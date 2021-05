Douglas idee regalo: profumi, make up e creme per la festa della mamma

Stai pensando a cosa regalare alla festa della mamma? La sezione Douglas idee regalo dello shop online di propone quasi 2000 prodotti tra cui scegliere.

La festa della mamma cade il 9 maggio 2021 ed è bene affrettarsi per far recapitare il tuo regalo in tempo. Douglas lancia una serie di sconti fino al -35% del prezzo originale. Ti piacerebbe acquistare un profumo? Sono a disposizione 900 fragranze in promozione, da La vie est belle di Lancôme al -26% a Chloé al -30% fino a Black Opium di Yves Saint Laurent a -38%.

Non solo profumi comunque per la festa della mamma. Leggi la nostra guida per scoprire cosa regalare il 9 maggio.

Douglas festa della mamma: i cofanetti da comprare

Risparmia tempo prezioso accedendo alla sezione Douglas idee regalo. I cofanetti, per esempio, sono un’ottima idea per stupire la destinataria. Puoi acquistare, infatti, cofanetti tematici, da quelli dedicati ai profumi a quelli incentrati sui prodotti per il trattamento viso o quelli corpo e bagno.

Se la destinataria è spesso in viaggio, sono disponibili cofanetti con creme in mini confezioni da viaggio. Il cofanetto Kylie Skin, per esempio, contiene quattro prodotti per la beauty routine da viaggio in promozione al -35%.

Vuoi regalare qualcosa che resti come ricordo? Il cofanetto The Ritual Ayurveda in offerta a -20% prevede una scatola esclusiva utilizzabile per conservare foto o altri oggetti. La confezione contiene bagnoschiuma, scrub, crema corpo e sapone a base di rosa indiana e mandorle dolci con effetto lenitivo.

Ti piacerebbe acquistare qualcosa che stupisca? Allora, il tuo regalo è il cofanetto Omnia Crystalline di Bulgari in promozione a -35%. Oltre alla fragranza Omnia Crystalline nel suo elegante flacone, il cofanetto include una lozione per il corpo, un bagnoschiuma e una comoda pochette.

Queste sono solo alcune delle idee disponibili nella sezione Douglas idee regalo. Vuoi comprare più di un prodotto? Approfitta di un codice sconto Douglas e fai incetta di cofanetti, profumi e trattamenti a prezzo ridotto. I coupon, tra l’altro, ti consentono di individuare subito le promozioni più vantaggiose senza perdere tempo.

Idee regalo profumeria Douglas

Se non vuoi sbagliare, un profumo è il regalo giusto. Lo shop online ti riserva un’ampia selezione in promozione. Qui sotto, alcuni dei profumi in vendita a prezzo scontato per la festa della mamma:

Irresistible di Givenchy a -31%

For Her di Narciso Rodriguez a -25%

Petits et Mamans di Bulgari a - 20%

Light Blue di Dolce & Gabbana a -12%

Flower by Kenzo a -39%

Acqua di Gioia di Giorgio Armani a -26%

Gucci Bloom a -15%.

Promozioni per la festa della mamma

Grazie alla celerità del servizio, il tuo regalo arriverà in tempo. Douglas, infatti, spedisce con il corriere BRT in 1-2 giorni lavorativi. Per le consegne in Puglia, Calabria, Basilicata e nelle isole, invece, i tempi si allungano leggermente a 3 giorni lavorativi. Se poi il tuo acquisto è superiore a 25 euro, non paghi i costi di spedizione. In caso contrario, le spese di consegna ammontano a 5 euro.

Contenuto sponsorizzato. Focus.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Focus.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificate disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.