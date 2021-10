V ivere bene il sesso è importante per il proprio benessere e per quello della coppia: ecco 10 consigli per una nuova e più appagante sessualità di coppia

Sfatiamo un mito: il sesso non è semplice. O meglio, è talmente semplice, che finisce con l'essere complicato a volte, e per quanto la sessualità e l'istinto al piacere siano pulsioni innate nell'essere umano, non è raro che il sesso perda buona parte della sua spontaneità e di quella leggerezza che lo rendono così godibile.

Qualcuno forse dirà che non è vero: se il sesso, che dovrebbe essere naturale, diventa complicato è perché c'è qualcosa che non va nella persona, o nella coppia. Fortunatamente però, non (sempre) è così, e il fatto che avere una vita sessuale appagante non sia poi così scontato, non deve scoraggiare.

Si tratta, piuttosto, di cambiare punto di vista sulla sessualità di coppia, di non desistere di fronte agli ostacoli (la mancanza di tempo, le incomprensioni, lo stress...), di non rassegnarsi davanti all'inevitabile routine e di combattere - sì: combattere - per tenere acceso il desiderio, per rivendicare il proprio diritto al piacere e l'intimità con il partner.

Sessualità di coppia: i consigli dei sessuologi

Come sottolinea anche la sessuologa Maria Dolores Bracci "i problemi, gli ostacoli, gli imprevisti, sono inevitabili: quindi a malincuore dobbiamo prenderne atto e cercare di trovare una soluzione per vivere al meglio la sessualità. Non possiamo pensare di dedicarci al sesso solo quando avremo una settimana libera, o quando sarà tutto a posto, perché probabilmente non lo faremo mai".

"A volte bastano piccoli gesti, per produrre grandi cambiamenti", come ricorda il sessuologo Alberto Caputo, che ci ha dato dei consigli per costruire una routine che faccia bene alla sessualità di coppia.

Per dare una spinta in più all'eros poi non servono invenzioni impossibili, ma gesti, anche piccoli, consiglia la sessuologa Barbara Florenzano "che aiutino a disinnescare gli automatismi, la meccanicità che c’è nella coppia, per rompere l’inerzia e liberare la fantasia".

Se qualcuno poi volesse scrivere su un foglietto da attaccare sul frigorifero o tenere in un cassetto per rileggerlo di tanto in tanto, quali dovrebbero essere i punti fermi per una nuova sessualità di coppia, ecco un piccolo ma significativo decalogo.

1. Impegno e tempo

Nel sesso servono impegno e tempo. Nessun risultato si ottiene senza sforzo e dedizione, neanche in amore o a letto. Nessuno è mai diventato un campione senza allenarsi di continuo.

2. Qualità e quantità

Nel sesso, qualità e quantità vanno a braccetto. Più facciamo sesso, più diventiamo abili, esperti, nel procurarci e dare piacere. Non va fatto se non se ne ha voglia, ma la voglia può venire se si fa.

3. Consapevolezza

Nonostante tutto, la sessualità deve essere presente nelle nostre vite. Il sesso deve essere fatto, agito, concretizzato. Nonostante questo, non deve essere un'ossessione.

Anche la quotidianità - e qualsiasi altra cosa - può essere erotica, se lo sono le nostre intenzioni. Piccoli gesti d'affetto con un pizzico di erotismo possono, anzi devono essere inseriti nella vita di una coppia, facendoli diventare abitudini positive che tengono vivo il desiderio e rafforzano l'intimità dandole una nuova dimensione.

5. Ostacoli come nuove occasioni

Nel sesso, gli ostacoli vanno sfruttati per creare nuove possibilità erotiche, imparando a sfruttare ritmi e tempi diversi tra loro. E' molto importante aprirsi al linguaggio del corpo per lasciarsi scoprire e comprendere a vicenda.

6. Passione e desiderio

La passione e il desiderio vanno nutriti tutti i giorni, sia a livello individuale che di coppia, perché il sesso più se ne fa e più se ne farebbe.

Con la passione e il desiderio il sesso diventa naturale, divertente, appagante, creando un circolo vizioso nel senso erotico del termine, in cui desiderio e piacere si autolimentano. Costa fatica? Possibile, quasi certo, ma ne vale la pena. Leggi anche La sessualità di coppia è un circolo virtuoso che va alimentato

7. Coinvolgimento mentale

L’eros non passa solo attraverso il corpo, ma soprattutto attraverso la mente, che va stimolata e nutrita con cultura erotica e informazioni corrette. Cercare di rincorrere una presunta normalità, di adeguarsi a degli standard, sforzarsi di provare piacere in alcuni modi o di sperimentare alcune situazioni solo perché "lo fanno tutti", spinti da una certa invidia o dalla paura di non essere normali, non è solo controproducente, ma limita le possibilità di godere delle gioie del sesso. Perché è gioia che il sesso dovrebbe essere.

8. Fantasie erotiche

L’ampliamento del piacere passa attraverso il risveglio dei sensi e della fantasia erotica. Le fantasie erotiche giocano un ruolo importantissimo nella sfera sessuale. Averle è normale e nutrono la mente. Parlarne con il partner è eccitante e renderà il rapporto più stimolante.

9. Scambio del piacere

Il sesso deve bastare a sé stesso: non è un mezzo per ottenere qualcosa d'altro, né per compiacere il partner, ma per provare e offrire piacere, per esprimere i propri sentimenti.

10. Libertà di espressione

Il sesso è uno spazio per la libera espressione, uno spazio per cercare le proprie verità, un'opportunità di comunicazione e di crescita sia del singolo che della coppia.

Dovremmo sempre ricordare che ognuno di noi è unico e meraviglioso e che anche e soprattutto nel sesso bisogna essere sé stessi, rispettando la propria personalità, valorizzando gusti e caratteristiche.