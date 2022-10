Come superare un amore non corrisposto e andare avanti

U n amore non corrisposto può essere molto doloroso e tenerti imprigionata nell'infelicità: come superarlo definitivamente e rinascere

Che sia durante l’adolescenza oppure in età adulta, tutti, prima o poi, abbiamo sperimentato il dolore di un amore non corrisposto. Un’esperienza che può lasciare strascichi e che, come è ovvio, è tutt’altro che piacevole. Ma superare la tristezza, la delusione e – a volte – l’ossessione, legata a un amore non corrisposto è possibile, basta solo volerlo!

Quando l’amore non è corrisposto

Vivere un amore unilaterale è particolarmente snervante e difficoltoso. I sentimenti che si provano infatti, per quanto siano intensi e forti, non vengono corrisposti e spesso farsene una ragione diventa complicato. Fantasia, attese infinite e film mentali impediscono di vedere la realtà per quella che è e di metterci un punto, andando avanti. Il risultato? Si rimane ancorati a una semplice idea e a qualcosa che esiste solo nella mente di chi è innamorato.

Le situazioni in cui si può vivere un amore non corrisposto d’altronde sono varie. A volte si provano sentimenti per qualcuno che, purtroppo, non prova la stessa cosa, altre volte chi ci interessa è invece già impegnato. E mentre alcuni sognano di amare un personaggio famoso e irraggiungibile, altri sperano di tornare con un ex che, magari, si è già rifatto una vita dimenticando la relazione finita. Tutte queste situazioni sono accomunate da un fil rouge: l’idealizzazione.

Sull’altro infatti si proiettano desideri inespressi e qualità, rendendolo perfetto. Nonostante non si condivida la realtà, né tantomeno una routine tale da sperimentare una compatibilità di carattere.

Le cause

Cosa c’è dietro un amore non corrisposto e perché spesso tendiamo a inseguire di più un sentimento “irreale”, piuttosto che “reale”? Da un punto di vista psicologico questo tipo di sentimento è legato a lacune emotive, a una scarsa consapevolezza di sé e del proprio valore.

Potrebbe anche essere un importante campanello d’allarme per segnalare la paura di amare e di impegnarsi seriamente in una relazione affettiva profonda. Da questo punto di vista un amore idealizzato sarebbe molto più appagante, ma soprattutto sicuro, di un legame reale. In sostanza, chi insegue continuamente amori non corrisposti potrebbe avere un profondo timore di mettersi in gioco.

Le conseguenze

Amare e non essere corrisposti, nonostante ciò, non è mai un’esperienza piacevole. Si provano sensazioni ed emozioni forti, ma anche delle delusioni cocenti. Spesso la sofferenza e la frustrazione sono profonde: ci si sente rifiutati e questo non fa altro che minare l’autostima. Un amore non corrisposto dunque porta con sé tantissimi pericoli, primo fra tutti quello di addossarsi colpe e di sentirsi sbagliati, sia dal punto di vista fisico che psicologico, così tanto da voler cambiare qualsiasi cosa di sé.

Cosa fare

Come superare un amore non corrisposto e andare avanti? Liberarsi da questa prigione mentale non è semplice, ma possibile. Per farlo bisogna innanzitutto partire dalla propria autostima e imparare a riconoscere una relazione sana. Inizia interrogandoti su cosa è per te l’amore e su quello che vorresti da un legame affettivo. Rispetto, lealtà, stima reciproca, ma anche quotidianità condivisa, l’idea di un progetto comune, passione e intimità: sono questi i pilastri di una love story sana. Sono presenti nel rapporto che stai vivendo? Se la risposta è “no” dovrai prendere coscienza di ciò e provare ad andare avanti.

Dire addio a un amore corrisposto è proprio come chiudere una relazione. Dovrai evitare incontri con la persona di cui sei innamorata, chiudere qualsiasi comunicazione e allontanarti totalmente. A questo punto dovrai ricominciare da te, partendo dai tuoi interessi, nuovi hobby e amicizie per ricostruire una nuova esistenza.

Dimentica chi non ti ama in pochi step

Bastano pochi semplici step per dimenticare (e superare) quell’amore che ti ha fatto tanto soffrire e che – ora te ne rendi conto – hai solamente idealizzato.

Accettazione

Ricevere un rifiuto da parte di qualcuno non è mai semplice, specialmente se si provano dei sentimenti autentici e forti. Ricorda però che non è il rifiuto a determinare il tuo valore, ma sei tu a farlo. Magari quella persona non prova i tuoi stessi sentimenti, ma ciò non significa che tu non sia speciale e che, da qualche parte, non ci sia l’amore perfetto per te! Anche se fa male, accetta quel “no” e prova a considerarlo come un modo per mettere un punto e ricominciare, senza perdere altro tempo.

Onestà

Le risposte che cerchiamo spesso sono già dentro di noi, dobbiamo solo trovare il modo di tirarle fuori. Prendi in mano carta e penna, poi fai fluire i pensieri raccontando quello che provi e ciò che è successo. Infine rileggi quanto hai scritto ad alta voce e mente fredda. Ti renderai conto che la relazione che stai vivendo non solo è esclusivamente nella tua testa, ma non è nemmeno appagante come credevi. Dove ti sta portando tutto ciò? Da nessuna parte! Dunque è il momento di cambiare!

Autostima

Anziché rivolgere la tua attenzione all’esterno prova a guardarti dentro per la prima volta. Non meriti di dare il tuo amore a chi invece lo rifiuta! Vali tantissimo e hai il diritto di vivere una storia d’amore che ti renda felice, con una persona che sappia comprenderti, proteggerti e coccolarti.