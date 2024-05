Festa della mamma: lavoretti e idee regalo fai da te

I l 12 maggio si festeggia la Festa della mamma. Il pensiero che farà commuovere le mamme di ogni età? I lavoretti fatti con le proprie mani e con il cuore, semplici da realizzare ma di grande effetto per dimostrarle quanto la amiamo

Se per la festa della mamma intendete fare un regalo originale, utile e che rimanga a lungo in casa, non c’è niente di meglio che mettere in mostra la vostra creatività e l’attitudine al fai da te. Infatti, potete riciclare alcuni oggetti e decorarli oppure crearne degli altri con le tecniche del ricamo tanto per fare alcuni esempi. Vi proponiamo una lista di idee di lavoretti e regali fai da te che potete fare in occasione della festa della vostra cara mamma.

I lavoretti da realizzare insieme per la Festa della Mamma aiutano a sperimentare la manualità e lasciar emergere la creatività di cui ogni persona è dotata. Divertitevi a coinvolgere i bambini e a tornare un po’ bambine anche voi. Basta tenere a portata di mano un barattolo con tanti colori, forbici, colla e cartoncino: le idee sono tantissime per i lavoretti per la Festa della Mamma.

Abbiamo pensato di suggerirvi un elenco di lavoretti per la Festa della mamma di varie tipologie, ossia che sfruttano diversi materiali.

Festa della mamma: lavoretti in feltro

Il feltro è un materiale colorato e molto divertente da lavorare. Usando il feltro possiamo realizzare tantissimi lavoretti per la festa della Mamma, creazioni che si possono rivelare utili nella vita di tutti i giorni, ma anche semplici addobbi che la mamma conserverà con gioia. Se siete solite fare questo tipo di lavoretti fai da te, potete provare anche a riciclare scampoli di feltro che vi sono avanzati, unendo l’utile all’ecologico.

Portachiavi a forma di cuore

Il lavoretto più semplice. Prendete due pezzetti di feltro di due colori diversi, ma che si abbinino. Ritagliate la sagoma di un cuore più grande e quindi quella di un cuore piccolo sul secondo pezzetto di feltro. Cucite la più piccola dentro quella grande. Prendete un nastrino colorato, piegatelo in due e cucitelo in cima al cuoricino, avendo cura di inserire precedentemente l’anello in cui infilare le chiavi (si trova facilmente in merceria o dal ferramenta).

Borsa con i manici corti

Una borsetta da utilizzare per uscire, ma anche come porta giornali e riviste. Prendete una pezza di feltro abbastanza grande. Realizzate un cartamodello con la sagoma della borsa e riportatelo quindi sul feltro. Ritagliate le due metà e quindi cucitele insieme lasciando naturalmente aperta la parte superiore con i manici.

Spilla a forma di fiore

Un lavoretto facile e veloce. Prendete dei pezzettini di feltro e tagliate un bel cerchio, aggiungete e cucite altri pezzetti di feltro di un secondo colore tagliati a forma di petalo. Potete fissarli attorno al cerchietto, se sono corti, o al centro, se sono più lunghi. Prendete un pezzo di cartone e ricavatene un cerchio della stessa grandezza di quello in feltro. Incollate da un lato del cerchietto di cartone una spilla e quindi sull’altro lato il cerchietto di stoffa.

Portacellulare

Molto semplice. Scegliete un pezzo di feltro che sia poco più grande del doppio del vostro cellulare in larghezza e quasi identico in altezza. Piegatelo a libretto e quindi cucite lungo uno dei bordi corti e il bordo lungo ancora aperto. Decorate a piacere.

Festa della mamma: lavoretti in pannolenci

Il pannolenci è un altro materiale che vi suggeriamo di usare per realizzare dei lavoretti per la Festa della mamma. Più morbido del feltro, il pannolenci si presta soprattutto per lavorazioni che richiedono la possibilità di manipolare maggiormente il tessuto. Scopri con noi quali sono questi lavoretti per la Festa della mamma in pannolenci.

Cuore decorato

Il cuoricino di pannolenci si può realizzare in due modi. Potete farlo imbottito, tagliando due cuoricini e inserendo all’interno dell’ovatta, oppure in due dimensioni, vi basta quindi tagliare la sagoma di un cuore e poi scrivere sopra Buona Festa della mamma con un pennarello che scriva sul tessuto.

Fiore di pannolenci

Rivestite un pezzetto di fil di ferro con del pannolenci verde per riuscire a fare il gambo del fiore. Create quindi, sempre con il fil di ferro i petali e “agganciali” al gambo, rivestiteli con del fil di ferro di un colore diverso.

Ghirlanda per la mamma

Comprate una base di polistirolo, oppure di compensato se preferite una ghirlanda piatta. Rivestitela di pannolenci verde e con dell’altro pannolenci colorato realizzate dei fiori da attaccare e una scritta “Buona festa della Mamma”.

Ritratto in pannolenci

Usando il pannolenci si può creare una versione stilizzata della propria mamma. Basta un po’ di pannolenci rosa per il viso e altri scampoli colorati per fare capelli e vestito.

Festa della mamma: lavoretti da realizzare con i bambini

Se avete bambini piccoli, ecco qualche idea di lavoretti e regali fai da te semplici che potete realizzare insieme.

Bigliettino personalizzato

Un regalo adatto ai bambini: il bigliettino personalizzato.

I più piccoli potranno fare un bellissimo disegno oppure farsi aiutare dal papà o dai fratelli maggiori per realizzare questo tenero pensierino. Si potranno utilizzare dei cartoncini colorati, dei bottoni, nastrini, glitter e pennarelli o colori a cera. Tutto ciò che si ha in casa a disposizione può andar bene per creare un bigliettino personalizzato. Da completare poi con frasi dedicate alla propria mamma o magari anche con una foto.

Fiori in pasta modellabile

Se ai bambini piace lavorare con la pasta modellabile, si possono realizzare dei semplici fiori “finti” da regalare per la festa della mamma.

Le paste modellabili si possono realizzare in casa: dalla pasta di sale alla plastilina o pongo fai da te, alla pasta al bicarbonato. Si può scegliere in base agli ingredienti che si hanno in casa. Tante sono le ricette e i tutorial da cui prendere spunto per realizzare dei fiori coloratissimi che rallegreranno sicuramente la sua giornata.

Una colazione speciale

Un dolce pensiero per la mamma? Preparare per lei una torta! Magari accompagnata da un bigliettino e un mazzo di fiori.

Per festeggiare la mamma non serve un regalo dispendioso: anche una colazione a letto sarà graditissima. Potete sbizzarrirvi insieme ai vostri piccoli e preparare insieme il vostro dolce preferito o provare a fare dei croissant fatti in casa o dei biscotti di frolla, semplici da fare, ma sempre apprezzati. Siete indecise sul dolce più adatto? Qui trovate delle ricette per realizzare i dolci facili per la festa della mamma. Se poi ve la cavate in cucina e i vostri figli sono abbastanza grandi da potervi aiutare, sarebbe bello preparare proprio un intero pranzo, da mangiare con tutta la famiglia. Ecco delle idee per le migliori ricette per la festa della mamma.

Vasetti di marmellata decorati

Un’idea fai da te molto semplice per mamme che amano fare colazione con pane e marmellata: personalizzate i vasetti con tessuti e nastrini decorativi e, se volete provare una nuova esperienza con i vostri figli, provate a fare con loro una marmellata fatta in casa.

Un portacandele

Le candele piacciono sempre, sono un classico. Riescono a creare con la loro luce e il loro profumo un’atmosfera magica. Un lavoretto molto semplice da realizzare per la festa della mamma insieme ai più piccoli è il portacendele. Basta utilizzare un vasetto di vetro e decorarlo con dello spago a cui applicare rametti, fiorellini, sassolini, bottoni; insomma tutto quanto è disponile in casa.

Fiori di campo

Un altro lavoretto semplicissimo da fare insieme ai bimbi per la Festa della mamma è preparare un vaso di fiori. Dopo aver raccolto insieme i fiori di campo, procuratevi tanti contenitori di vetro (dai vasi, alle bottiglie o barattoli vuoti) e metteteci tanti fiori. Posizionateli un po’ ovunque in casa.

Per bambini del nido

Sono bimbi davvero piccolissimi, che però sono ben contenti di fare un regalino alla loro mamma per la sua festa. Ovviamente hanno bisogno di una mano per creare il loro piccolo lavoretto, ma di certo tu sarai ben felice di offrirgliela. Quali lavoretti per la Festa della Mamma possono realizzare i bimbi del nido? Un’idea carina e graziosa è senza dubbio quella di ritagliare dei cartoncini colorati a forma di cuore e scriverci sopra: “Ti voglio bene mamma!”, oppure di fare un lavoretto simile ma con le manine del nostro bimbo. Si può realizzare anche un mazzo di fiori, sempre utilizzando del cartoncino. Oppure comprare dei fiori veri, sempre apprezzatissimi.

Per bambini della scuola d’infanzia

Per i bambini della scuola d’infanzia può essere molto divertente lavorare con la pasta di sale, ad esempio per creare un bel ciondolo per la propria mamma. Nella pasta di sale i piccoli possono anche lasciare l’impronta della loro manina o del piedino e quindi colorarla tutta quanta. Un lavoretto simpatico prevede la decorazione di un porta candele, sul quale andranno incollati splendidi disegni fatti appositamente per questa ricorrenza. Con il cartoncino si possono invece rivestire i vasi delle piantine, oppure disegnare, ritagliare e inventare da zero un vasetto con un fiore colorato.

Festa della mamma: lavoretti semplici

Cercate qualcosa di ancora più semplice ma d’effetto? Ecco altre idee facilissime da realizzare in poco tempo come regali fai da te per la Festa della mamma.

Dolcetti confezionati

Ci vuole davvero poco per creare un dolce pensiero da regalare! Trasformate una banale tazza in una tazza personalizzata con una scritta e all’interno metti i suoi cioccolatini preferiti. Avvolgete con pellicola trasparente e qualche nastrino. Ne sarà felice.

Una confezione originale

Se preferite i regali più tradizionali ma non volete rinunciare al tocco personalizzato potete confezionare il dono in modo particolare, per esempio un sacchetto di carta che si trasforma in vaso per fiori recisi. Qualche nastrino e ritagli di cartoncino, faranno fare alla vostra confezione un gran figurone.

Rosa di stoffa

Uno dei regali fai da te per la festa della mamma che potete realizzare con un pizzico di creatività, consiste nel creare una rosa di stoffa. Nello specifico si tratta di prendere del tessuto rosso, tagliarlo in vari pezzettini quadrati di circa 10X10 centimetri e poi adagiarli gli uni negli altri. Alla fine ripiegateli tutti insieme a forma di calice, ottenendo il bocciolo tipico della rosa. Per completare questo semplice ma originale manufatto prendete del filo di ferro, rivestitelo con della stoffa verde e con la stessa create anche delle foglioline tipiche dei fiori.

Cestino per ago e filo

Se in casa avete un cestino in vimini, potete realizzare un elegante è funzionale contenitore per ago e filo. Il cestino infatti, è possibile decorarlo sia con delle tempere che con dei fili di lana colorati. Questi ultimi li potete inserire tra le stesse maglie del cestino e creare poi dei fiocchetti. A questo punto per rendere ancora più personalizzato il regalo per la vostra mamma, vi conviene ricamare sempre con il filo di lana una frase dedicata.

Bicchiere decorato a mano

Nella lista dei regali fai da te per la festa della mamma non poteva mancare il bicchiere decorato a mano. Scegliete un bicchiere di vetro abbastanza grande e che potete decorare a mano. In questo caso c’è la possibilità di acquistare delle vernici specifiche dorate o argentate da utilizzare per le frasi, mentre quelle colorate vi ritorneranno utili per gli ornamenti floreali. A lavoro ultimato vi conviene spruzzare del flatting acrilico in modo da fissare meglio i colori e renderli idrorepellenti.

Biscotti

Potete sorprendere la vostra mamma dimostrandole il vostro amore unito alla vostra bravura in cucina. Infatti potrete donarle, ad esempio, dei dolcissimi biscotti al burro da gustare insieme unitamente ad un thè. Fare i biscotti al burro è semplicissimo: impastate in una ciotola 1 kg di farina, 200 g di zucchero a velo, 600 g di burro fuso ed una bustina di vanillina fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo; fate riposare la pasta ottenuta in frigo per 30 minuti poi stendetela e ricavatene le forme che preferite. Un’idea potrebbe essere quella di realizzare biscotti a forma di lettere con cui scrivere un messaggio alla mamma, o semplicemente cuori e fiori. Fate cuocere i biscotti a 180° per 20 minuti e, una volta cotti, decorateli come più vi piace.

Sapone profumato

Potete realizzare un dono profumato, utile e semplice da realizzare: stiamo parlando del sapone profumato. Quello di cui avrete bisogno sono vecchie saponette o pezzi di sapone avanzato che non utilizzate più o semplicemente delle saponette neutre che si trovano in ogni supermercato. Tritate con una grattugia il sapone che avete a disposizione e aggiungete la stessa quantità d’acqua o di latte; portate la ciotola sul fuoco ed amalgamate il tutto fino a quando il sapone non sarà completamente sciolto.

A questo punto aggiungete del colorante alimentare della tonalità che preferite e qualche goccia di olio essenziale profumato per dare alla vostra saponetta una bella fragranza. Versate il composto ottenuto negli stampi appositi per saponette (li trovate facilmente nei negozi di bricolage) oppure in stampi di silicone. Lasciate asciugare il sapone negli stampi per 24 ore, sformateli e lasciateli all’aria per altre 24 ore. E il gioco è fatto!

Candele profumate

Altra idea fai da te per sorprendere la mamma è quella di realizzare una candela profumata. Farlo è molto semplice: procuratevi della cera da sciogliere (la trovate in cartolibreria già in scaglie) o delle vecchie candele; spezzettatele e scioglietele in un pentolino a bagno maria (attenzione!! Il pentolino che userete per le candele non sarà più utilizzabile per uso alimentare). Una volta sciolta la cera aggiungete dei pastelli a cera del colore che preferite e dell’olio essenziale profumato e continuate ad amalgamare. Quando tutto si sarà sciolto prendete lo stoppino e il contenitore della vostra candela (ad esempio una vecchia tazza, un vecchio bicchiere o un vaso di terracotta), appoggiatevi lo stoppino facendolo mantenere con una matita e versate la cera sciolta. Quando sarà indurita la cera al suo interno il vostro regalo fai da te sarà pronto.

Calzino caldo

Potete realizzare per la mamma un dono originale e davvero molto utile, cioè una piccola borsa calda che al posto dell’acqua contiene il riso. Per farla avete bisogno di riempire un calzino con del comune riso da cucina (ovviamente crudo) e chiuderlo con l’aiuto di ago e filo, o con un semplice nastro. L’importante è lasciare ai chicchi di riso lo spazio per muoversi. Decorate il calzino come più preferite: alla mamma basterà farlo riscaldare al microonde ogni volta che vorrà godere del suo calore. Semplice, economico e di grande effetto!

Collage di foto

Un pensiero che la vostra mamma di sicuro apprezzerà è un mega cartellone con le foto dei momenti più belli vissuti in famiglia. Acquistate un grande cartellone del colore che più piace alla mamma e stampate da un fotografo un po’ di fotografie vecchie e più recenti. Tagliate le fotografie di diverse forme e con l’aiuto della colla disponetele in maniera originale sul cartellone; potete rendere il tutto ancora più bello aggiungendo frasi, fumetti, pensieri per dimostrarle tutto l’affetto che avete. Impreziosite il lavoro con cuori, pietre, brillantini per dare un tocco di luce al lavoro. Potete decidere anche di far incorniciare il cartellone in modo che la mamma potrà appenderlo e conservarlo per sempre.

Festa della mamma: lavoretti per chi sa ricamare

Se amate cucire e ricamare, la Festa della mamma è la giusta occasione per donare una delle vostre creazioni alla vostra adorata mamma.

Strofinaccio con ricamo

Un altro dei regali che potrebbe essere apprezzato dalla vostra mamma in occasione della sua festa è uno strofinaccio con ricamo. In questo caso per ottimizzare il lavoro fai da te, compratene uno di colore bianco, dopodiché con una matita disegnate dei fiorellini sui 4 angoli e al centro inserite una frase dedicata. Una volta completata questa fase della creazione, con ago e filo procedete ad un ricamo aiutandovi magari con i classici cerchi di un canovaccio.

Cuscino con frasi ricamate

Un altro ottimo modo per fare dei regali per la festa della mamma consiste nel ricamare la federa di un cuscino del divano con delle frasi affettuose. Il consiglio in merito è di cucire giusto al centro un grande cuore di staffa rossa che potete acquistare già pronto in una merceria oppure crearlo con il fai da te. Alla fine con la tecnica del ricamo, aggiungete le frasi d’affetto per la vostra cara mamma.