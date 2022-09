Le cose che dovresti fare se pensi di non conoscere abbastanza il partner

S ei sicura di non avere accanto un perfetto sconosciuto? L’idea che ti sei fatta di lui corrisponde all’atto pratico alla persona che hai accanto? Sono domande che ci si pone più spesso di quanto tu non voglia credere, e non sei sola

Se pensi di non conoscere bene il tuo partner, se l’idea ti ha solleticato almeno una volta, allora forse dovresti pensare di agire di conseguenza. Quante donne un mattino si svegliano e, all’ennesimo fatto quotidiano di coppia – anche semplice e del tutto innocuo – si rendono conto di avere accanto una persona con cui non sono davvero riuscite a entrare in sintonia?

Esistono delle domande che ci si può fare per imparare a vivere meglio la propria relazione, raggiungendo livelli di intimità e sintonia che fanno bene all’anima e al rapporto? La risposta è sì, con attenzione particolare, però, a non farne un’ossessione compulsiva.

La vita non è un film: devi conoscere bene il tuo partner

Potrà sembrare una frase ovvia, scontata e anche un po’ marcia. Tuttavia, è la pura verità: da secoli la donna viene spinta con tutte le forze della cultura e della società a idealizzare non solo il proprio uomo, ma anche il concetto di relazione stessa. La vita quotidiana è naturalmente ben diversa dalla fiction, e le sognatrici potrebbero trovarsi ad affrontare il duro colpo della realtà, che di magico ha ben poco.

La prima cosa da fare è quella di alzare le proprie aspettative sulla vita, senza farsi scoraggiare dalle brutture, e focalizzare un’idea concreta, non cinematografata, del tipo di coppia nel quale si vuole vivere. Per capire cosa si vuole bisogna conoscersi, maturare esperienze. Sbagliare. Ma il risultato sarà quanto di più vero e vicino alla tua idea di felicità ci può essere.

Prima di accusare il tuo compagno di vita di essere uno sconosciuto, dunque, poniti una domanda sincera, con lo scopo di migliorare la tua vita. Sei sicura di non essere tu stessa una sconosciuta, per te?

Hai mai conosciuto i suoi amici?

Il tuo partner ha diritto a una vita piena e gratificante, così come ne hai tu. Al tempo stesso, la due esistenze non dovrebbero mai fondersi del tutto, sovrascriversi completamente. Né però dovrebbero stare troppo separate tra loro. Se la gran parte dei suoi amici e delle sue amiche non le hai mai incontrate, un po’ per mancanza di interesse da parte tua e un po’ perché lui non sembra interessato a farteli conoscere, fatti un paio di domande.

Non c’è niente di male a lasciare fuori dalla sfera relazionale alcuni amici, con cui magari ci si vede solo saltuariamente. Quando questo comportamento si trasforma in prassi, o quando magari il tuo compagno ti taglia fuori dalla sua famiglia, è giunto il momento di mettere un punto fermo. Cosa stai cercando da quella relazione? Se vuoi di più, devi farglielo sapere. E dovrai anche essere pronta ad accettare un rifiuto come risposta, prendendo i dovuti provvedimenti.

Quanti hobby avete in comune?

Si sa, gli hobby sono fonte di piacere e grande motivazione quotidiana. È bello averne, ed è bello condividerli col proprio partner. Sebbene si sia dell’idea che non si dovrebbe mai condividere proprio tutto, lasciando libero il partner di praticare i suoi interessi fuori dalla nostra area di influenza (e viceversa), è bene anche il contrario.

Fare qualcosa insieme è fonte di gioia e condivisione. Le attività in comune non permettono solo di trascorrere tempo insieme, ma anche di conoscersi meglio. Attraverso lo sport, o gli interessi, è possibile rivolgere al proprio compagno quell’attenzione particolare che ci permette di avvicinarlo senza porgli delle domande troppo dirette, da cui è fin troppo facile evadere. E che comunque non suonano mai realistiche.

Le asperità vi uniscono? Ecco come conoscere bene il partner

La verità è che non esiste nulla come la crisi per unire una coppia, a patto che abbia i requisiti giusti per stare insieme. Una crisi, internazionale o personale, non la si augura a nessuno. Purtroppo però i momenti difficili sono parte integrante della vita, e il modo in cui si prova a uscirne dice molto su chi si ha accanto.

Le difficoltà non sono mai lineari, e non si può mai sapere che cosa ne verrà fuori. Da un momento difficile e transitorio, come una ruota forata, fino a un genitore che si ammala, il range di possibilità è davvero troppo ampio per essere contemplato. Al tempo stesso, le difficoltà tirano fuori chi hai davanti per davvero, e te lo rivelano per com’è fatto.

Lo stesso accade per te. La prossima volta che un imprevisto vi coglie impreparati, osserva il modo in cui il tuo partner reagisce alle ingiustizie karmiche, e guardalo senza filtri. È con questa persona che vuoi trascorrere il resto della tua vita? Non c’è niente di peggio di un compagno che, nei momenti di difficoltà, svicola o scompare per riapparire quando tutto si è riallineato.