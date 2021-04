Una selezione di idee regalo per la festa della mamma ma anche per tutte le altre occasioni: che sia una cuoca provetta, una tech addicted, un'appassionata di fashion o super sportiva, ecco cosa regalare alla mamma



Regali per la festa della mamma 2021

Cosa regalare per la festa della mamma? Trovare un'idea regalo per la mamma - anche per altre occasioni come il compleanno - che sia originale e comunichi tutto il nostro amore non è sempre facilissimo: sempre in agguato i regali banali visti e rivisti. Il regalo per la mamma perfetto deve sicuramente rispondere ai gusti e alle passioni della nostra mamma, ma non sempre è facile trovare l'idea giusta.

In questo articolo ti regaliamo qualche idea originale con un occhio di riguardo alle tendenze del 2021, e ovviamente a gusti e inclinazioni. Tutte le nostre idee si possono acquistare online su Amazon, il che vuol dire che anche se non puoi vedere la tua mamma puoi ordinare e farle arrivare il regalo direttamente a casa.

Idee regalo per tutte le mamme

Se cerchi idee alternative puoi dare un'occhiata alle nostre guide:

Per gli indecisi: il buono regalo per la mamma

Per gli eterni indecisi, ma anche se pensi che la mamma preferisca scegliere in prima persona il suo regalo, Amazon mette a disposizione i buoni a tema Festa dalla mamma da stampare.

Per la mamma che ama leggere

Se tua mamma è una lettrice accanita sarai già abituata a regalarle libri, e allora perché non uscire dal seminato? Un'idea simpatica è regalarle l'abbonamento a Audible, il servizio di Amazon per ascoltare gli audiolibri (è anche gratuito per i primi 30 giorni). O ancora, se la tua mamma non ha più spazio in libreria è il momento di farle un regalo un po' più impegnativo: il kindle. Ecco i principali modelli:

Per la mamma romantica

Se per la tua mamma il rito della colazione o della sua tisana serale è un must assoluto, quest'anno scegli per lei una tazza raffinata e insieme romantica: quella di Alessi è in porcellana bianca e a forma di cuore... un pensiero dolcissimo che la farà felice.

Per la mamma che ama le foto



Ecco un'idea evergreen che strappa sempre un sorriso a qualsiasi mamma: regalale una cornice simpatica in cui inserire una vostra foto. Un regalo simbolico ma sempre molto apprezzato.

Per la mamma che ama cucinare

Se preparare pranzi e cene per tutta la famiglia è il suo hobby preferito, quest'anno sorprendi la mamma con un'idea tattica che le farà risparmiare tempo e fatica. Di cosa parliamo? Del tagliere in legno di Naturlik dotato di due cassetti super furbi: in uno si mettono gli scarti e nell'altro il cibo da preparare. Più pratico di così...

Per la mamma salutista

Mamma fissata con le diete o con lo stile di vita sano? Quest'anno regalale un estrattore con cui preparare succhi e bevande multivitaminici. Quello di Aicok funziona a bassa temperatura così da trattenere al meglio vitamine, minerali e antiossidanti. In più il motore a bassa velocità può ridurre l'ossidazione e la schiuma, rendendo il gusto delle bevande più fresco e puro. Lo adorerà!

Per la mamma hi-tech

Per la mamma dall'animo geek, è arrivato il momento di sdoganare l'accessorio che desidera da tempo, ovvero lo smartwatch. Se sei a caccia di un modello in grado di coniugare funzionalità ed estetica, a un prezzo contenuto, punta su quello di Yamay. Potrà usarlo come Activity Tracker per monitorare passi, calorie e qualità del sonno ma anche come pratico cardiofrequenzimetro. Il cinturino e il quadrante dall'aria glam faranno il resto.

Per la mamma beauty addicted

Per la mamma amante dei rituali di bellezza il regalo giusto quest'anno non può che essere la Crema Soffice della Felicità di Collistar. Caratterizzata da un dolcissimo profumo di pesca, è a base di oli essenziali e estratti mediterranei. Da massaggiare sul corpo per un effetto nutriente, idratante ed emolliente.

Per la mamma zen

Per la mamma dall'animo zen ma anche per quella che ama avere sempre la casa fresca e profumata, quest'anno il regalo giusto sarà il diffusore a ultrasuoni. Quello che trovi online ha un design elegante e può essere utilizzato sia per l'aromaterapia sia con funzione di umidificatore. Il dettaglio in più? Le 7 luci colorate da scegliere a seconda dell'umore...

Per la mamma raffinata

Il regalo intramontabile, capace di fare felice qualsiasi mamma? Il classico girocollo con punto luce. Quello di Swarovski è semplice ed elegante, perfetto per esaltare qualsiasi scollatura.

Per la mamma golosa

Se i dolci sono la sua piccola dipendenza, con una scatola di cioccolatini non potrai che farla felice. Troppo banale? Niente affatto: basterà scegliere una confezione speciale come quelle proposta da Vialetto. Oltre alla grafica irresistibile, all'interno un originale assortimento di 16 praline dagli abbinamenti insoliti, tra cui latte con ripieno crunchy al caramello e frutta secca, latte e crema all'arancia o fondente con cuore morbido al caffè e fave di cacao.

Per la mamma dal pollice verde

Chi l'ha detto che regalare i fiori non si usa più? Quest'anno potresti puntare su un'alternativa originale e divertente, ovvero il kit con tutto l'occorrente per coltivarli in casa. Il dettaglio in più? I fiori che nasceranno sono anche commestibili.

