amore impossibile può avere tante cause scatenanti, molte delle quali dipendono in realtà esclusivamente da noi stesse, interessando il partner (o presunto tale) soltanto di riflesso. Non fa male guardarsi dentro e analizzare la relazione in modo obiettivo e senza gli orpelli della nostra utopia amorosa.

Il classico esempio è quello dell'amore non corrisposto, quello che scatena in noi una passione dirompente ma che al contrario, nell'altro o nell'altra, sembra non sortire alcun effetto. C'è poco da girarci attorno: quando il sentimento non è reciproco, la relazione non può crescere e andare avanti.

Nel caso degli amori impossibili, poi, entrano in gioco anche altri fattori di cui dovremmo tener conto. Ci può essere un'incompatibilità di carattere, oppure una visione diversa della vita e del futuro. A pensarci bene sono cose essenziali in una relazione a due, non vi pare?

Pensa a te stessa

Sin da piccole ci insegnano che l'egoismo è qualcosa di puramente negativo, eppure pensare a sé stessi non è così sbagliato, specialmente quando si tratta di uscire da una situazione che ci tiene imbrigliate in una prigione apparentemente senza vie di fuga.

È un po' come se fossimo contemporaneamente prigioniero e secondino: ci soffermiamo talmente tanto sulle nostre emozioni negative e le diamo per scontate, al punto tale da far assumere loro i tratti della normalità. Ma non possiamo permettergli di prendere il sopravvento.

Lasciare andare un amore impossibile spesso si traduce nel lasciarci andare a nostra volta. Non ci prendiamo più cura di noi stesse, come se dovessimo abbrutirci per espiare una colpa che in realtà non abbiamo. Ci addossiamo la responsabilità della fine di una storia o del fatto che quella relazione non avrebbe avuto futuro, dimenticando che si tratta sempre di un gioco "a due".

Ecco perché un consiglio che dovremmo seguire, nonostante sia difficile, è quello di mettere al centro il nostro benessere. Lasciamo andare quell'amore impossibile e accogliamo tutto ciò che ci fa stare bene, qualunque cosa essa sia: ritrovare il sorriso, anche solo con il nostro hobby preferito o magari con una semplice uscita tra amiche, può essere una medicina più potente di quanto crediate.

Datti tempo

È facile dispensare consigli, quando non ci si trova nella situazione specifica. Ma fidatevi, si tratta di piccoli passi che, poco alla volta, possono davvero aiutarci a lasciare andare un rapporto che non fa altro che provocare in noi sofferenza.

Difficile ma non impossibile, non dimenticatelo mai. Ci vogliono coraggio, determinazione ma anche un alleato e amico prezioso che spesso accantoniamo: il tempo.

Ricominciare daccapo, riprendendo in mano la propria vita è un percorso verso una maggiore consapevolezza di sé, dei propri limiti ma anche delle proprie virtù. E sì, con il tempo non faremo altro che imparare (o re-imparare) a volerci bene.