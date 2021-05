I l countdown è iniziato e il 9 maggio sta per avvicinarsi. Per non farti trovare impreparata segna nella tua to-do-list tutti i regali da fare per la festa della mamma 2021

Dai regali fashion ai piccoli pensieri per dirle quanto le vuoi bene. I regali per la festa della mamma 2021 sono veri e propri must have di tendenza. In fondo è una giornata da ricordare, un’occasione che vi terrà ancora più vicine. D'altronde non è forse vero quel detto che dice "tale madre, tale figlia?". Proprio come quel rapporto speciale che vediamo continuamente tra le mamme e le figlie delle celebrità.

Alcune ormai brillano di luce propria e vanno avanti nel mondo dello spettacolo (e della moda, ovvio!). Un esempio? Kaia Gerber, bellissima quanto la sua mamma Cindy Crawford, oppure Lily Rose-Depp, affascinante quanto Vanessa Paradis, o Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti che è un esempio di bellezza inclusiva. Solo per citarne alcune.

Ben venga, dunque, anche solo un piccolo gesto per ricordarle quanto sia importante. Chi meglio di te conosce i suoi gusti e sa cosa potrebbe renderla felice? Se da un lato ci sono le proposte moda, tra capi e accessori per dare un tocco in più ai suoi look, dall’altro ci sono anche tanti gioielli per scintillare come non mai. E non solo.

Sì, perché se la tua mamma è una vera fan della tecnologia, non potrà fare a meno di indossare un paio di cuffie per ascoltare la sua musica preferita o indossare uno smartwatch. Specialmente se è una vera sportiva. Non mancano le proposte beauty per prendersi sempre cura di sé, oppure dei piccoli pensieri per rendere la casa più accogliente e in linea con la sua personalità.

In ogni caso ci sono tanti regali per la festa della mamma 2021. E come ogni anno arriva puntuale la seconda domenica del mese. Ti sei già chiesta cosa potrebbe fare davvero piacere alla tua? Lasciati ispirare dai nostri consigli di shopping per farla felice.

Se la tua mamma ama seguire le tendenze del momento, sicuramente apprezzerà uno dei capi must della primavera: la camicia a fantasia paisley o floreale. O un accessorio come una tote bag o un paio di scarpe con tacco, in tinte pastello. In particolare il lilla e il rosa, regnano sovrane in tutte le collezioni moda. Avanti anche a pantaloni o a gonne a vita alta, che valorizzano qualsiasi tipologia di fisico.

Un regalo sempre molto gradito sono anche i gioielli che potrete indossare insieme come i bangle con inciso sul cuore smaltato le parole "mother" e "daughter". E finanche tante collane per illuminare il volto, come quelle che riportano alcune frasi dei poeti o dei cantanti che hanno dedicato pensieri al rapporto unico fra una mamma e una figlia. Tra i bijoux non possono di certo mancare anche quelli decorati da piccoli e grandi fiori, un omaggio alla primavera e alla voglia di rinascere in questo periodo d'incertezza causato dalla pandemia. Perché in fondo solo insieme si può superare tutto. Ma non è tutto!

Sei pronta a segnare nella tua wishlist i regali per la festa della mamma 2021? Abbiamo selezionato per te tantissime proposte interessanti per dirle quanto le vuoi bene!

Orecchini a doppio giro in oro bianco e diamanti ecologici (LIVE DIAMOND) Abito lungo con scollo a V e fantasia paisley (REPLAY) Gonna longuette a fiori con pizzo sul fondo (ANTONELLA) Costume a fantasia con slip a vita alta (ARENA) Reggiseno con ferretto (TRIUMPH) Blusa a fantasia con rouches (BEATRICE) Pantaloni a vita alta a fantasia paisley (GIANLUCA CAPANNOLO) Camicia bianca con fiori ricamati (LE SARTE PETTEGOLE) Blusa in cotone con stampa floreale con collo mantella (NARACAMICIE) Blazer rosa a fantasia fiorata (SUMISSURA)

Sumissura è il primo brand digital native che dal 2013 permette la realizzazione online di abbigliamento sartoriale femminile. Trench in ecolpelle beige (PRIMARK) Camicia in denim effetto patchwork (DESIGUAL) Orologio in acciaio con quadrante tempestato di cristalli (TOMMY HILFIGER) Cuffie senza fili con microfoni integrati (BEATS) Smartwatch Gen 5 con cinturino in silicone rosa (FOSSIL) Phon che asciuga rapidamente i capelli mantenendone l'idratazione (XIAOMI) Sandalo in pelle naturale (BIRKENSTOCK) Sciarpa color block in seta e caschmere (ABSTRACT) Completo t-shirt e bermuda sul rosa (FILA) Scarpa friulana in velluto di cotone verde (MALO) Ciabatte in in ecopelle rosa (GOLDSTAR) T-shirt in cashmere finissimo (LUDOVICA MASCHERONI) Body rosa dalla vestibilità comoda (SLOGGI) Collana con pendente in diamanti bianchi e pietra citrino quarzo (ALESSANDRA CAMILLA MILANO) Bracciale da personalizzare con perline in vetro satinato e cubi incisi a mano in bronzo giallo (PLV MILANO) Collana un bacio argento dorato (CHIARA COSTACURTA) Orecchini a lobo con pietre a forma di fiore (BEA BONGIASCA) Bracciale con chiusura a cuore con ali (PANDORA) Bracciale personalizzato con la frase "Grazie mamma" in argento e oro rosa (LE BEBÉ) Anello in argento placcato oro con lacche, smaltature e pietre cubic zirconia (DANS LES RUES) Box speciale con foulard viola e tinta labbra (CAMOMILLA X REVLON) Scarpe con tacco medio rosa (CHIE MIHARA) Crema per il viso con vitamina C (CLINIANS) Beauty box con maschere, creme, rossetto e balsamo (GLOWRIA) Bouquet di fiori con achillea, eryngium, hypericum, rose e foliage (COLVIN) Bracciale + orecchini in oro rosa con smalto rosa (DODO) Profumatore per l'ambiente (ACQUA DELL'ELBA) Box esclusiva con tavolette di cioccolato di alta qualità e creme spalmabili (CIOCOMITI) Foulard di seta grande con rose stampate (DAPHNÉ SANREMO) Borsa in tessuto tecnico rosso (HUNTER) Occhiali da sole montatura squadrata (LAPS COLLECTION) Bike in legno (NOHRD) Foulard con stampa "Voglio un mondo all'altezza dei miei sogni" (LE PANDORINE) Bangle con finitura argentata e inserto in pelle reversibile lilla pastello o blu regale (LES GEORGETTES) Bracciale in argento rodiato con ciondolo cuore "my mother is special" e zirconi bianchi (MABINA GIOIELLI) Mules in pelle azzurra (MALONE SOULIERS) Borsa tote in ecopelle lilla (MANGO) Borsa crochet con frange (LA MILANESA) Diffusore di aromi con ricarica (MILLEFIORI SELECTED) Pochette "solidale" che sostiene le mamme del Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli (SOLFERINI MILANO) Orologio in acciaio e strass (STROILI) Set di collane in acciaio con ciondolo satinato e cristalli (KIDULT)