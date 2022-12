Lubrificante e orgasmo: cosa c’è da sapere

S copri i consigli semplici per aiutare la lubrificazione naturale

Lubrificante e orgasmo, una relazione fondamentale perché una buona lubrificazione facilita il piacere femminile. Come fare, dunque? Non sempre la lubrificazione naturale è sufficiente a garantire un buon rapporto, ecco perché i lubrificanti (gel o a base siliconica) rappresentano un aiuto efficace. I consigli per scegliere il lubrificante che fa per te.

Lubrificante intimo, come scegliere

I prodotti lubrificanti in commercio sono moltissimi. Fra i più comuni troviamo i lubrificanti a base acquosa: leggeri sulla pelle, non macchiano, tuttavia devono essere riattivati spesso. A differenza di questi, i prodotti a base oleosa durano più a lungo e possono essere utilizzati per i massaggi, tuttavia è bene valutare attentamente eventuali problemi di allergie. Inoltre, non sempre sono pensati per uso interno dunque è sempre bene leggere il foglietto illustrativo e non sottovalutare eventuali intolleranze.

La nostra mente occupa una parte fondamentale nella ricerca del piacere: piacere e soprattutto... imparare a piacersi, ecco un esercizio capace di aiutare a modo suo l'amore

Il lubrificante a base siliconica costituisce un'ulteriore categoria, particolarmente utile se cerchi un prodotto capace di durare più a lungo nel tempo. Offrono più durata e una piacevole sensazione morbida sulla pelle, tuttavia possono alterare il Ph vaginale infatti sono da usare con attenzione: sono sconsigliati con l'uso di sex toys in silicone.

Quando usare un lubrificante?

I lubrificanti intimi sono consigliati in caso di secchezza vaginale, un problema che può aumentare durante la menopausa o anche in presenza di fattori quale lo stress. Prurito, sensazione di bruciore e fastidi legati all'attrito possono creare un disagio e ridurre il desiderio.

Un fenomeno comune in menopausa riguarda la diminuzione di muco cervicale, prodotto dalle cellule della cervice grazie agli estrogeni ovarici: questa sostanza biancastra, appiccicosa e densa, fornisce un'adeguata lubrificazione del canale vaginale, tuttavia in alcuni periodi della vita può ridursi o scomparire.

Non solo la menopausa: altre condizioni capaci di influire sulla produzione di ormoni e la lubrificazione ottimale riguardano periodi delicatissimi come la gravidanza e l'allattamento, ma anche malattie (per esempio patologie come la sindrome di Sjogren o il diabete), disidratazione, abitudine al fumo, assunzione di medicinali, fra cui la pillola anticoncezionale, antidepressivi, antistaminici.

Lubrificante, amico della coppia

Un'indagine condotta dal Center For Sexual Health Promotion della Indiana University ha coinvolto un campione di donne di età compresa tra i 18 e i 68 anni. I risultati? Il 70% delle donne ha affermato di aver provato più piacere grazie all'uso del lubrificante.

Non solo. Secondo il 60% delle intervistate il lubrificante risulta funzionale anche durante nell'autoerotismo. Inoltre, il 30% del campione di donne coinvolte dall'indagine ha dichiarato di utilizzare il lubrificante come un sex toy di coppia. Sì, perché il lubrificante rilassa, crea gioco e complicità, favorendo il piacere: un vero amico dell'orgasmo della coppia.

Quali sono i vantaggi di un lubrificante?

L'uso di un buon lubrificante intimo aiuta la fase del rilassamento: se vissuta come il momento per un massaggio è in grado di avvicinare la coppia e favorire l'intimità. Inoltre, contribuisce a rilassare la muscolatura... e la mente! Sì, perché mentre il processo del rilassamento coinvolge corpo e psiche. Un rapporto felice può verificarsi solo quando siamo completamente presenti, senza paure né limiti, in un atteggiamento di apertura e fiducia verso il partner.

Lubrificanti: le cose a cui fare attenzione!

Oli vegetali come il classico olio di mandorle da usare come lubrificante? Attenzione, ottimi sulla pelle e nel caso di massaggi, la maggior parte è invece sconsigliata nell'eventuaità di uso interno. Un'ulteriore questione a cui prestare attenzione è la compatibilità: non tutti i lubrificanti sono compatibili con l'uso del preservativo. Questo significa che è bene valutare attentamento il tipo di lubrificante. Inoltre, è bene ricordare che i lubrificanti non hanno funzione spermicida e non proteggono dalle malattie sessualmente trasmissibili. I lubrificanti intimi a base di glicerina sono controindicati nel caso di problematiche quale la candida.